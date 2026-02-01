V sobotu 28. února se má podle vedení soutěže psát historie. „Bude to svátek ženského basketbalu. Věříme, že vytvoříme rekord v návštěvnosti Ženské basketbalové ligy,“ uvádí v tiskové zprávě Jakub Večerka, předseda ŽBL.
Do Jihlavy by den před utkáním mužské reprezentace, kterou čeká duel kvalifikace mistrovství světa se Slovinskem, rád nalákal početné publikum.
USK Praha vs. Žabiny Brno v Jihlavě
28. února, 14.00
Vstupné bude 140 Kč, pro děti 70 Kč. Předprodej odstartoval v neděli 25. ledna v síti Ticketportal.
„Naším cílem je nabídnout dostupné zábavné odpoledne pro celou rodinu. Proto má v ceně vstupenky každý návštěvník připraveno občerstvení, aby mohla vyrazit celá rodina, užít si skvělý sportovní zážitek v nové krásné aréně a nezruinovalo to její rozpočet,“ zdůrazňuje Večerka.
„Vedle špičkového basketbalu máme připraveno mnoho doprovodných aktivit, soutěží, her, autogramiád tak, aby si každý přišel na své,“ vyjmenovává.
Další krok ke zviditelnění
Na šlágr v neutrálním prostředí se těší oba celky, které můžou před takovou kulisou nastoupit pouze na evropské scéně.
Například odvetu v kvalifikaci o Euroligu odehrály Žabiny loni v září před téměř šesti tisícovkami diváků v Zaragoze. Hráčky USK můžou zase vzpomínat na podzimní cestu do Bourges, kde nastoupily před návštěvou 3100 fanoušků, či loňskou euroligovou Final Six.
Kapacita jihlavské haly je 5500 diváků.
„Sice jsem už párkrát ve větších basketbalových halách hrála, ale nevybavuji si, že bych někdy nastoupila v hokejové aréně. Na zápas se moc těším. Jsem zvědavá, kolik lidí si na něj najde cestu, a na atmosféru, kterou fanoušci vytvoří,“ říká Emma Čechová, pivotka USK Praha.
„Utkání může pomoct zviditelnit ženský basketbal, může přilákat nové fanoušky i větší mediální pozornost, a to by bylo určitě super,“ dodává.
Ve stejný efekt doufá také kouč úřadujících euroligových šampionek Martin Bašta: „Úroveň ženského basketu jde nahoru a zaslouží si pozornost. Každá taková akce, kde bude ženský basketbal a liga vidět, je jedině dobře.“
První krok k obhajobě. Basketbalistky USK mají jistý postup do play off Euroligy
Velký boom prožívá ženský basketbal v zámoří, kde WNBA, ženská obdoba slavné NBA, úspěšně láká nové diváky.
A také hráčky se zkušenostmi z prestižní soutěže v Jihlavě naskočí – v sestavě USK by neměly chybět Bridget Carletonová, Maite Cazorlaová či Janelle Salaünová. U hvězdné Brionny Jonesové, mistryně světa z roku 2022, bude rozhodovat aktuální zdravotní stav.
Byť i ona může mít speciální motivaci nastoupit, u Žabin totiž působí její sestra Stephanie.
SESTRY JONESOVY. Brionna je už tradiční oporou USK Praha, Stephanie dorazila do Brna po konci angažmá v polské Gdyni.
Poslední vzájemné střetnutí vyhrály Pražanky 103:69. Reprezentační rozehrávačka Eliška Hamzová ze Žabin se ale zamýšlí: „Bude fajn zkusit si zahrát zápas proti USK na neutrální půdě.“