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USK se vrátila Astierová a Pražanky vládly v Brně. Suverénní byly i Žabiny

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  21:40

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Petra Malíková najíždí do koše KP Brno. | foto: KP Brno

Po úspěšném vstupu do Euroligy odehrály basketbalistky USK Praha pohodový zápas v domácí soutěži, když v 5. kole zvítězily na hřišti KP Brno 109:58. Poprvé v sezoně se v dresu českého mistra představila francouzská rozehrávačka Pauline Astierová, která se k týmu připojila po angažmá ve WNBA. K vítězství přispěla 20 body.

Ještě o dva body více dala jedna z nových posil Cassandre Prosperová, která přidala deset doskoků.

Královu Poli se povedlo vyhrát druhou čtvrtinu a snížit na rozdíl devíti bodů. Ve třetím dějství následovala čtyřicetibodová smršť Pražanek, které v poslední části ubránily soupeře na deseti bodech.

Stoprocentní bilanci mají v ŽBL vedle USK nadále také Žabiny. Ligový vicemistr vyhrál 100:60 na palubovce oslabeného Hradce Králové, který nastoupil jen v osmi. Reprezentační rozehrávačka Eliška Joklová si připsala 18 bodů. Hradec Králové prohrál počtvrté.

Basketbalová Chance liga žen

5. kolo

Hradec Králové - Žabiny Brno 60:100 (15:28, 29:53, 46:79)
Nejvíce bodů: Harrisová 17, Hrubá a Julie Pilařová po 10 - Joklová 18, Giomiová 15, Ginzová 13

KP Brno - USK Praha 58:109 (13:27, 32:41, 48:81)
Nejvíce bodů: Puckettová 15, Petrénaitéová 14, Vondráčková 7 - Prospěrová 22, Astierová 20, Touréová 16

Tabulka

1.USK Praha550481:35510
2.Žabiny Brno440395:2098
3.KP Brno532370:3658
4.SBŠ Ostrava431303:2817
5.Trutnov523357:3717
6.Chomutov422344:3066
7.Hradec Králové514359:4136
8.Brandýs nad Labem422303:3746
9.Basket Ostrava404250:3504
10.Slovanka404210:3484
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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