Levhartice ulovily výhru v Ostravě, překvapení pečetil zkrat Beloševičové

  19:18
SBŠ Ostrava prohrály v úvodním utkání čtvrtfinále Ženské basketbalové ligy s Levharticemi Chomutov 63:64. Naopak KP Brno potvrdilo roli favorita v sérii s DSK Basketball Brandýs vysokým vítězstvím 92:65.
Valentýna Kadlecová z Levhartic Chomutov u míče v zápase s SBŠ Ostrava, brání ji Tereza Halátková. | foto: Pavel Netolička / SBŠ Ostrava

SBŠ Ostrava porazila chomutovský celek v obou vzájemných zápasech v dlouhodobé části, v níž skončila třetí za USK Praha a Žabinami Brno. Na úvod play off však svěřenkyně trenérky Ivety Raškové narazily. Levhartice dobře začaly a vedly až o 12 bodů.

V druhém poločase měl většinou mírně navrch domácí tým, ale koncovka vyšla lépe Chomutovu. Po trojce Valentýny Kadlecové získal pětibodový náskok, který už Ostravanky nezlikvidovaly. V posledních sekundách po ztrátě Kateřiny Bartoňové faulovala Kadlecová unikající Ivu Beloševičovou, která pak mohla z trestných hodů skóre otočit, ale netrefila ani jeden.

Nejlepší střelkyní zápasu byla se 17 body reprezentantka Monika Fučíková z Chomutova. V ostravském týmu dala 15 bodů Michaela Vacková. Oba týmy spolu hrály ve čtvrtfinále i loni, kdy uspěly Severočešky.

KP rozhodlo zápas s DSK Basketball už v první čtvrtině, kterou ovládlo 29:12. Cameron Swartzová přispěla k vítězství 23 body. Hostům nepomohlo 22 bodů Aleny Hanušové.

Chance Ženská basketbalová liga

Čtvrtfinále play off - 1. zápasy

KP Brno - DSK Basketball Brandýs 92:65 (29:12, 49:37, 69:51)
Nejvíce bodů: Swartzová 23, Vondráčková 21, Mullinsová 15 - Hanušová 22, Batesová a Pavičová po 10.

SBŠ Ostrava - Levhartice Chomutov 63:64 (10:19, 32:33, 46:43)
Nejvíce bodů: Vacková 15, Válková 12, Squiresová 11 - Fučíková 17, Striplinová 14, Brejchová 13.

Play out - 1. zápas:
Basket Ostrava - Slovanka 90:78 (19:19, 38:37, 67:58)
Nejvíce bodů: Effangová 25, Křížová 23, Gonzálezová 14 - Hauserová 25, Zítková 16, Jitka Pilařová 13.

Levhartice ulovily výhru v Ostravě, překvapení pečetil zkrat Beloševičové

Valentýna Kadlecová z Levhartic Chomutov u míče v zápase s SBŠ Ostrava, brání...

SBŠ Ostrava prohrály v úvodním utkání čtvrtfinále Ženské basketbalové ligy s Levharticemi Chomutov 63:64. Naopak KP Brno potvrdilo roli favorita v sérii s DSK Basketball Brandýs vysokým vítězstvím...

