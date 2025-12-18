„Přestože během své bohaté kariéry dosáhl celé řady mezinárodních úspěchů a obdržel několik lákavých nabídek, Strakonice pro něj vždy byly na prvním místě. Město, klub i místní basketbalová komunita byly jeho srdeční záležitostí, které zůstal věrný po celý život. Jeho rukama prošly stovky hráček a jeho lidský i sportovní odkaz zůstane navždy součástí strakonického basketbalu,“ uvedl klub, který po předloňském sestupu z nejvyšší soutěže hraje první ligu.
|
Jsem proti stahování dětí do špičkových klubů, říká basketbalový kouč
Trenérem seniorské reprezentace basketbalistek se Vondřička stal v prosinci 1988 poté, co slavil úspěchy s juniorkami. V roce 1983 s nimi vyhrál evropský šampionát, o rok později s nimi získal světový bronz a v roce 1988 přidal na mistrovství Evropy stříbro. U národního týmu žen skončil po mistrovství Evropy v Brně v roce 1995, kde české basketbalistky obsadily sedmé místo.
Do Síně slávy ČBF byl Vondřička, který ve Strakonicích pracoval jako veterinář, uveden v roce 2017.