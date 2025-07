Skok za třetí nejvyšší soutěže mezi elitu. Basket Ostrava vyřešil kádr i rozpočet

Hráčky Basketu Ostrava do 19 let bojují v hale Tatran. | foto: Basket Ostrava / Zonerama

„Od prvopočátku, když jsem do klubu v roce 2017 vstoupil, jsme měli vizi hrát nejvyšší soutěž žen, takže jsem rád, že jsme dostali divokou kartu,“ řekl Ludvík Magnusek, předseda čistě ženského klubu a někdejší hráč NH Ostrava.

16 let po vzniku původně mládežnického klubu si hráčky Basketu Ostrava zahrají nejvyšší soutěž

Ostravanky nahradí mezi elitou LOH 2028 Chomutov, který vznikl mimo jiné s cílem zaměřit se na mladé reprezentantky a připravit je na mistrovství světa hráček do devatenácti let, které tento měsíc hostilo Brno.

„Náš prvotní zájem byl hrát první ligu, jenže o tu je velký zájem. K tomu naše juniorky končily ve své kategorii a potřebovali jsme pro ně další vrcholové uplatnění,“ vysvětlil Magnusek snahu působit ve vyšší soutěži. „Měli jsme pět juniorek v širších i užších kádrech mládežnických reprezentací. Teď se nám třeba vrátila Sofie Kaducová z mistrovství Evropy osmnáctiletých ve Španělsku.“

Sofie Kaducová na EuroBasketu hráček do 18 let.

Přesto, nebude skok o dvě soutěže pro klub příliš velký?

„Výkonnostně to samozřejmě bude o něčem jiném. Jen s mladými holkami bychom hrát nemohli, to by nebylo důstojné, i když nějakých šest z nich do týmu zapojíme,“ odpověděl Ludvík Magnusek. „Kádr tvoříme, ale deset hráček už máme. Získali jsme tři Američanky, máme Španělku, Čechoameričanku. Posílili jsme všechny posty. Další holky budeme zkoušet.“

Za nejdůležitější věc Magnusek označil peníze. Rozpočet Basketu Ostrava na sezonu by se měl blížit pěti a půl milionu korun.

„Jsme vděční zástupcům města a kraje, že nám pomohou mimořádnými dotacemi. Díky nim bychom měli rozpočet pokrýt,“ řekl Ludvík Magnusek, který je přesvědčený, že účast dvou družstev z Ostravy v nejvyšší soutěži může jen pomoci rozvoji ženského basketbalu ve městě a okolí.

Domovskou halou Basketu Ostrava bude Tatran, trenérem družstva je někdejší reprezentant Dušan Medvecký, jenž dříve vedl ženy KP Brno. A právě ty budou 27. září v Brně prvními soupeřkami Ostravanek v lize. První domácí duel sehrají 1. října s Trutnovem a první derby se SBŠ Ostrava 12. října od 10.30 v Tatranu.