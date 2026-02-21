Posila Feaginová se uvedla parádně, útok USK vadl. Jasná výhra mu však neutekla

Dvaadvacetiletá americká hráčka, kterou pražský tým získal jako náhradu za zraněnou Brionnu Jonesovou, nastoupila za USK podruhé. Premiéru si dvojnásobná vítězka zámořského univerzitního šampionátu NCAA a hráčka Los Angeles Sparks v WNBA připsala krátce po svém příjezdu z angažmá v Adelaide ve středu, kdy při euroligové porážce se Zaragozou dala šest bodů.
Týmu Martina Bašty sloužil zápas i jako příprava na středeční odvetu v Zaragoze, kde budou české šampionky odvracet vyřazení po úvodní porážce 71:82.
Feaginové nejvíce sekundovaly Francouzka Valériane Ayayiová s 18 body a Kanaďanka Bridget Carletonová, jež k 17 bodům přidala i 12 doskoků. Útok favoritek vyprodukoval v první půli 55 bodů, v té druhé však jen 32.
V ostravském týmu zaznamenaly Oliana Squiresová a Eliška Kubíčková po 12 bodech, další tři hráčky pak byly dvouciferné.
Chance Ženská basketbalová liga
1. kolo nadstavby, skupina A1
ZVVZ USK Praha - SBŠ Ostrava 87:66 (24:17, 55:32, 70:51)
Tabulka skupiny A1
|1.
|ZVVZ USK Praha
|19
|19
|0
|2022:1019
|38
|2.
|SBŠ Ostrava
|19
|14
|5
|1458:1394
|33
|3.
|Žabiny Brno
|18
|14
|4
|1471:1132
|32
|4.
|KP Brno
|18
|13
|5
|1504:1313
|31
|5.
|DSK Basketball Brandýs
|18
|9
|9
|1294:1486
|27