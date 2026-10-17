Ještě o dva body více dala jedna z nových posil Cassandre Prosperová, která přidala deset doskoků.
Královu Poli se povedlo vyhrát druhou čtvrtinu a snížit na rozdíl devíti bodů. Ve třetím dějství následovala čtyřicetibodová smršť Pražanek, které v poslední části ubránily soupeře na deseti bodech.
Stoprocentní bilanci mají v ŽBL vedle USK nadále také Žabiny. Ligový vicemistr vyhrál 100:60 na palubovce oslabeného Hradce Králové, který nastoupil jen v osmi. Reprezentační rozehrávačka Eliška Joklová si připsala 18 bodů. Hradec Králové prohrál počtvrté.
Basketbalová Chance liga žen
5. kolo
Hradec Králové - Žabiny Brno 60:100 (15:28, 29:53, 46:79)
KP Brno - USK Praha 58:109 (13:27, 32:41, 48:81)
Tabulka
|1.
|USK Praha
|5
|5
|0
|481:355
|10
|2.
|Žabiny Brno
|4
|4
|0
|395:209
|8
|3.
|KP Brno
|5
|3
|2
|370:365
|8
|4.
|SBŠ Ostrava
|4
|3
|1
|303:281
|7
|5.
|Trutnov
|5
|2
|3
|357:371
|7
|6.
|Chomutov
|4
|2
|2
|344:306
|6
|7.
|Hradec Králové
|5
|1
|4
|359:413
|6
|8.
|Brandýs nad Labem
|4
|2
|2
|303:374
|6
|9.
|Basket Ostrava
|4
|0
|4
|250:350
|4
|10.
|Slovanka
|4
|0
|4
|210:348
|4