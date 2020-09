Zemřel Stanislav Vykydal, drobný rychlík s mrzutým evropským stříbrem

Piccolo Vykydalo, psaly o něm italské noviny při jedné z cest Zbrojovky po Evropě. Stanislav Vykydal vyrostl jen do výšky 171 centimetrů, pro svoji mrštnost a rychlost však byl ceněným basketbalistou.

Za šest roků, co hrál nejvyšší soutěž, pomohl brněnskému mužstvu ke čtyřem ligovým titulům, a nejcennější jeho medailí bylo stříbro z mistrovství Evropy v roce 1951.

V Paříži prohráli Čechoslováci se Sovětským svazem o jediný bod a po kontroverzním závěru, proti němuž se vedení výpravy neodvážilo protestovat.

Jízdenka Stanislava Vykydala, jež mu jako účastníkovi mistrovství Evropy 1951 umožňovala cestovat Paříží. Vstupní karta do pařížského hotelu, památka Stanislava Vykydala na basketbalové mistrovství Evropy 19151.

S legendárním Zdeňkem Bobrovským, jemuž po skončení kariéry dělal ve Zbrojovce asistenta trenéra, hrával Vykydal i fotbal za brněnské Heršpice.

„Během onoho slavného mistrovství Evropy se na palubovku coby benjamínek týmu prakticky nepodíval. To ale nebylo tím hlavním důvodem, proč se stříbrem nikdy nechlubil. Standa byl nesmírně skromný člověk, do kterého by nikdo neřekl, že jako basketbalista sjezdil půlku kontinentu a doma měl schované i hodinky s logem Realu Madrid jako jedno z ocenění,“ řekl o Vykydalovi jeho zeť Vladimír Polák, který zprávu o jeho úmrtí redakci MF DNES potvrdil.

Stanislav Vykydal a jeho spoluhráči z basketbalové reprezentace na stříbrném mistrovství Evropy 1951

Odchovanec brněnského basketbalu před několika lety poskytl cenné konzultace tvůrcům filmu Zlatý podraz, v jehož scénáři hraje stříbrné mistrovství Evropy výraznou roli. Sám ale film, přestože byl do kin uveden předloni, už neviděl.

„Moc se na film těšil, zhoršil se mu však zrak. Musel jsem mu děj filmu převyprávět. Myslím si, že se mu přes někde menší a jinde o něco větší výhrady líbil,“ uvedl Polák.