Zemřel brněnský basketbalový patriot Zdeněk Konečný. Bylo mu 89 let

  15:21
Po dlouhé nemoci zemřel v Brně bývalý basketbalový reprezentant Zdeněk Konečný. Účastníkovi olympijských her v Římě v roce 1960, kde Československo obsadilo páté místo, bylo 89 let.

NA DOSKOKU. Pro míč se ve finále PMEZ 1964 tlačí hráči Spartaku Brno i Realu Madrid. V červených dresech Zdeněk Konečný (č. 9), Vladimír Pištělák (č. 14) a Zdeněk Bobrovský (č. 6). | foto: Archiv novin AS

ČTK o jeho úmrtí informoval Český klub olympioniků Jihomoravského kraje, v němž na začátku století působil jako předseda.

Podkošový hráč, který byl známý pod přezdívkou „Mustafa“, se zúčastnil i dvou mistrovství Evropy v letech 1961 a 1963. V reprezentaci v letech 1958 až 1963 Konečný odehrál 84 zápasů.

Za Spartak ZJŠ Brno, což byl předchůdce Zbrojovky, hrál 14 sezon v nejvyšší soutěži a získal s ním pět titulů mistra republiky. Se Zbrojovkou postoupil až do finále PMEZ, kde v roce 1964 brněnský celek podlehl Realu Madrid. V roce 2006 byl Konečný uveden do Síně slávy města Brna.

Nejčtenější

Česko - San Marino 1:0, mdlý výkon i proti nejhoršímu týmu světa. Trefil se Souček

Tomáš Souček slaví gól v přípravném utkání se San Marinem

Čeští fotbalisté vstup do listopadového reprezentačního srazu zvládli vítězně. Na karvinském stadionu porazili v přípravném zápase San Marino, poslední tým světového žebříčku, jen těsně 1:0. S...

Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump

Hvězdny fotbalista Cristiano Ronaldo se v Bílém domě zúčastnil slavnostní...

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý zúčastnil setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Hlava Spojených...

Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval

Kapitán české reprezentace Tomáš Souček (vpravo) a Vladimír Coufal hovoří s...

Další otázku na odmítnutou děkovačku s fanoušky už tiskoví mluvčí nedovolili. A tak Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace, po výhře 6:0 nad Gibraltarem stihl odvyprávět jen část příběhu:...

Říkali mi, že jsem problém. Zhubni, prosím! Taschlerová promluvila o anorexii

Česká krasobruslařka Natálie Taschlerová

Krasobruslařka Natálie Taschlerová sdílela se svými fanoušky emotivní video, ve kterém se vyznala, že od roku 2019 trpí poruchou příjmu potravy. Konkrétně k anorexii ji dohnaly komentáře, které...

Do baráže s jiným kapitánem, rozhodl svaz. Souček reagoval: Mrzí mě to, chci spojovat

Tomáš Souček se raduje ze své branky proti Gibraltaru

Fotbalovou reprezentaci příští rok v březnu v barážovém semifinále nepovede Tomáš Souček jako kapitán. Vedení asociace mu odebralo pásku za chování týmu směrem k fanouškům po pondělním utkání proti...

Davis Cup ONLINE: Češi v deblu prohrávají, v tiebreaku promarnili tři setboly

Sledujeme online
Tomáš Macháč (vlevo) a Jakub Menšík se domlouvají při čtyřhře ve čtvrtfinále...

Čeští tenisté hrají ve čtvrtfinále Davis Cupu se Španělskem 1:1, postupujícího tak určí až závěrečná čtyřhra. V ní Tomáš Macháč s Jakubem Menšíkem soupeří s Marcelem Granollersem a Pedrem Martínezem,...

Litvínov nezhasne! Orlen převede akcie na legendy kolem Šlégra, pomůže i finančně

Aktualizujeme
Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov....

Žal se odkládá! Hokejový Litvínov a jeho fanoušci, vystresovaní nejistou budoucností, získávají klid. Končící většinový majitel Orlen Unipetrol převede své akcie na klubové legendy v čele s Jiřím...

20. listopadu 2025  14:55,  aktualizováno  15:15

Baráž odehrají fotbalisté doma. Nejdřív je čeká Irsko, ve finále Dánsko, či Makedonie

Čeští fotbalisté se radují z gólu Lukáše Červa.

V semifinále doma s Irskem, v případném finále opět v domácím prostředí proti Dánsku, nebo Severní Makedonii. Čeští fotbalisté znají cestu, kterou se v březnu mohou dostat na mistrovství světa 2026....

20. listopadu 2025  15:14

Loni hvězda Válečníků, teď Davidson pomůže Slunetě. Nakopne nás, věří Hrubý

Děčínský křídelník Isaac Davidson nastupuje k zápasu.

Třaskavý transfer mezi úhlavními rivaly v basketbalové lize. Ústecká Sluneta reaguje na herní i výsledkovou krizi příchodem Novozélanďana Isaaca Davidsona, jenž v minulé sezoně táhl děčínské...

20. listopadu 2025  14:29

Za Priskeho vstup do kabiny zaplatí rozhodčí Beneš tisícovou pokutu

Fotbalový rozhodčí Jan Beneš.

Sudí Jan Beneš dostal kvůli návštěvě trenéra sparťanských fotbalistů Briana Priskeho v kabině rozhodčích po zářijovém utkání 8. kola první ligy v Hradci Králové pokutu 1000 korun. Trest stanovila...

20. listopadu 2025  14:23

Policejní eskortu jsem si užil, vtipkoval Menšík. Díky ní mu zvonil budík „až“ v 5:30

Jakub Menšík slaví výhru ve čtvrtfinále Davis Cupu proti Španělsku.

Od naší zpravodajky v Itálii Moc dobře věděl, že ve čtvrtek půjde na kurt jako první, a tak tomu musel přizpůsobit ranní program. „Kdybych hrál v deset ráno na turnaji ITF nebo Futures, vstanu hodinu předem. Ale tohle je Davis...

20. listopadu 2025  14:20

Davis Cup 2025: Česko - Španělsko, program finálového turnaje

Čeští tenisté před začátkem čtvrtfinále Davis Cupu proti Španělsku.

Čeští tenisté po senzačním vyřazení Američanů čelí další těžké výzvě, ve čtvrtfinále Davis Cupu hrají proti Španělsku (20. listopadu). Kdy a kde se finálový turnaj koná, jaké jsou ostatní dvojice,...

20. listopadu 2025  9:18,  aktualizováno  13:50

Další bizarní zranění v NHL. Útočník Floridy se popálil při grilování, chybět bude týdny

Eetu Luostarinen (27) slaví svůj gól se spoluhráči z Florida Panthers.

Hokejisté Floridy řeší další starost. Na už tak rozsáhlé marodce přibylo další jméno, konkrétně finský útočník Eetu Luostarinen. Nezranil se však ani během zápasu, ani na tréninku. Zradila ho prostá...

20. listopadu 2025  13:36

Perušič se Schweinerem jsou po výhře nad Portugalci ve světovém čtvrtfinále

David Schweiner (v popředí) a Ondřej Perušič na příjmu

Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem zvítězili na mistrovství světa plážových volejbalistů a volejbalistek v Adelaide nad portugalským párem Joao Pedrosa, Hugo Campos 21:16, 21:18 a postoupili do...

20. listopadu 2025  7:08,  aktualizováno  12:12

Na lyžích jako formule. Palán o vášni jménem rychlost: Dvoustovkou to začíná

Premium
Rychlostní lyžař Radim Palán

Než se na podzim pustil do přípravy na sněhu, s rodinou vyrazil na dovolenou do Madridu. Zavítali i do tamního gigantického obchodního střediska s umělou sjezdovkou. Jasně že mu to nedalo. „Dalo se...

20. listopadu 2025

Situace je kritická. Nedotknutelný není nikdo, varuje šéf zlínských hokejistů

Jan Pravda, generální manažer hokejistů Zlína

Přiznává, že se prvoligoví hokejisté RI OKNA Zlín ocitli v kritické situaci, ze které se generální manažer klubu Jan Pravda snaží hledat cestu trenérskými i hráčskými rošádami. Na jeho místo se navíc...

20. listopadu 2025  10:25,  aktualizováno  11:58

