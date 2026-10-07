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USK se na výhru v Trutnově natrápilo, ale jde do čela. Neporazitelná je po boji i SBŠ

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  23:11
Maite Cazorlaová útočí na trutnovský koš, stínuje ji Natálie Svobodová.

Maite Cazorlaová útočí na trutnovský koš, stínuje ji Natálie Svobodová. | foto: BK Trutnov

Martyna Petrenaiteová hledá pod košem spoluhráčky z KP Brno.
Marie Staňková se snaží vymyslet cestu do obrany Žabin,
Aerianna Harrisová najíždí do ostravského koše. Vedle ní stojí Adéla Smutná.
Hradecká Anna Brožová bráněná na perimetru Draganou Domuzinovou z Ostravy.
5 fotografií
Basketbalistky USK Praha si ve třetím ligovém kole po pomalejším rozjezdu v Trutnově připsaly výhru 92:71 a ujaly se vedení v tabulce. Obhájkyně titulu díky lepšímu skóre předstihly SBŠ Ostrava, která po obratu vydřela vítězství 78:76 v Hradci Králové a také zůstává po třech zápasech v soutěži bez porážky.

České mistryně z USK dostaly zápas pod kontrolu až patnáctibodovou šňůrou ve druhé čtvrtině od stavu 22:28. V první a pak také ve třetí desetiminutovce měl překvapivě navrch soupeř.

Nejlepší střelkyní favorita byla Petra Malíková s 19 body, německá posila Frieda Bühnerová zaznamenala 15 bodů a 10 doskoků. Domácí Jayla Johnsonová ovládla střelecké statistiky zápasu s 21 body.

Hradecká Anna Brožová bráněná na perimetru Draganou Domuzinovou z Ostravy.

Ostravská SBŠ v Hradci Králové většinu zápasu prohrávala, ve třetí čtvrtině ještě o 12 bodů. K výhře se hostující tým prostřílel z dálky. V zápase dal 15 trojek, z toho dvě klíčové v závěru trefila Marina Ewodová, s 20 body a šesti přesnými střelami z perimetru ze šesti pokusů nejlepší střelkyně hostů. Stejně bodově úspěšná byla domácí Anna Brožová.

Oba brněnské týmy potvrdily roli favoritů a Žabiny ve svém teprve druhém utkání v soutěži deklasovaly domácí Basket Ostrava 88:37, KP Brno si poradilo se Slovankou 87:53.

Marie Staňková se snaží vymyslet cestu do obrany Žabin,

Drama se naopak odehrálo v Brandýse nad Labem, kde domácí tým porazil po prodloužení Chomutov 100:97. Kiara Bellová byla s 29 body střelkyní dne, sekundovala jí s 24 Andrea Ondroušková, soupeři k výhře nepomohly ani tři střelkyně s dvacetibodovými výkony.

Dvouciferně přitom skórovaly všechny hráčky základní sestavy Levhartic, jenže náhradnice přidaly jen devět bodů. Lavička Brandýsa naproti tomu přispěla 42 body.

Basketbalová Chance liga žen

3. kolo

Basket Ostrava - Žabiny Brno 37:88 (10:31, 18:47, 31:70)
Nejvíce bodů: Merriweatherová 14, Staňková 9, Hrbáčová 4 - Ryanová 17, Colleyová 15, Stoupalová 12.

KP Brno - Slovanka 87:53 (18:14, 49:32, 69:43)
Nejvíce bodů: Puckettová 15, Petrénaitéová 14, Rokkanenová 12 - Zítková 17, Croitoruová 10, Seifrtová 8.

Hradec Králové - SBŠ Ostrava 76:78 (27:22, 40:37, 58:55)
Nejvíce bodů: Brožová 20, Buknová 16, Ogeleová 8 - Ewodová 20, Domuzinová 16, Lassová 14.

Trutnov - USK Praha 71:92 (26:20, 34:46, 54:62)
Nejvíce bodů: Johnsonová 21, Locenieceová 17, Maattanenová 9 - Malíková 19, Bühnerová a Touréová po 15.

Brandýs nad Labem - Chomutov 100:97 po prodl. (22:21, 47:49, 70:70, 85:85)
Nejvíce bodů: Bellová 29, Ondroušková 24, Boydová 10 - Striplinová 21, Mooreová-McNeilová a Kadlecová po 20.

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