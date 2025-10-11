USK nastřílel stovku i Chomutovu, Žabiny dotáhly trápení s Trutnovem k výhře

  19:53
Basketbalistky ZVVZ USK Praha deklasovaly ve čtvrtém ligovém kole Levhartice Chomutov 100:35 a stejně jako v předchozím utkání v domácí soutěži proti Trutnovu přesně trefily stobodovou hranici. Vicemistryně z Žabin Brno porazily Trutnov 77:63.
Pauline Astierová v dresu USK Praha, brání ji Kateřina Chodorová z Levhartic...

Pauline Astierová v dresu USK Praha, brání ji Kateřina Chodorová z Levhartic Chomutov. | foto: Ondřej Kovalčík / ZVVZ USK Praha

Kaitlyn Chenová z USK Praha zakládá útok.
Tereza Pavelcová z Trutnova se pokouší o blok, zakončuje Kateřina Zeithammerová...
Shante Evansová ze Žabin u míče v zápase s Trutnovem, brání ji Cierra Walkerová.
Valériane Ayayiová z USK Praha u míče v zápase s Levharticemi Chomutov
Euroligové šampionky doma na Královce dominovaly a Chomutov dokázal jen ve třetí čtvrtině nastřílet dvouciferný počet bodů (12). Za USK daly po 18 bodech Pauline Astierová a Emese Hofová, o bod méně měla Makayla Timpsonová. V týmu hostů byly nejlepšími střelkyněmi Monika Fučíková s Emou Bláhovou, který si připsaly shodně osm bodů.

Žabiny bez rozehrávačky Elišky Hamzové vedly v poločase nad Trutnovem jen o bod, ale třetí čtvrtinu ovládly 20:10 a v závěru ještě náskok mírně navýšily. Nejlepší střelkyní zápasu byla v dresu Kary s 15 body sedmnáctiletá Tereza Pavelcová, která proměnila tři trojky. V brněnském týmu daly po 14 bodech Artemis Spanuová a Sara Dickeyová.

DSK Basketball Brandýs týden po vysokém vítězství v Hradci Králové uspěl i doma proti Slovance, kterou zdolal 88:73. Zkušená Alena Hanušová pomohla k výhře 17 body.

Chance Ženská basketbalová liga

4. kolo

ZVVZ USK Praha - Levhartice Chomutov 100:35 (27:9, 53:16, 78:28)
Nejvíce bodů: Astierová a Hofová po 18, Timpsonová 17, Chenová a Čechová po 12, Přibylová 8 - Fučíková a Bláhová po 8, Krejzová 6.

DSK Basketball Brandýs - Slovanka 88:73 (25:13, 49:38, 64:55)
Nejvíce bodů: Hanušová 17, Pavičová 15, Ondroušková a Ceralová po 10, Batesová 9 - Kolegarová 16, Zítková a Machytková po 13, Jitka Pilařová 8.

Žabiny Brno - Kara Trutnov 77:63 (22:22, 38:37, 58:47)
Nejvíce bodů: Spanuová a Dickeyová po 14, Wadouxová 11, Zeithammerová a Záplatová po 8 - Pavelcová 15, Bulaneová 14, Walkerová 9.

KLUBZÁPASYVÝHRYPROHRYSKÓREPROCENTA
1.ZVVZ USK Praha330275:1616
2.SBŠ Ostrava330257:2036
3.DSK Basketball Brandýs422321:2946
4.Kara Trutnov422293:3176
5.KP Brno321278:2135
6.Levhartice Chomutov321193:2385
7.Žabiny Brno220170:1404
8.Slovanka404277:3544
9.Sokol Hradec Králové303198:2503
10.Basket Ostrava303184:2763
USK nastřílel stovku i Chomutovu, Žabiny dotáhly trápení s Trutnovem k výhře

11. října 2025  19:53

