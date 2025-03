Dominanci USK pocítily i Ostravanky, nový kouč Levhartice k výhře zatím nedovedl

USK ovládl první čtvrtinu 23:7, v poločase vedl o 30 bodů a náskok dál navyšoval. Nejlepší střelkyní českých šampionek byla Australanka Magbegorová s 19 body, Američanka Jonesová dala 16 bodů a Nizozemka Hofová 12 bodů.

Chomutov neuspěl ani ve druhém zápase pod vedením nového trenéra Petra Tremla, který nahradil odvolaného Pavla Staňka. V Brně držely Levhartice krok jen v první čtvrtině, v dalším průběhu zápasu měl v souboji dvou účastníků EuroCupu navrch domácí tým.

Basketbalistky KP TANY Brno před zápasem s Levharticemi Chomutov.

„Náš rozjezd nebyl podle mých představ. Po první čtvrtině a pak v šatně jsem na holky musela trochu šlápnout a upozornila je, že soupeř se sám neporazí. Že musí zabrat a vycházet z obrany. Zabraly a pak nám padly i nějaké trojky,“ uvedla trenérka Marcela Krämer.

Galíčková přispěla k výhře 17 body včetně tří trojek. Šotolová proměnila čtyři tříbodové pokusy z osmi a měla o bod méně. V týmu Chomutova dala 16 bodů Rokošová, která navíc doskočila 10 míčů.

„Do zápasu jsme vstoupili výborně, agresivně, ale od patnácté minuty se to začalo bortit. Nevím, co to bylo, kondice nebo něco jiného. Do play off nás čeká hodně práce,“ uvedl kouč Treml.

Chance Ženská basketbalová liga žen Nadstavba – skupina A1, 2. kolo KP Tany Brno - Chomutov 84:59 (14:14, 41:32, 61:42)

Nejvíce bodů: Galíčková 17, Šotolová 16, Hynková 12 - Rokošová 16, Brejchová 13, Velichová 11 USK Praha - Ostrava 102:53 (23:7, 52:22, 85:40)

Nejvíce bodů: Magbegorová 19, Jonesová 16, Hofová 12 - Válková 12, Vacková 10, Squiresová 6