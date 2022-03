Basketbalistky Trutnova čeká série, v níž budou utíkat před baráží

Obě družstva se nyní utkají v sérii o 9. až 10. místo, v níž si úspěšnější družstvo zajistí účast i v příštím ročníku NBL, zatímco poražené bude čekat baráž s vítězkami 1. ligy.

„Čeká nás hodně, hodně práce, ve velmi krátkém čase, ale začíná se od nuly, v našem domácím prostředí a věřím, že se na tři nebo více zápasů připravíme a dokončíme sezonu jako vítězové,“ uvedl po prohře se Strakonicemi trenér Trutnova Michal Martišek.

Strakonice navíc do již zmíněné série na tři výhry, která by měla začít 18. března v Trutnově, budou posíleny o tři zkušené hráčky, mimo jiné i o bývalou reprezentantku a nejlepší hráčku ME 2003 Lucii Blahůškovou.

Kara má výhodu, že i přes porážku udržela devátou příčku, bude tak sérii začínat doma, kde by se hrál i případný pátý zápas.