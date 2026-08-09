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Zemřel Don Nelson, pětinásobný vítěz NBA a úspěšný basketbalový trenér

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  21:26
Basketbalový kouč Don Nelson.

Basketbalový kouč Don Nelson. | foto: Jed Jacobsohn / Getty Images North America / Getty Images via AFP / ProfimediaProfimedia.cz

VZHŮRU DO DĚJIN. Don Nelson (vpravo) a Reggie Miller letos vstoupí do Síně
Don Nelson, kouč Golden State Warriors
Don Nelson, kouč Golden State Warriors
REKORD JE TU!. Don Nelson, kouč Golden State Warriors, slaví 1333. výhru v NBA
6 fotografií
Basketbalový svět se loučí s Donem Nelsonem. Pětinásobný šampion NBA a jeden z nejúspěšnějších trenérů zámořské ligy v historii zemřel ve věku 86 let. O jeho úmrtí informovali Golden State Warriors či Dallas Mavericks, ve kterých Nelson působil jako kouč. Skonal v ranních hodinách obklopen rodinou.

Jako hráč strávil Nelson v NBA 14 sezon a odehrál přes tisíc zápasů. Začínal v Chicagu, pak hrál za Los Angeles Lakers, ale nejúspěšnější období prožil v Bostonu, s kterým spojil kariéru na 11 ročníků a v letech 1966, 1968, 1969, 1974 a 1976 získal titul.

Po posledním triumfu se okamžitě dal na trenérskou dráhu a působil postupně v Milwaukee, Golden State, New Yorku, Dallasu a nakonec znovu v týmu Warriors. S trénováním skončil v roce 2010.

VZHŮRU DO DĚJIN. Don Nelson (vpravo) a Reggie Miller letos vstupují do Síně slávy amerického basketbalu.

V letech 1983, 1985 a 1992 byl vyhlášen trenérem roku. V roli kouče se mu nikdy nepodařilo NBA vyhrát, přitom je s 1335 triumfy v zápasech základní části druhý nejúspěšnější v historii po Greggu Popovichovi (1390).

V roce 2012 byl Nelson uveden do Naismithovy basketbalové Síně slávy.

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