Těsnou bitvu rozhodl jediný bod, triumf Chomutova nad KP vystřelila Bartoňová

Levharticím se povedlo oklepat ze čtvrtečního debaklu o 41 bodů s Chartres a vyřazení v kvalifikaci Evropského poháru. Brněnský tým zdolaly po téměř dvou letech a po osmi porážkách ve vzájemných zápasech.
„Jsem ráda, že to tam spadlo a dokázaly jsme ten zápas otočit. Je to jen o bod, ale jsme strašně šťastné,“ řekla Bartoňová v rozhovoru pro Nova Sport.
Šestatřicetiletá rozehrávačka byla se 14 body, 11 doskoky a šesti asistencemi nejlepší hráčkou Chomutova. Bartoňová odehrála v lize 386. utkání a na 19. místě historického pořadí se dotáhla na Kateřinu Křížovou Mahlerovou. Tahounkou KP byla Sara Puckettová s 15 body a 11 doskoky.
Basketbalová Chance liga žen - 2. kolo:
Chomutov - KP Brno 71:70 (18:25, 38:43, 59:57)
16:00 USK Praha - Basket Ostrava,
17:00 SBŠ Ostrava - Trutnov,
18:45 Slovanka - Hradec Králové.
Tabulka
|1.
|KP Brno
|2
|1
|1
|140:136
|3
|2.
|Žabiny Brno
|1
|1
|0
|114:39
|2
|3.
|Trutnov
|1
|1
|0
|72:40
|2
|4.
|SBŠ Ostrava
|1
|1
|0
|84:65
|2
|5.
|USK Praha
|1
|1
|0
|91:77
|2
|6.
|Chomutov
|1
|1
|0
|71:70
|2
|7.
|Brandýs nad Labem
|2
|0
|2
|116:205
|2
|8.
|Hradec Králové
|1
|0
|1
|65:70
|1
|9.
|Basket Ostrava
|1
|0
|1
|65:84
|1
|10.
|Slovanka
|1
|0
|1
|40:72
|1