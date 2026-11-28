„Jsou tady jasně patrné rozdíly mezi hráči, kteří se basketbalu na vozíku věnují profesionálně, a mezi hráči, kteří se mu věnují ve svém volném čase. Myslím, že ten rozdíl je naprosto logický,“ hodnotil Adam Šimonek, reprezentant a předseda České asociace basketbalu na vozíku.
Právě nízká profesionalita tohoto sportu v tuzemsku hráče nepouští na přední příčky. „Pokud má někdo podmínky pro to, aby trénoval šestkrát sedmkrát týdně, logicky to na tom hřišti půjde vidět.“
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Známkování handicapu, fígle a dotyk kola místo kroků. Co obnáší basket na vozíku?
Vstup do šampionátu měli svěřenci trenéra Ondřeje Plisky povedený, hned v prvním zápase porazili Kypr vysoko 19:2. Jenže další zápasy ve skupině se českému týmu nevydařily. Prohráli postupně se Slovinskem, Jihoafrickou republikou a Polskem, poté tak museli bojovat o účast v osmifinále proti Keni.
„Měli jsme nad nimi fyzicky navrch. Není to o tom, že bychom na tom byli fyzicky špatně,“ komentoval Šimonek.
Jenže v boji o čtvrtfinále společně se spoluhráči narazil na Kanaďany – loňské mistry světa. Ještě dvě minuty před koncem prohrávali pouze o tři body, ale pak se Severoameričané rozstříleli a Česko padlo poměrem 7:16.
„Do zápasu jsme nastupovali s velkým respektem k úřadujícím mistrům světa. Moc jsme nevěděli, co očekávat, ale chtěli jsme si z toho odnést co nejvíc zkušeností. A to se nám myslím povedlo,“ řekl k osmifinálovému zápasu Filip Pospíšil.
„Zamakali jsme, za mě to byl povedený zápas,“ přidal se Ivan Nestával. „Samozřejmě Kanada byli favoriti, což se na konečném výsledku ukázalo. Ale já jsem spokojený s tím, jak jsme hráli. Rozhodly asi zkušenosti.“
Také pro ty si Češi do Káhiry přijeli. V zápasech o umístění nejprve podlehli Brazílii a následně porazili Saúdskou Arábii a domácí Egypt, což jim vyneslo třinácté místo.
„I samotný formát tři na tři je pro nás nový, nemáme odehráno tolik zápasů. Takže jsem se i učili a snažili se všechno zaznamenávat,“ líčil Šimonek. „Myslím, že zápas od zápasu se nám ty poznatky dařilo zapracovávat.“
A budou se snažit na tom pracovat i dál. Jejich velkým snem je probojovat se na paralympijské hry v Brisbane v roce 2032, na kterých by 3x3 basketbal na vozíku mohl být.
„V příštím roce bude mistrovství Evropy a pravděpodobně i mistrovství světa tři na tři znova. Takže doufáme, že se nám na obě akce podaří vyjet,“ přeje si Šimonek. „Pořád platí, že ve formátu tři na tři je pro Česko vyšší potenciál než ve formátu pět na pět.“
„A co se týče profesionalizace, to je věc, na které se snažíme pracovat už několik let. Nemyslím si, že nám to jde nějak ultra rychle, ale je to určitě jeden z našich cílů, abychom se té světové špičce mohli přibližovat.“