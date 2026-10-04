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Těsnou bitvu rozhodl jediný bod, triumf Chomutova nad KP vystřelila Bartoňová

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  13:28

Kateřina Bartoňová z Levhartic Chomutov vede útok na koš SBŠ Ostrava, brání ji Adéla Smutná. | foto: Levhartice Chomutov

Chomutovské basketbalistky vstoupily do ligy těsným vítězstvím nad KP Brno 71:70. Vyrovnaný zápas rozhodla košem 17 sekund před sirénou domácí kapitánka Kateřina Bartoňová. Marie Žílová, která chvíli předtím poslala Královo Pole do vedení, v závěru s pokusem o další obrat ve skóre neuspěla.

Levharticím se povedlo oklepat ze čtvrtečního debaklu o 41 bodů s Chartres a vyřazení v kvalifikaci Evropského poháru. Brněnský tým zdolaly po téměř dvou letech a po osmi porážkách ve vzájemných zápasech.

„Jsem ráda, že to tam spadlo a dokázaly jsme ten zápas otočit. Je to jen o bod, ale jsme strašně šťastné,“ řekla Bartoňová v rozhovoru pro Nova Sport.

Šestatřicetiletá rozehrávačka byla se 14 body, 11 doskoky a šesti asistencemi nejlepší hráčkou Chomutova. Bartoňová odehrála v lize 386. utkání a na 19. místě historického pořadí se dotáhla na Kateřinu Křížovou Mahlerovou. Tahounkou KP byla Sara Puckettová s 15 body a 11 doskoky.

Basketbalová Chance liga žen - 2. kolo:

Chomutov - KP Brno 71:70 (18:25, 38:43, 59:57)
Nejvíce bodů: Bartoňová 14, Kadlecová 13, Heideová 12 - Puckettová 15, Rokkanenová 12, Lukačková 11.

16:00 USK Praha - Basket Ostrava,

17:00 SBŠ Ostrava - Trutnov,

18:45 Slovanka - Hradec Králové.

Tabulka

1.KP Brno211140:1363
2.Žabiny Brno110114:392
3.Trutnov11072:402
4.SBŠ Ostrava11084:652
5.USK Praha11091:772
6.Chomutov11071:702
7.Brandýs nad Labem202116:2052
8.Hradec Králové10165:701
9.Basket Ostrava10165:841
10.Slovanka10140:721
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