Žabiny Brno porazily v 8. kole ligy basketbalistek SBŠ Ostrava vysoko 88:44 a příští neděli půjdou do šlágru s USK Praha stejně jako mistrovský tým se stoprocentní bilancí. Na sedmé výhře obhájkyň stříbra v sezoně se podílela 20 body americká kapitánka týmu Robbi Ryanová, double double za 10 bodů a 11 doskoků si připsala pivotka Lýdia Giomiová.
Brňanky soupeře zlomily ve druhé čtvrtině, kterou vyhrály 23:2. Ostravský tým prohrál potřetí z posledních čtyř kol a s jedním zápasem k dobru má dvoubodovou ztrátu na třetí Brandýs nad Labem.
Ten v sobotu udolal 66:64 Slovanku. Strůjkyní vítězství byla pětatřicetiletá bývalá reprezentantka Alena Hanušová, jež dala 21 bodů za necelých 21 minut hry.
Basketbalová Chance liga žen
8. kolo
Žabiny Brno - SBŠ Ostrava 88:44 (27:20, 50:22, 71:32)
Nejvíce bodů: Ryanová 20, Fučíková 14, Hamzová 11 - Válková 9, Lassová 8, Ewodová 7.
Brandýs nad Labem - Slovanka 66:64 (15:13, 31:31, 55:43)
Nejvíce bodů: Hanušová 21, Boydová 13, Bellová 12 - Zítková a Vopičková po 11, Seifrtová, Hauserová a Vojtíková po 9.