Žabiny vyhrály v Chomutově, zářila Spanuová. Uspěla i Slovanka

O jasném vítězství hostů rozhodly hlavně druhá a třetí čtvrtina, v nichž Brňanky ubránily soupeře na sedmi respektive šesti bodech. Poslední desetiminutovku se povedlo Levharticím vyhrát 26:22.
Nováček nejvyšší soutěže Basket Ostrava vedl na hřišti Slovanky ve třetí čtvrtině až o sedm bodů, ale nakonec podlehl 61:70 a neuspěl ani v pátém utkání v soutěži. Domácí kapitánka Tereza Zítková nastřílela 18 bodů. Na cestě za první výhrou Slovanky proměnila čtyři trojky stejně jako Jitka Pilařová.
Basketbalová Chance liga žen
5. kolo:
Slovanka - Basket Ostrava 70:61 (18:16, 34:36, 57:53)
Chomutov - Žabiny Brno 53:86 (14:23, 21:48, 27:64)
Tabulka:
|1.
|SBŠ Ostrava
|4
|4
|0
|359:260
|8
|2.
|USK Praha
|3
|3
|0
|275:161
|6
|3.
|Žabiny Brno
|3
|3
|0
|256:193
|6
|4.
|Brandýs nad Labem
|4
|2
|2
|321:294
|6
|5.
|Trutnov
|4
|2
|2
|293:317
|6
|6.
|Slovanka
|5
|1
|4
|347:415
|6
|7.
|Chomutov
|4
|2
|2
|246:324
|6
|8.
|KP Brno
|3
|2
|1
|278:213
|5
|9.
|Basket Ostrava
|5
|0
|5
|302:448
|5
|10.
|Hradec Králové
|3
|0
|3
|198:250
|3