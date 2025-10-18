Žabiny vyhrály v Chomutově, zářila Spanuová. Uspěla i Slovanka

  22:04
Basketbalistky Žabin vyhrály i třetí zápas v ligové sezoně. Na palubovce Chomutova zvítězily jednoznačně 86:53. Řecká kapitánka týmu Artemis Spanuová přispěla k výhře 21 body a 14 doskoky.

Artemis Spanuová zakončuje v zápase proti Chomutovu. | foto: ŽBL

O jasném vítězství hostů rozhodly hlavně druhá a třetí čtvrtina, v nichž Brňanky ubránily soupeře na sedmi respektive šesti bodech. Poslední desetiminutovku se povedlo Levharticím vyhrát 26:22.

Nováček nejvyšší soutěže Basket Ostrava vedl na hřišti Slovanky ve třetí čtvrtině až o sedm bodů, ale nakonec podlehl 61:70 a neuspěl ani v pátém utkání v soutěži. Domácí kapitánka Tereza Zítková nastřílela 18 bodů. Na cestě za první výhrou Slovanky proměnila čtyři trojky stejně jako Jitka Pilařová.

Basketbalová Chance liga žen

5. kolo:

Slovanka - Basket Ostrava 70:61 (18:16, 34:36, 57:53)
Nejvíce bodů: Zítková 18, Kolegarová 15, Pilařová 14 - Kaducová a Gómezová po 12, Pittsová 9

Chomutov - Žabiny Brno 53:86 (14:23, 21:48, 27:64)
Nejvíce bodů: Brejchová 10, Bartoňová, Rokošová a Bláhová po 8 - Spanuová 21, Wadouxová 16, Dickeyová 12

Tabulka:

1.SBŠ Ostrava440359:2608
2.USK Praha330275:1616
3.Žabiny Brno330256:1936
4.Brandýs nad Labem422321:2946
5.Trutnov422293:3176
6.Slovanka514347:4156
7.Chomutov422246:3246
8.KP Brno321278:2135
9.Basket Ostrava505302:4485
10.Hradec Králové303198:2503
Faerské ostrovy - Česko 2:1, trapas v kvalifikaci o MS, přežije ho trenér Hašek?

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech V samostatné historii toho český fotbal mnoho horšího nezažil. Porážka od titěrných Faerských ostrovů, které mají jen pětapadesát tisíc obyvatel? Ostuda s velkým O! Reprezentace padla v Tórshavnu...

Velkou pardubickou po třiceti letech vyhrál zahraniční kůň, irský Stumptown

Skvělé zrychlení v závěru rozhodlo o tom, že Velkou pardubickou po dlouhých třiceti letech ovládl zahraniční kůň. Ve 135. ročníku slavného dostihu triumfoval osmiletý irský hnědák Stumptown v sedle s...

Velká pardubická 2025: výsledky, startovní listina, historie

Velká pardubická se Slavia pojišťovnou je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Velký dostihový svátek se i v roce 2025 konal tradičně druhou říjnovou neděli (12....

Co se stalo Sexy Lordovi? Trenérka líčí: Láska ke koním zvítězila, Myška je hrdina

Na posledních stovkách metrů usiloval o obhajobu vítězství ve Velké pardubické. „Byly jsme v tu chvíli v euforii a na tribuně jsem říkala dceři: Teď už to vyhraje!“ vyprávěla 61letá Martina...

Už i basketbal v Ústí má moderátorku, míň vyzývavou. Jdeme s dobou, tvrdí šéf

Móda sportovních moderátorek se v Ústí nad Labem přelila z fotbalu už i do basketbalu. Ligová Sluneta se vydala podobnou cestou jako sousedé. Její šéf Tomáš Hrubý se dříve dam v oblečcích, které víc...

První půle bez zákroku? Říkal jsem si, co se to děje, smál se zlínský brankář Dostál

Zažil zápasy s nulou, kde měl i víc práce. Přesto ale tohle čisté konto určitě patří k těm nejcennějším v jeho fotbalové kariéře. Jednak ho Stanislav Dostál udržel na Slavii a jednak se mu to v lize...

České florbalistky na výhru nenavázaly. V druhém duelu na EFT podlehly Švédkám

České florbalistky podlehly ve druhém utkání na Euro Floorball Tour ve švýcarském Churu Švédsku 2:3 a nenavázaly na úvodní páteční vítězství nad Finskem 7:2. Proti úřadujícím světovým šampionkám si...

Rovanperä po druhé etapě jasně vede Středoevropskou rallye, Ogier havaroval

Fin Kalle Rovanperä kraluje Středoevropské rallye po druhé etapě a míří za vítězstvím ve dvanáctém dílu mistrovství světa. Lídr seriálu Sébastien Ogier z Francie v sobotu havaroval a zkomplikoval si...

Buffalo si vyšláplo na Floridu, Palát hraje proti Tomáškovi

Cenný skalp si připsali hokejisté Buffala. V otevíracím duelu sobotního programu NHL Sabres v sestavě s Jiřím Kulichem porazili 3:0 obhájce Stanley Cupu z Floridy. Rozehrány jsou již další dva...

Byl to fičák, masakr. Trenér Jarolím popsal přesun do Karviné i prvoligovou premiéru

Bodem skončila premiéra Marka Jarolíma v pozici hlavního trenéra v nejvyšší domácí soutěži. Fotbalisté MFK Karviná, které v týdnu převzal po Martinu Hyském, jenž zamířil do Plzně, remizovali se...

Slavia - Zlín 0:0, mistr střelecké trápení neprolomil, hosty podržel brankář Dostál

Slávističtí fotbalisté popáté v aktuálním ročníku Chance Ligy zaváhali. Ve 12. kole vůbec nezvládli domácí zápas se Zlínem a pouze remizovali 0:0. V první půli neměli jedinou střelu na branku, v té...

Kanonáda Pardubic. Bezmocný Děčín deklasovaly bezmála o padesát bodů

Rozjeté Pardubice deklasovaly v lize basketbalistů Děčín 125:77. Po první čtvrtině vedly 39:8 a v poločase 71:35. Více bodů v ligovém utkání nastřílely jen v listopadu 2018, kdy porazily Ostravu...

Volejbalistky Liberce jsou jako jediné bez ztráty, Prostějov zvládl pětisetové derby

Liberecké volejbalistky zůstaly stoprocentní i po druhém kole extraligy. Žádný jiný celek už se touto bilancí pyšnit nemůže. Severočešky v domácí hale porazily nováčka nejvyšší soutěže Národní...

Sprint F1 v USA vyhrál Verstappen. Ani jeden McLaren po nehodě nedokončil

Úřadující mistr světa Max Verstappen z Red Bullu ovládl sprint ve Velké ceně USA vozů formule 1. Nizozemský jezdec vyhrál zkrácený závod v texaském Austinu před Georgem Russellem z Mercedesu, třetí...

Slavia si pohlídala čelo, Litoměřice ve šlágru první hokejové ligy porazily Zlín

Litoměřice ve šlágru 13. kola první hokejové ligy porazily Zlín 3:2 a jsou na druhém místě o dva body za vedoucí Slavií, která zvítězila 2:0 nad Táborem. Litoměřice částečně napravily středeční...

Krejčí vlastním gólem uzavřel porážku. City pomohl Haaland, Arsenal zůstává v čele

Smolný zápas pro českého reprezentanta. Ladislav Krejčí pečetil vlastním gólem porážku Wolverhamptonu 0:2 v Sunderlandu. V osmém kole anglické fotbalové ligy zvítězil také Arsenal na Fulhamu (1:0),...

