České mistryně z USK dostaly zápas pod kontrolu až patnáctibodovou šňůrou ve druhé čtvrtině od stavu 22:28. V první a pak také ve třetí desetiminutovce měl překvapivě navrch soupeř.
Nejlepší střelkyní favorita byla Petra Malíková s 19 body, německá posila Frieda Bühnerová zaznamenala 15 bodů a 10 doskoků. Domácí Jayla Johnsonová ovládla střelecké statistiky zápasu s 21 body.
Ostravská SBŠ v Hradci Králové většinu zápasu prohrávala, ve třetí čtvrtině ještě o 12 bodů. K výhře se hostující tým prostřílel z dálky. V zápase dal 15 trojek, z toho dvě klíčové v závěru trefila Marina Ewodová, s 20 body a šesti přesnými střelami z perimetru ze šesti pokusů nejlepší střelkyně hostů. Stejně bodově úspěšná byla domácí Anna Brožová.
Oba brněnské týmy potvrdily roli favoritů a Žabiny ve svém teprve druhém utkání v soutěži deklasovaly domácí Basket Ostrava 88:37, KP Brno si poradilo se Slovankou 87:53.
Drama se naopak odehrálo v Brandýse nad Labem, kde domácí tým porazil po prodloužení Chomutov 100:97. Kiara Bellová byla s 29 body střelkyní dne, sekundovala jí s 24 Andrea Ondroušková, soupeři k výhře nepomohly ani tři střelkyně s dvacetibodovými výkony.
Dvouciferně přitom skórovaly všechny hráčky základní sestavy Levhartic, jenže náhradnice přidaly jen devět bodů. Lavička Brandýsa naproti tomu přispěla 42 body.
Basketbalová Chance liga žen
3. kolo
Basket Ostrava - Žabiny Brno 37:88 (10:31, 18:47, 31:70)
KP Brno - Slovanka 87:53 (18:14, 49:32, 69:43)
Hradec Králové - SBŠ Ostrava 76:78 (27:22, 40:37, 58:55)
Trutnov - USK Praha 71:92 (26:20, 34:46, 54:62)
Brandýs nad Labem - Chomutov 100:97 po prodl. (22:21, 47:49, 70:70, 85:85)