Obdobnou událost Ženská basketbalová liga nepamatuje. Vůbec poprvé se nejvyšší domácí soutěž basketbalistek vydává na tak velkou scénu. Utkání nadstavbové části mezi rivalkami z USK Praha a Žabinami Brno se odehraje v loni otevřené multifunkční Horácké aréně v Jihlavě.
Česká parta v USK. Karolína Petlanová, Mariana Přibylová, Petra Malíková a Emma Čechová.

Česká parta v USK. Karolína Petlanová, Mariana Přibylová, Petra Malíková a Emma Čechová. | foto: ZVVZ USK Praha

Na kulturní program související se spuštěním provozu Horácké arény přišlo přímo...
Vše je připraveno na první domácí zápas jihlavských hokejistů.
Ve zbrusu nové Horácké aréně se v sobotu 25. října 2025 hrál první hokejový...
Hokejoví fanoušci se mohou těšit na příjemné prostředí.
V sobotu 28. února se má podle vedení soutěže psát historie. „Bude to svátek ženského basketbalu. Věříme, že vytvoříme rekord v návštěvnosti Ženské basketbalové ligy,“ uvádí v tiskové zprávě Jakub Večerka, předseda ŽBL.

Do Jihlavy by den před utkáním mužské reprezentace, kterou čeká duel kvalifikace mistrovství světa se Slovinskem, rád nalákal početné publikum.

USK Praha vs. Žabiny Brno v Jihlavě

28. února, 14.00

Vstupné bude 140 Kč, pro děti 70 Kč. Předprodej odstartoval v neděli 25. ledna v síti Ticketportal.

„Naším cílem je nabídnout dostupné zábavné odpoledne pro celou rodinu. Proto má v ceně vstupenky každý návštěvník připraveno občerstvení, aby mohla vyrazit celá rodina, užít si skvělý sportovní zážitek v nové krásné aréně a nezruinovalo to její rozpočet,“ zdůrazňuje Večerka.

„Vedle špičkového basketbalu máme připraveno mnoho doprovodných aktivit, soutěží, her, autogramiád tak, aby si každý přišel na své,“ vyjmenovává.

Další krok ke zviditelnění

Na šlágr v neutrálním prostředí se těší oba celky, které můžou před takovou kulisou nastoupit pouze na evropské scéně.

Například odvetu v kvalifikaci o Euroligu odehrály Žabiny loni v září před téměř šesti tisícovkami diváků v Zaragoze. Hráčky USK můžou zase vzpomínat na podzimní cestu do Bourges, kde nastoupily před návštěvou 3100 fanoušků, či loňskou euroligovou Final Six.

Kapacita jihlavské haly je 5500 diváků.

Kapacita Horácké arény v Jihlavě je pro hokejová utkání 5 581 diváků.
Vše je připraveno na první domácí zápas jihlavských hokejistů.
Ve zbrusu nové Horácké aréně se v sobotu 25. října 2025 hrál první hokejový zápas. Do haly měl přístup omezený počet diváků – hrálo se pouze pro permanentkáře.
Hokejoví fanoušci se mohou těšit na příjemné prostředí.
Kapacita Horácké arény v Jihlavě je pro hokejová utkání 5 581 diváků. Úvodní zápas však byl omezen pouze pro majitele permanentek a tak ho sledovalo jen 2416 diváků. Plná kapacita bude k dispozici až od 1. listopadu.
„Sice jsem už párkrát ve větších basketbalových halách hrála, ale nevybavuji si, že bych někdy nastoupila v hokejové aréně. Na zápas se moc těším. Jsem zvědavá, kolik lidí si na něj najde cestu, a na atmosféru, kterou fanoušci vytvoří,“ říká Emma Čechová, pivotka USK Praha.

„Utkání může pomoct zviditelnit ženský basketbal, může přilákat nové fanoušky i větší mediální pozornost, a to by bylo určitě super,“ dodává.

Ve stejný efekt doufá také kouč úřadujících euroligových šampionek Martin Bašta: „Úroveň ženského basketu jde nahoru a zaslouží si pozornost. Každá taková akce, kde bude ženský basketbal a liga vidět, je jedině dobře.“

První krok k obhajobě. Basketbalistky USK mají jistý postup do play off Euroligy

Velký boom prožívá ženský basketbal v zámoří, kde WNBA, ženská obdoba slavné NBA, úspěšně láká nové diváky.

A také hráčky se zkušenostmi z prestižní soutěže v Jihlavě naskočí – v sestavě USK by neměly chybět Bridget Carletonová, Maite Cazorlaová či Janelle Salaünová. U hvězdné Brionny Jonesové, mistryně světa z roku 2022, bude rozhodovat aktuální zdravotní stav.

Byť i ona může mít speciální motivaci nastoupit, u Žabin totiž působí její sestra Stephanie.

Brionna Jonesová z USK Praha se rozcvičuje před zápasem v Eurolize.
Stephanie Jonesová, mladší sestra Brionny Jonesové, v dresu Gdyně před zápasem...

SESTRY JONESOVY. Brionna je už tradiční oporou USK Praha, Stephanie dorazila do Brna po konci angažmá v polské Gdyni.

Poslední vzájemné střetnutí vyhrály Pražanky 103:69. Reprezentační rozehrávačka Eliška Hamzová ze Žabin se ale zamýšlí: „Bude fajn zkusit si zahrát zápas proti USK na neutrální půdě.“

31. ledna 2026  21:29,  aktualizováno  1. 2. 6:46

Přelomová akce. Basketbalistky chtějí zaplnit halu v Jihlavě, půjde i o rekord

Haraslín chválil přístup týmu: Penalta? Byl jsem si jistý, že jsem míč stihl na hřišti

Sparťanský křídelník Lukáš Haraslín oslavuje svůj parádní gól proti Dukle.

Když popisoval, jak na tom fotbalová Sparta po zimní přípravě je, její kapitán Lukáš Haraslín se na chvíli zarazil. „Dobře jsme trénovali celý... Je to leden, řekl jsem to správně,“ prohodil se...

31. ledna 2026  21:10

Teplický kat znovu udeřil. Jawa potěšilo prominutí trestu, gól věnoval Chramostovi

Jablonecký Lamin Jawo reaguje v zápase s Teplicemi.

Jen potvrdil, že je nemilosrdným katem Teplic. Jablonec je porazil potřetí v řadě těsně 1:0, Lamin Jawo pokaždé vstřelil vítězný gól. Po posledním podzimním utkání to přitom podle regulí vypadalo, že...

31. ledna 2026  21:10

