Posila Feaginová se uvedla parádně, útok USK vadl. Jasná výhra mu však neutekla

Autor: ,
  19:53
Basketbalistky ZVVZ USK Praha tři dny po domácí porážce od Casademontu Zaragozy v Eurolize vstoupily vítězně do nadstavby domácí nejvyšší soutěže ŽBL. Třetí tým tabulky SBŠ Ostrava porazily ve své hale na Královce 87:66. Velkou zásluhu na tom měla čerstvá posila Sania Feaginová, jež při ligovém debutu nastřílela 22 bodů za 19 minut hry.
Basketbalistky ZVVZ USK Praha se hecují před zápasem.

Basketbalistky ZVVZ USK Praha se hecují před zápasem. | foto: ZVVZ USK Praha

Mariana Přibylová z USK Praha zakončuje na koš SBŠ Ostrava kolem Aleah...
Pauline Astierová z USK Praha u míče v zápase s SBŠ Ostrava, brání ji Oliana...
Sania Feaginová se chystá na ligovou premiéru v dresu USK Praha.
Sania Feaginová se chystá na ligovou premiéru v dresu USK Praha.
10 fotografií

Dvaadvacetiletá americká hráčka, kterou pražský tým získal jako náhradu za zraněnou Brionnu Jonesovou, nastoupila za USK podruhé. Premiéru si dvojnásobná vítězka zámořského univerzitního šampionátu NCAA a hráčka Los Angeles Sparks v WNBA připsala krátce po svém příjezdu z angažmá v Adelaide ve středu, kdy při euroligové porážce se Zaragozou dala šest bodů.

Týmu Martina Bašty sloužil zápas i jako příprava na středeční odvetu v Zaragoze, kde budou české šampionky odvracet vyřazení po úvodní porážce 71:82.

Feaginové nejvíce sekundovaly Francouzka Valériane Ayayiová s 18 body a Kanaďanka Bridget Carletonová, jež k 17 bodům přidala i 12 doskoků. Útok favoritek vyprodukoval v první půli 55 bodů, v té druhé však jen 32.

V ostravském týmu zaznamenaly Oliana Squiresová a Eliška Kubíčková po 12 bodech, další tři hráčky pak byly dvouciferné.

Chance Ženská basketbalová liga

1. kolo nadstavby, skupina A1

ZVVZ USK Praha - SBŠ Ostrava 87:66 (24:17, 55:32, 70:51)
Nejvíce bodů: Feaginová 22, Ayayiová 18, Carletonová 17, Hofová 10 - Squiresová a Kubíčková po 12, Ewodová 11, Beloševičová a Válková po 10.

Tabulka skupiny A1

1.ZVVZ USK Praha191902022:101938
2.SBŠ Ostrava191451458:139433
3.Žabiny Brno181441471:113232
4.KP Brno181351504:131331
5.DSK Basketball Brandýs18991294:148627
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, zápasy o medaile

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastní také hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 pádí do finiše. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 se blíží ke konci a čeští sportovci slavili pět medailí. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek zlato i stříbro, Eva Adamczyková stříbro a Tereza Voborníková...

Zlatí hoši z Nagana. Jak vypadali v době své kariéry a jak vypadají dnes?

Zlatí hoši z Nagana 1998.

Olympijský hokejový turnaj mužů už je v plném proudu. Přes rozpačitý start má český tým v hlavě ambici navázat na předešlé olympijské úspěchy, nad nimiž dodnes vyčnívá legendární zlaté Nagano 1998....

Česko - Kanada 3:4P. Krutý konec na olympiádě, hokejisté sahali po senzaci

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Snažili se, dělali, co mohli. Velkého favorita dlouho trápili, ještě tři a půl minuty před vypršením základní hrací doby dokonce vedli. Nakonec se však čeští hokejisté loučí s olympijským turnajem v...

Hlavní je, že koleno drží, těší jarního jabloneckého kanonýra Nebylu

Jablonecká radost z gólu Sebastiana Nebyly proti Karviné.

Na začátku podzimní části měl klíčovou roli v základní sestavě fotbalistů Jablonce, na konci října si ale slovenský záložník Sebastian Nebyla poranil koleno a z ligových trávníků zmizel. Po úspěšné...

21. února 2026  20:02

ONLINE: Slovensko - Finsko. Překvapí obhájci bronzu opět šampiony z Pekingu?

Sledujeme online
Slovenský útočník Martin Pospíšil v akci s Finem Teuvo Teravainenem. (11. února...

Z Pekingu vezli historický bronz, teď ho Slováci v Miláně obhajují. V cestě jim stojí vítězové minulých her z Finska. Oba týmy se střetly už na úvod skupinové fáze a porážka Seveřanů byla jedním z...

21. února 2026

Posila Feaginová se uvedla parádně, útok USK vadl. Jasná výhra mu však neutekla

Basketbalistky ZVVZ USK Praha se hecují před zápasem.

Basketbalistky ZVVZ USK Praha tři dny po domácí porážce od Casademontu Zaragozy v Eurolize vstoupily vítězně do nadstavby domácí nejvyšší soutěže ŽBL. Třetí tým tabulky SBŠ Ostrava porazily ve své...

21. února 2026  19:53

Co to bylo za závod? Jílek vysvětluje. A sám nechápe: Jsem naštvaný... Nevím, co dělali

Metoděj Jílek při závodu mužů v rychlobruslení. (21. února 2026)

Od našeho zpravodaje v Itálii Jméno Metoděje Jílka přitáhlo české diváky i ke sledování jedné zvláštní rychlobruslařské disciplíny, závodu s hromadným startem. V milánském olympijském prostředí šlo krásně vidět, jak moc ho...

21. února 2026  19:53

Jeď, nenech si to vzít, křičela Soukalová na Voborníkovou. Pak říkala: Jsem naměkko

Bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová je na hrách v Itálii v roli expertky...

Od našeho zpravodaje v Itálii V Soči 2014 byla první a až do této soboty i poslední českou olympijskou medailistkou z hromadného závodu biatlonistek. Ale už to neplatí. „A já jsem tu z toho úplně naměkko. Mám slzy v očích,...

21. února 2026  19:45

ONLINE: Slavia - Liberec 1:0, po dvou neuznaných gólech penalta, slaví Chorý

Sledujeme online
Gólová radost Tomáše Chorého v Edenu proti Liberci.

Slávističtí fotbalisté pokračují coby neporažený lídr domácí soutěže, ve 23. kole hostí Slovan Liberec a mohou před nedělí navýšit náskok na druhou Spartu. Dva góly domácích neplatily po přezkumu...

21. února 2026  19:30

Kapitán dotlačil trenéra k poháru. Opavští rozebrali Ústí a jsou bronzoví

Kapitán opavských basketbalistů Jakub Šiřina tlačí trenéra Davida Zacha, aby...

Ne kapitán, jak bývá zvykem, ale trenér převzal trofej za třetí místo v Českém poháru, kterou vybojovali basketbalisté Opavy v souboji s Ústím nad Labem. V domácím prostředí zvítězili 95:70.

21. února 2026  18:53,  aktualizováno  19:01

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 pádí do finiše. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

20. února 2026  15:02,  aktualizováno  21. 2. 18:29

Voborníková: Pořád jsem se ohlížela. Pak jsem si řekla: Vykašli se na to a zkus to!

Dojatá Tereza Voborníková na stupních vítězek po hromadném závodě na ZOH 2026.

Od našeho zpravodaje v Itálii Pózovala na stupních vítězů s bronzovou medailí a vedle ní zlatá Océane Michelonová. Tereza Voborníková se k ní naklonila a povídá: „Vzpomínáš, jak jsme takhle stály spolu před čtyřmi lety?“ Dojatá...

21. února 2026  18:25

ONLINE: Chelsea i Aston Villa ztratily, Souček hraje v základu, pak v akci City

Sledujeme online
Radost fotbalistů Chelsea z úvodního gólu proti Burnley.

Těsný boj o pohárové příčky v anglické Premier League pokračuje. Ve 27. kole ztratily pátá Chelsea i třetí Aston Villa, která se mohla přiblížit Manchesteru City před večerním zápasem s Newcastlem....

21. února 2026  17:58,  aktualizováno  18:23

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Jablonec - Karviná 1:0, třetí místo uhájil Nebyla, hosté prohráli počtvrté v řadě

Jablonecká radost z gólu Sebastiana Nebyly proti Karviné.

Za čtyři jarní kola vstřelili jediný gól, fotbalisté Karviné nezvládli ani utkání v Jablonci, kde ve 23. kole Chance Ligy prohráli 0:1, už počtvrté po restartu soutěže. Domácím vystřelil tři body a...

21. února 2026  17:45

Sehnal je zraněný, boje o mistrovství světa vynechá. V české nominaci ho nahradí Švec

Ondřej Švec (v modrém) a Ondřej Sehnal z Nymburka se přetlačují.

Ondřej Švec doplnil nominaci českých basketbalistů pro kvalifikace mistrovství světa se Slovinskem. Dvaadvacetiletý rozehrávač USK Praha se dočkal pozvánky do patnáctičlenného výběru reprezentace...

21. února 2026  17:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.