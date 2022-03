Třetí místo po základní části? Příjemné překvapení, zní z Hradce Králové

Přesto basketbalistky Hradce Králové v základní části nejvyšší soutěže skončily třetí a průběh sezony, zejména zápasy s největšími konkurentkami na místa za USK, ukázal, že mohou směle pomýšlet na další ligovou medaili.

Včetně té stříbrné, což je při současném rozložení sil v domácí nejvyšší soutěži meta, k níž družstva ze špice tabulky upínají k jako nejvyšší možné. „Je to pro nás příjemné překvapení,“ netají po nedělním zakončení základní části a před bleskově rychle navazujícím, už dnešním vstupu do play off trenérka hradeckých Lvic Romana Ptáčková.

Play off basketbalistek * Hradecké Lvice do něj vstoupí ve středu na domácí palubovce jako třetí tým tabulky, jejich soupeřem ve čtvrtfinále bude po základní části šestý Chomutov (začátek v hale na Eliščině nábřeží v 18.00).

* Čtvrtfinále se hraje na tři vítězství, druhý zápas v Chomutově (sobota), třetí v Hradci (15. 3.). Případný čtvrtý v Chomutově (17. 3.) a pátý v Hradci (19. 3.).

* Další čtvrtfinálové dvojice: USK Praha (1. místo v základní části) -Ostrava, Žabiny Brno (2.) - Slovanka MB (7.), KP Brno (4.) - Slavia Praha (5.).

Loňskou bilanci, až na zmíněné duely s USK stoprocentně úspěšnou, se sice zopakovat nepodařilo, ale i tak je letošní pro hradecký tým úctyhodná. Došlo v ní ke dvěma těsným porážkám od Žabin, jež jedinými dvěma prohrami s USK napodobily loňskou bilanci Hradce, a pak už jen k prohře na palubovce nakonec páté pražské Slavie. Jinak převažovaly samé výhry.

„Zápas na Slavii znamenal jediné zklamání, ale byl jen jeden a to se tak mladému družstvu, jaké máme, stát může. Jinak ale musím tým za základní část pochválit. Když bych ho měla zhodnotit, tak jedině uznáním, že podával výborné výkony,“ uvedla trenérka.

Přitom se Hradec musel vypořádat s nevýhodou u podkošových hráček, tu pozici často zastávaly mladé hráčky, věkem ještě dorostenky. Je to jistě zasloužený výsledek dobré práce s mládeží.

„Výborně se toho zhostila Fišerová, na rozehrávce překvapila Šotolová, výborně do týmu zapadla Pokorná,“ jmenuje trenérka nejpříjemnější překvapení v dosavadním průběhu soutěže.

Třetím místem si Lvice zajistily výhodnou pozici pro play off. Jeho výhodou je, že se v případném semifinále vyhnou mistrovskému USK a tím si uchovají reálnou šanci na úspěšný boj.

K němu by po postupu z dnes začínajícího čtvrtfinále Lvice nastoupily pravděpodobně proti druhým Žabinám, jejichž postup přes Slovanku MB se předpokládá. „Přestože jsme se Žabinami oba ligové zápasy i jeden pohárový prohrály, ukázaly jsme, že na ně i letos máme,“ míní trenérka.

I přesto, že Žabiny na rozdíl od Hradce výrazně posílily včetně zahraničních hráček. „Jejich síla je dobře vidět i na tom, že Martina Pokorná, která k nám přišla od nich, se tam nevešla do kádru a u nás hraje v základní pětce a je výborná,“ srovnává Romana Ptáčková.

Ještě před tím, než budou moci plnit tyto plány, se ale Lvice musí vypořádat ve čtvrtfinále se soupeřem, který pro ně rozhodně nebude snadný. Šestý Chomutov totiž disponuje kádrem zkušených hráček, vyšvihl se do silného středu tabulky a o své nebezpečnosti Hradečanky přesvědčil hned v úvodu sezony. V prvním kole s nimi prohrál jen o tři body.

„Skvělá cizinka, zkušená Bartoňová, několik vyloženě bodových hráček a síla pod košem,“ jmenuje Ptáčková přednosti soupeřek, které její družstvo pro postup musí v následujících dnech třikrát porazit.

Svému družstvu však věří i přesto, že se poslední měsíc řada hráček potýkala s nemocí a zdaleka ne vždy hrálo kompletní: „Věřím, že máme v některých věcech navrch a že nás podrží naše zkušené hráčky, především Čuperková s Effangovou.“