Těsný začátek play off. Basketbalistky Tany Brno i Hradce Králové urvaly výhry

V duelu třetího týmu se šestým po dlouhodobé části potvrdilo Tany pozici favorita až v závěru. Brňanky ještě v polovině poslední čtvrtiny prohrávaly o sedm bodů, ale vyrovnanou koncovku zvládly lépe díky dvěma proměněným trestným hodům Kateřiny Galíčkové 26 sekund před sirénou.

„Holkám asi první utkání play off, a navíc v domácím prostředí, svázalo ruce. Je důležité, že jsme zápas urvali pro sebe, nebyl to však úplně náš obvyklý výkon. V obraně se neplnilo to, co se mělo, nejsme zvyklé, aby nám soupeř dal doma 82 bodů,“ uvedla domácí trenérka Marcela Krämer po zápase, v němž se devatenáctkrát vystřídaly týmy ve vedení. „Obrovská škoda, že se nám nepodařilo dotáhnout utkání do úspěšného konce. Rozhodlo pár detailů, o tom je play off. My jsme udělali možná o chybu víc než soupeř nebo něco navíc, co nás stálo vítězství. Nedali jsme třeba 13 šestek,“ řekl chomutovský Pavel Staněk.

Nejlepší domácí střelkyně Galíčková zaznamenala 19 bodů a 14 doskoků, v dresu Levhartic si připsaly Kateřina Bartoňová 23 bodů a Jasmene Wynnová-Pollardová 16 bodů a 14 doskoků.

Slavia usilující o první postup do semifinále v historii nedotáhla do vítězného konce dobře rozehraný duel, v jehož třetí čtvrtině měla náskok 10 bodů a po trojce Kateřiny Suchanové 65 sekund před sirénou vedla 70:68. Hradec skóre otočil vítěznou střelou Kristýny Čuperkové čtvrt minuty před koncem a další tříbodový pokus Suchanové už v obroučce neskončil.

Bývalé reprezentantky Suchanová a Alena Hanušová se postaraly dohromady o více než polovinu bodů Pražanek. Hanušová byla s 25 body nejlepší střelkyní zápasu a přidala 17 doskoků, Suchanová dala 23 bodů. Na druhé straně nastřílely shodně 19 bodů Pamela Effangová a Kateřina Zeithammerová a Lvice porazily Slavii na čtvrtý pokus poprvé v sezoně.

Účastník dubnového Final Four Evropské ligy USK potvrzoval roli favorita od samého začátku a už první čtvrtinu vyhrál o dvacet bodů. Nejlepší střelkyní byla s 25 body Emese Hofová, jež měla i 10 doskoků.

Už ve středu vicemistryně Žabiny porazily v úvodním utkání 81:54 Ostravu. Série na tři vítězství pokračují v neděli na hřišti týmů, jež byly v prvním duelu hostující.