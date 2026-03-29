Levhartice ulovily výhru v Ostravě, překvapení pečetil zkrat Beloševičové

SBŠ Ostrava porazila chomutovský celek v obou vzájemných zápasech v dlouhodobé části, v níž skončila třetí za USK Praha a Žabinami Brno. Na úvod play off však svěřenkyně trenérky Ivety Raškové narazily. Levhartice dobře začaly a vedly až o 12 bodů.
V druhém poločase měl většinou mírně navrch domácí tým, ale koncovka vyšla lépe Chomutovu. Po trojce Valentýny Kadlecové získal pětibodový náskok, který už Ostravanky nezlikvidovaly. V posledních sekundách po ztrátě Kateřiny Bartoňové faulovala Kadlecová unikající Ivu Beloševičovou, která pak mohla z trestných hodů skóre otočit, ale netrefila ani jeden.
Nejlepší střelkyní zápasu byla se 17 body reprezentantka Monika Fučíková z Chomutova. V ostravském týmu dala 15 bodů Michaela Vacková. Oba týmy spolu hrály ve čtvrtfinále i loni, kdy uspěly Severočešky.
KP rozhodlo zápas s DSK Basketball už v první čtvrtině, kterou ovládlo 29:12. Cameron Swartzová přispěla k vítězství 23 body. Hostům nepomohlo 22 bodů Aleny Hanušové.
Chance Ženská basketbalová liga
Čtvrtfinále play off - 1. zápasy
KP Brno - DSK Basketball Brandýs 92:65 (29:12, 49:37, 69:51)
SBŠ Ostrava - Levhartice Chomutov 63:64 (10:19, 32:33, 46:43)
Play out - 1. zápas: