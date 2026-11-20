„Tentokrát jsme se drželi déle. Pochopitelně by bylo krásné, kdybychom to zvládli úplně celý zápas, ale musíme si uvědomit, kdo proti nám stál – Málaga je opravdu skvělé mužstvo. Jakmile začala hrát na sto procent, hned získala výhodu,“ uvedl po utkání Key, autor 15 bodů a sedmi doskoků.
A dodal: „Řekl bych, že jsme v odvetě šli na palubovku s lepší energií a také sebevědomější. Od toho se musíme odrazit, mít ve vlastní hře minimum mezer. Už teď jsme velmi dobrý tým, ale když na tom zase zapracujeme, můžeme být ještě lepší.“
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Můžete srovnat trip do Španělska s těmi do Itálie a Litvy?
Málaga je moc hezká, teplé počasí samo o sobě bylo fajn bonus. Fakt krásné město, hala taky, má parádní historii. Je úžasné, že jsme si tady s Beksou mohli zahrát, to se moc mančaftům z české ligy nepoštěstí. Jednoduše požehnání. Celkově mám jen slova obdivu.
Co zázemí zdejší arény?
Šatna pro hosty je stejná jako kdekoli jinde, ale diváci svůj tým opravdu houfně povzbuzují. My jsme tu taky měli perfektní podporu z Česka, moc za ni děkujeme. Ale když se Málaga dostala k nějakému bodovému trháku, byli domácí fandové opravdu hlasití, mohutně ji podporovali. Naši fanoušci byli taky famózní, slyšeli jsme je. Bohužel jsme tu však byli hosty, takže mělo důvod, že je usadili až poměrně daleko nahoře. (smích) Každopádně i díky nim to byla vážně zábava.
Se zbývajícími dvěma soky ve skupině E, Reggianou a Juventusem Utena, se ještě chcete rvát o postup. Jak vidíte své šance?
Budeme to brát jedno po druhém. Chceme jít ještě nahoru, pilovat souhru s každým dalším tréninkem, než se s nimi zase střetneme. Jsou to taky silní soupeři, ale my tentokrát budeme mít drtivou většinu fandů na své straně.