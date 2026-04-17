Zemřel legendární basketbalista Schmidt, drží střelecké rekordy na olympiádě i MS

Za Brazílii hrál na pěti olympijských hrách v letech 1980–1996, na klubové úrovni působil kromě své vlasti také v Itálii a Španělsku. V roce 1984 ho draftovalo New Jersey, ale smlouvu s Nets Schmidt nepodepsal a v NBA si nikdy nezahrál.
Schmidt byl skvělým střelcem za tři body, díky čemuž si vysloužil přezdívku „Svatá ruka“. Se 1093 body je rekordmanem olympijské historie a maximem je také jeho 906 bodů na mistrovství světa. Na obou turnajích je rovněž autorem nejlepšího střeleckého výkonu v jednom utkání: na OH 1988 nasázel Španělsku 55 bodů a o dva roky později na MS dal 52 bodů Austrálii.
Celkově 203 cm vysoký basketbalista nastřílel na klubové a reprezentační úrovni 49 737 bodů, čímž překonal rekord Kareema Abdula-Jabbara. Až v roce 2024 Schmidtovo maximum překonal LeBron James.
V roce 2010 byl legendární Brazilec uveden do Síně slávy FIBA, o tři roky později pak do Naismithovy Síně slávy.