Jako hráč strávil Nelson v NBA 14 sezon a odehrál přes tisíc zápasů. Začínal v Chicagu, pak hrál za Los Angeles Lakers, ale nejúspěšnější období prožil v Bostonu, s kterým spojil kariéru na 11 ročníků a v letech 1966, 1968, 1969, 1974 a 1976 získal titul.
Po posledním triumfu se okamžitě dal na trenérskou dráhu a působil postupně v Milwaukee, Golden State, New Yorku, Dallasu a nakonec znovu v týmu Warriors. S trénováním skončil v roce 2010.
V letech 1983, 1985 a 1992 byl vyhlášen trenérem roku. V roli kouče se mu nikdy nepodařilo NBA vyhrát, přitom je s 1335 triumfy v zápasech základní části druhý nejúspěšnější v historii po Greggu Popovichovi (1390).
V roce 2012 byl Nelson uveden do Naismithovy basketbalové Síně slávy.