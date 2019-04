Naděje dlouho žila, Hradecké lvice ale po první porážce ztrácejí

Přestože série slibovala a slibuje vyrovnaný boj, první čtvrtina ukázala něco jiného. První pět minut sice Hradec vedl, jenomže pak se střelecky zasekl a naopak v obraně nedokázal čelit domácím útokům. Výsledek? Domácí KP Brno vyhrálo úvodní desetiminutovku rozdílem 12 bodů (27:15).

Lvice se ale do zápasu dokázaly vrátit, postupně náskok soupeřek snižovaly a chvíli po přestávce bylo vyrovnáno.

Od té chvíle se opravdu hrál vyrovnaný zápas s tím, že mírně navrch měly stále domácí hráčky, které se mohly mohlo spolehnout na výborné trojky, kterých zaznamenalo celkem devět.

První poločas byl basketbalově pohlednější, v tom druhém to byl více boj. Do koncovky si domácí celek nesl vedení 61:52, ale Lvicím se přece jen podařilo dostat se až na rozdíl dvou bodů a měly útok. Ten výborně vyřešila Kristýna Minarovičová, ale míč po jejím nájezdu smolně vyklouzl z obroučky a do koše nespadl.

Na druhé straně utkání definitivně rozhodla Michaela Stará svou úspěšnou trojkou, kterou zvýšila na 67:62 a Lvice na to již nedokázaly odpovědět.

Bývalá hráčka hradeckého družstva patřila k oporám stávajícího týmu, což platí i o Lence Bartákové.

Na hradecké straně se střelecky nejvíc dařilo již zmíněné Minarovičové, která nastřílela 15 bodů, k ní se ale dvojcifernou střeleckou statistikou přidala Klaudová. Do zápasu nakonec zasáhla i Běloruska Lichtarovičová, jejíž start byl kvůli zdravotním potížím nejistý. Hradecké trenérce Ptáčkové tak nakonec chyběla pouze rozehrávačka Matušková.

Obě družstva se v této sezoně utkala počtvrté a KP Brno úterní výhrou vzájemnou bilanci vyrovnalo na 2:2. Ta ligové byla před včerejším duelem vyrovnaná 1:1, ve finále Českého poháru byly úspěšnější Hradecké lvice.