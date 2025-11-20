Zemřel brněnský basketbalový patriot Zdeněk Konečný. Bylo mu 89 let

ČTK o jeho úmrtí informoval Český klub olympioniků Jihomoravského kraje, v němž na začátku století působil jako předseda.
Podkošový hráč, který byl známý pod přezdívkou „Mustafa“, se zúčastnil i dvou mistrovství Evropy v letech 1961 a 1963. V reprezentaci v letech 1958 až 1963 Konečný odehrál 84 zápasů.
Za Spartak ZJŠ Brno, což byl předchůdce Zbrojovky, hrál 14 sezon v nejvyšší soutěži a získal s ním pět titulů mistra republiky. Se Zbrojovkou postoupil až do finále PMEZ, kde v roce 1964 brněnský celek podlehl Realu Madrid. V roce 2006 byl Konečný uveden do Síně slávy města Brna.