Žabiny si v derby vyskočily a jejich trenér pravil: Chceme dominovat

Ač už skóre napovídá, že nešlo o obrovskou přestřelku, úroveň dost možná nejprestižnějšího utkání v sezoně měla parametry evropských soutěží, které oba týmy letos hrají.

„Určitě bylo znát, že jsme oba eurocupoví účastníci a nehrajeme tam jen druhé housle. V rámci české ligy ale nechceme jen vyhrávat, chceme dominovat,“ hlásil po výhře sebevědomě kouč domácích Viktor Pruša.

Američanky na obou stranách o sobě dávaly vědět často, Holmesová byla tři čtvrtiny utkání tahounkou Žabin a takřka jedinou, která si troufla na průniky pod koš.

„Mentální rozdíl je jasně znatelný. Když přijde cizinka do týmu, tak se od ní očekává, že to bude bodový hráč a tahoun. Mají na sobě tlak, který zvládnou jedině, když si budou věřit. Na nás je jim k tomu nějak pomoci. U nás se to moc povedlo. Styl, který hrajeme, Holmesové výborně sedl. Ona je nesobecký hráč, umí všechno,“ vychvalovala zkušenou křídelnici Záplatová.

Slova chvály však měla i pro tahounku soupeřek, pivotku Kucowskou. „Na to, jak je dlouhá, tak výborně střílí z trojky a sebevědomí na ní je vidět. Táhne KP a plní svou roli dobře,“ hodnotila 29letá rozehrávačka vítězek. Byla to ale právě ona, kdo derby rozhodl.

„Když se Žabiny utrhly přes deset bodů, tak chytily svůj rytmus, X faktorem derby byla výborná Záplatová,“ vysekl reprezentační kapitánce z nedávné kvalifikace na mistrovství Evropy poklonu kouč hostujícího týmu Dušan Medvecký.

Oba brněnské týmy nyní čeká další utkání v Eurocupu. KP bude hrát na své palubovce haly Vodova ve čtvrtek o naději na postup proti francouzskému Villeneuve, se kterým venku prohrálo o čtyřicet bodů. Žabiny, jedoucí na vlně čtyř domácích vítězství v řadě, přivítají ve středu na Rosničce britský tým London Lions, se kterým si už dokázaly poradit na ostrovech. Pokud zvítězí, zajistí si místo v play off ještě před posledním skupinovým duelem.