Euroligové šampionky doma na Královce dominovaly a Chomutov dokázal jen ve třetí čtvrtině nastřílet dvouciferný počet bodů (12). Za USK daly po 18 bodech Pauline Astierová a Emese Hofová, o bod méně měla Makayla Timpsonová. V týmu hostů byly nejlepšími střelkyněmi Monika Fučíková s Emou Bláhovou, který si připsaly shodně osm bodů.
Žabiny bez rozehrávačky Elišky Hamzové vedly v poločase nad Trutnovem jen o bod, ale třetí čtvrtinu ovládly 20:10 a v závěru ještě náskok mírně navýšily. Nejlepší střelkyní zápasu byla v dresu Kary s 15 body sedmnáctiletá Tereza Pavelcová, která proměnila tři trojky. V brněnském týmu daly po 14 bodech Artemis Spanuová a Sara Dickeyová.
DSK Basketball Brandýs týden po vysokém vítězství v Hradci Králové uspěl i doma proti Slovance, kterou zdolal 88:73. Zkušená Alena Hanušová pomohla k výhře 17 body.
Chance Ženská basketbalová liga
4. kolo
ZVVZ USK Praha - Levhartice Chomutov 100:35 (27:9, 53:16, 78:28)
DSK Basketball Brandýs - Slovanka 88:73 (25:13, 49:38, 64:55)
Žabiny Brno - Kara Trutnov 77:63 (22:22, 38:37, 58:47)
|KLUB
|ZÁPASY
|VÝHRY
|PROHRY
|SKÓRE
|PROCENTA
|1.
|ZVVZ USK Praha
|3
|3
|0
|275:161
|6
|2.
|SBŠ Ostrava
|3
|3
|0
|257:203
|6
|3.
|DSK Basketball Brandýs
|4
|2
|2
|321:294
|6
|4.
|Kara Trutnov
|4
|2
|2
|293:317
|6
|5.
|KP Brno
|3
|2
|1
|278:213
|5
|6.
|Levhartice Chomutov
|3
|2
|1
|193:238
|5
|7.
|Žabiny Brno
|2
|2
|0
|170:140
|4
|8.
|Slovanka
|4
|0
|4
|277:354
|4
|9.
|Sokol Hradec Králové
|3
|0
|3
|198:250
|3
|10.
|Basket Ostrava
|3
|0
|3
|184:276
|3