Basketbalistky USK opět dominovaly, stovku nastřílely i Slovance

Zatím nejlepší střelecký výkon od příchodu do týmu pražského mistra zaznamenala americká křídelnice Makayla Timpsonová, jež dala 22 bodů. O dva méně si připsala francouzská kapitánka týmu Valériane Ayayiová.
Šampionky Euroligy těžily z drtivé podkošové převahy (doskoky 50:34), nevadila proto ani mizerná bilance z tříbodové vzdálenosti, z níž do koše spadly jen dvě z 13 střel.
USK se posunul do čela tabulky, Slovanka prohrála čtvrtý z pěti zápasů.
Basketbalová Chance liga žen
6. kolo:
Slovanka - USK Praha 54:114 (16:31, 25:61, 40:90)