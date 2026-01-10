Euroligové šampionky ovládly i 14. zápas v soutěži. Stobodovou hranici překonaly posedmé v řadě.
Ostravský tým schytal debakl tři dny po porážce s ligovým vicemistrem Žabinami, kterým podlehl doma jen o 14 bodů. Proti USK našel pouze jednu dvoucifernou střelkyni, Kamerunka Marina Ewodová dala 10 bodů.
Basketbalistky KP Brno podruhé v tomto týdnu rozstřílely oslabený DSK Basketball Brandýs. Po středeční pohárové výhře o 32 bodů na soupeřově hřišti v sobotu doma zvítězily podobně jednoznačně 103:70. Středočeškám chyběla mimo jiné nejlepší ligová střelkyně Litevka Martyna Petrénaitéová.