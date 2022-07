Zdravotní trable? Williamsonovi v NBA věří, basketbalista prodlouží smlouvu

Basketbalista Zion Williamson, jednička draftu do zámořské NBA z roku 2019, prodlouží o pět let smlouvu s New Orleans Pelicans. Kontrakt jednadvacetiletému Američanovi garantuje příjem 193 milionů dolarů, a pokud bude v příští sezoně zvolen do All Star týmu nebo získá některé individuální ocenění, zvýší se částka ještě o dalších 38 milionů. Zámořská média o tom informoval hráčův agent Austin Brown.