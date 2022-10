Jak komár srazil letícího čmeláka. Hrubý faul? Dokonalá obrana

Ale co je to jedna těsná porážka v 82zápasovém programu základní části? Jen drobná položka. Pro Pelicans je horší, že si Williamson při svém pádu způsobil bolest.

A v případě dvaadvacetiletého amerického pořízka, jenž má co dělat, aby své tělo udržel v provozuschopném stavu, jsou takové momenty pro fanoušky dvojnásob těžké.

Williamson se pokusil bolest rozchodit, ale rychle zjistil, že v takovém stavu týmu neprospěje. Odšoural se a na posledních 13 minut zápasu se nevrátil. Svých 25 bodů a šest doskoků už nerozšířil.

Odnesl si podlitiny a úterní duel s Dallas Mavericks se ho možná týkat nebude. „Mohlo to pro Ziona dopadnout mnohem hůř. Naraženiny. Modřiny,“ uklidňuje (se) kouč Willie Green.

Ale taky mnohem líp.

Vždyť to byla tak nádherná akce!

Williamson zastavil blokem střelu Jordana Clarksona a vyběhl si do protiútoku. C. J. McCollum mu v pravou chvíli poslal balon a zbytek vypadal coby formalita. Zion se pověsil do vzduchu - jako už tolikrát předtím.

Jenže Clarkson se nevzdal, smeč překazil dokonale načasovaným blokem a Ziona roztočil směrem k zemi. Co vypadalo to jako jasný faul zavánějící dodatečným flastrem, se proměnilo v nejlepší obranný moment utažského trojkaře.

Zion Williamson rázně zablokovaný:

Pelicans toho večera vyšlo jen máloco. S lehkým otřesem mozku jim ze sestavy odpadla další mladá hvězda Brandon Ingram. Koleno si poradil objev minulé sezony Herb Jones. Ani jejich start proti Dallasu není vůbec jistý. Ambice New Orleans na průlom v NBA by ale jedním nepovedeným duelem povadnout neměly.