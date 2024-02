Žabiny v prodloužení urvaly duel se Slavií, rekordem zazářila Cunaneová

Vítězky Českého poháru k důležitému vítězství dotáhly podkošové opory. Elissa Cunaneová, která odehrála bez střídání celý zápas, zapsala double double double za 25 bodů a 23 doskoků, ve druhé statistice vylepšila ligový rekord sezony, kapitánka Natálie Stoupalová přidala 23 bodů.

Slavia v prvním utkání po reprezentační pauze soupeřky od začátku tlačila a domácí hráčky v prvních dvou čtvrtinách musely dotahovat.

„Měly jsme dobrý start. Vím, že Žabiny byly oslabené, ale na druhou stranu my jsme skoro tři týdny nehrály zápas, takže i pro nás to bylo těžké. Žabiny jsme překvapily, hodně nám padalo a byly jsme výborné v obraně. Od druhého poločasu to ale opadlo,“ uvedla v tiskové zprávě kapitánka Slavie Eliška Žílová.

Vyrovnaný duel nakonec rozhodlo až prodloužení. „Jsme strašně rádi, že jsme dnešní zápas zvládli. V první půli jsme povolili Slavii se rozehrát, šestačtyřicet bodů i v takto úzké rotaci je strašně moc. Ve třetí čtvrtině jsme zlepšili obranu a dostali se do vedení, které jsme bohužel ve čtvrté pustili,“ řekl asistent trenéra Žabin Michal Martišek. „Musíme velice rychle zregenerovat, protože nás v pátek čeká zápas v Trutnově,“ dodal k nabitému programu.

Chance Ženská basketbalová liga Úterní a středeční výsledky 7. kolo:

DSK Basketball Brandýs - ZVVZ USK Praha 52:105 (12:36, 32:61, 39:82)

Nejvíce bodů: Vrančičová 14, Šťovíčková 12, Ceralová 7 - Vyoralová 30, Hofová 25, G. Andělová 19 16. kolo:

Sokol Hradec Králové - KP TANY Brno 64:85 (17:21, 26:40, 39:71)´

Nejvíce bodů: Effangová 19, Velichová 10, Vojtíková 7 - Malíková 24, Hynková a Svatoňová po 14. Žabiny Brno - BLK Slavia Praha 88:80 po prodl. (21:28, 45:46, 63:54, 76:76)

Nejvíce bodů: Cunaneová 25, Stoupalová 23, Kneževičová 18 - Suchanová 21, Hanušová 18, Dubniuková a Rokošová po 17. Slovanka - Levhartice Chomutov 59:91 (20:26, 30:42, 42:68)

Nejvíce bodů: Hálová 20, Mircová 14, Levínská 10 - Brejchová 17, Wynnová-Pollardová 16, Kadlecová 15. Kara Trutnov - SBŠ Ostrava 73:60 (24:13, 40:33, 51:46)

Nejvíce bodů: Brookshireová 21, Rokkanenová 14, Kanstantinovová 13 - Smutná 26, Paganová 13, Káňová 5.