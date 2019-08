Zemřel Vladimír Ptáček, člen českého pivotmanského rodu

Těžký rok pro český basketbal Český basketbal zažívá v roce 2019 jednu ránu za druhou, rozloučil se už s několika velkými osobnostmi. Vše začalo ještě na konci roku minulého, kdy zesnula pivotka Helena Jošková-Malotová. V 79 letech. V únoru odešel pozapomenutý Dick Boushka, Čechoameričan, jenž byl v roce 1956 u amerického olympijského zlata z Melbourne. Bylo mu 84 let. V rozmezí několika březnových dnů zemřeli dva ze strůjců velkých úspěchů basketbalistek Sparty Praha ze 70. let - trenér Lubomír Dobrý (93 let) a Marta Kreuzová-Melicharová (77 let). V dubnu skončila životní pouť hned dvou velký legend. Jednomu se přezdívalo Šéf, druhému Kapitán. Ve věku 93 let skonal Ivo Mrázek, autor vítězného koše z ME 1946 a jeden z nejúspěšnějších mužů československého basketbalu. A v 79 letech se navždy rozloučil John Havlicek. Osminásobný šampion NBA s Boston Celtics, o jehož českém původu věděla celá Amerika. V polovině června ztratil brněnský i celý český basketbal dalšího velkého muže: Jiří „Áda“ Pospíšil se dožil jen 68 let.