Konečně výborná kulisa, konečně drama. Žabiny útočily marně

„Byl to především bojovný zápas. Co se týká kvality, tak si nemyslím, že byla nějak obrovská,“ uznal trenér vítězného celku Martin Pospíšil.

Ovšem stejně jako rozpačitá pro experty byla tentokrát podívaná v hale Rosnička působivá pro fanoušky. Bitva je rozburácela, přiměla je trnout až do konce. O výhodné druhé místo v tabulce se bojovalo ve výborné atmosféře.

„A to bylo super. Plná hala, konečně v české lize zápas pod výbornou kulisou. Užila jsem si to,“ pochvalovala si Lenka Bartáková, nedávná posila Králova Pole.

Její tým naposled v utkání skóroval ve 33. minutě, tehdy zvyšoval na 42:54. Ve zbytku duelu pak nejenže Žabiny šňůrou devíti bodů snížily a sahaly po vyrovnání, ale také obě družstva nakombinovala devět ztrát a 14 neproměněných střel.

„Vzhledem k tomu, jak tvrdý a bojovný zápas byl, to bylo taky hodně neupravené. Těžko se hledala volná pozice. My máme tým trochu zkušenější a díky tomu a taktické hře jsme to zvládly. Roli však hrála velká agresivita od nás i od nich, proto ztráty tak narůstaly,“ vysvětlovala Bartáková.

Díky úspěšné „krádeži“ v Žabinách si vítězky pojistily druhou příčku, která může hrát klíčovou roli v play off. Ve čtvrtfinále i semifinále by zajistila výhodu domácí palubovky.

Žabiny (i Hradec Králové) mají na KP Brno ztrátu dvou výher; s Hradcem se loňské vicemistryně utkají v dalším šlágru hned v sobotu, druhé brněnské derby je čeká v posledním kole základní části 2. března. Oba duely hostí doma.

Pro Žabiny bylo ve středu těžké zvolit strategii do útoku, protože jindy dobře střílející tým postihl velký výpadek. Z dlouhé vzdálenosti proměnil jen tři střely z dvaceti. Víc než snížení mu to společně se ztrátami neumožnilo.

„Jsme mladý tým, který ztráty bohužel asi bude dělat, ale měly bychom se co nejdřív poučit, protože v takhle důležitých zápasech nás to zabíjí,“ varovala opora domácích Petra Záplatová.

Vysoký počet chyb pramenil podle jejího mínění z toho, že rivalové na sebe byli výborně připraveni. „Snažily jsme se navzájem překvapit, až to došlo tak daleko, že jsme v některých případech překvapily i své spoluhráčky,“ konstatovala reprezentační rozehrávačka.

Svá pozitiva si ale nakonec i zklamané Žabiny našly. „Ukázali jsme, že i takový zápas se dal vyhrát,“ poukázal na stíhací jízdu z koncovky jejich trenér Viktor Pruša.