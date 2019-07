Hvězdička Zion se upsal Nike, bez ohledu na nehodu a lepší nabídku

O spolupráci s Williamsonem, který bude oblékat dres New Orleans Pelicans, měly zájem i další firmy jako Adidas, Under Armour, New Balance či Puma. Jedna z nich mu prý nabízela o deset milionů dolarů výhodnější smlouvu, ale devatenáctiletý americký hráč chtěl nosit značku bot svého dětského idolu Air Jordan, která spadá pod Nike.

V nikách hrál Williamson i dosud za univerzitní tým Duke a letos v zimě s nimi neudělal dobrou zkušenost. V utkání vysokoškolské soutěže NCAA se mu při útočné akci bota protrhla, téměř 130 kilogramů vážící hromotluk se s bolestivou grimasou zhroutil na zem a poranil si koleno.

Nehoda ostře sledovaného talentu se dokonce projevila na burze, kde akcie oregonské firmy následně spadly o 1,1 miliardy dolarů. Williamson nakonec vyvázl bez vážného zranění.

Jeho smlouva s Nike je druhým nejlukrativnějším reklamním kontraktem na boty, jaký kdy uzavřel nováček NBA. Lepší podmínky dostal jen LeBron James, který se stejnou firmou v roce 2003 podepsal smlouvu na 87 milionů dolarů.

Podívejte se na Williamsonův pád: