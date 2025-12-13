USK točilo sestavu a opět nadělilo stovku, Žabiny vydřely výhru v Hradci

Autor: ,
  21:53
Basketbalistky USK Praha splnily stobodovou normu v pátém ligovém utkání v řadě. České a euroligové šampionky zvítězily na hřišti KP Brno 100:69 a připsaly si osmou výhru napříč soutěžemi za sebou.

Rozehrávačka USK Maite Cazorlaová vymýšlí útočnou akci proti KP Brno. | foto: KP Brno

V první čtvrtině dokázaly Brňanky favoritovi vzdorovat, ale v poločase prohrávaly už o 21 bodů. „Měly jsme dobrý vstup do zápasu, chtěly jsme si vyzkoušet věci pro čtvrteční eurocupovou odvetu v Mechelenu. Od půlky druhé čtvrtiny nám to přestalo vycházet, soupeř přitvrdil a my ztrácely míče. Celkových 32 ztrát si nemůžeme dovolit,“ uvedl trenérka KP Marcela Krämer.

Basketbalistky USK navázaly na povedený středeční zápas s Galatasarayem, který připravily o neporazitelnost v tomto ročníku Euroligy. „Dostali jsme 69 bodů, umíme však bránit daleko líp. Máme po těžkém zápase v Eurolize a před sebou další těžký zápas, to máme v hlavách. I tak jsme mohli přistoupit k utkání o trošičku lépe a být koncentrovanější,“ řekl kouč Martin Bašta. „Sestavu jsme víc protočili, nikdo z hlavních hráček nešel více než dvacet minut. Přístup i od hráček z lavičky potřebujeme lepší, aby si ty minuty zasloužily,“ dodal.

Žabiny Brno se nadřely na výhru nad Hradcem Králové, na jehož palubovce zvítězily 64:59. Eliška Hamzová k tomu přispěla 15 body a 10 doskoky. „Je to pro nás důležitá a dost vydřená výhra. Jsem ráda, že jsme to i po čtvrtečním zápase zvládly ubojovat a teď se budeme soustředit na další Eurocup,“ uvedla reprezentační rozehrávačka, jejíž tým utrpěl ve čtvrtek v evropské soutěži debakl 51:92 s Lublinem.

Basketbalová Chance liga žen

11. kolo

KP Brno - USK Praha 69:100 (23:26, 33:54, 48:79)
Nejvíce bodů: Rokkanenová 18, Swartzová 14, Svatoňová 11 - Salaünová 26, Čechová 14, Přibylová 11

Hradec Králové - Žabiny Brno 59:64 (15:21, 29:37, 45:48)
Nejvíce bodů: Martišková 14, Julie Pilařová 10, Trehubová 7 - E. Hamzová 15, Záplatová 11, Spanuová 10

Tabulka

1.USK Praha121201247:68324
2.SBŠ Ostrava1091805:72019
3.Žabiny Brno1082833:64618
4.KP Brno1064829:75116
5.Brandýs nad Labem1156812:90316
6.Chomutov1147747:82915
7.Hradec Králové1046688:72414
8.Trutnov936639:73712
9.Slovanka11110717:99412
10.Basket Ostrava10010575:90510
13. prosince 2025,  aktualizováno  22:35

Basketbalisté Pardubic přemohli Nymburk, obhájce padl poprvé v sezoně

Robert Bonham vymýšlí útočnou akci Pardubic proti Nymburku.

Nymburští basketbalisté podlehli v 16. ligovém kole Pardubicím 95:100 a v nejvyšší domácí soutěži prohráli po 21 zápasech. Úřadující šampioni hostili třetí tým tabulky v Kolíně a porážku v domácím...

13. prosince 2025  20:28,  aktualizováno  22:29

Trpišovský: Repre? Budu šťastný, když se mě týkat nebude. Ale týmu je těžké říct ne

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský během zápasu s Jabloncem.

Ne, pořád ještě není jasno. Nejzásadnější otázka, kterou český fotbal v posledních dnech řeší, dál zůstává bez odpovědi. Vezme Jindřich Trpišovský, úspěšný kouč Slavie, březnový vedlejšák u národního...

13. prosince 2025  22:16

Domácí euforie! Florbalistky po gólu kapitánky poprvé postoupily do finále MS

Radost českých florbalistek v semifinále MS.

České florbalistky porazily v semifinále mistrovství světa v Ostravě Finsko 1:0 a poprvé v historii postoupily do finále. V čase 58:41 rozhodla kapitánka Michaela Kubečková. Druhé čisté konto na...

13. prosince 2025  18:11,  aktualizováno  21:40

Dvě podobné situace, ale penaltu kopala jen Slavia. Kozel kritizoval metr sudího

Jablonecký trenér Luboš Kozel

Prakticky celý zápas horlivě diskutoval se čtvrtý rozhodčím a probíral s ním každý byť jen trochu sporný moment. „Myslím, že to postupně kumulovalo. Hlavní sudí nastaví nějaký metr a když Chorý...

13. prosince 2025  21:34

Slavia - Jablonec 4:3, hosté třikrát srovnali, poslední slovo měl ale dvougólový Chorý

Tomáš Chorý se raduje po gólu v utkání proti Jablonci.

Slávističtí fotbalisté na závěr podzimní části Chance Ligy porazili třetí Jablonec 4:3 a zůstávají neporažení. Na výhru se ale pořádně nadřeli. V utkání 19. kola čtyřikrát vedli, soupeř však ve třech...

13. prosince 2025  17:03,  aktualizováno  21:32

Palát asistoval u dvou gólů, Dostál se vrátil do brány Anaheimu

Aktualizujeme
Útočník New Jersey Devils Connor Brown slaví se spoluhráči gól do prázdné...

Sobotní bohatý program hokejové NHL otevřela výhra New Jersey 4:1 nad Anaheimem, kterou dvěma asistencemi podpořil český útočník Ondřej Palát. V bráně Ducks se po návratu z marodky představil Lukáš...

13. prosince 2025  21:06,  aktualizováno  21:28

Soumrak Krmenčíka? Skuhravý: Otázka pod žebra, nemůžeme být samaritáni

Slovácký útočník Michael Krmenčík (vlevo) v souboji s Daliborem Večerkou z...

Soumrak Michaela Krmenčíka ve fotbalovém Slovácku? Nový trenér Roman Skuhravý připustil, že budoucnost trojnásobného českého šampiona a nejlepšího střelce ligové sezony 2017/18 se řeší. „Nemůžeme být...

13. prosince 2025  19:16,  aktualizováno  21:17

Světový pohár v rychlobruslení Hamar 2025: program, výsledky, Češi

Metoděj Jílek v závodě Světového poháru v Heerenveenu.

Rychlobruslařská sezona je v plném proudu a pádí za další zastávkou. V pořadí čtvrtý díl Světového poháru se odehraje ve norském Hamaru. Soutěžit se bude od pátku 12. prosince do neděle 14. prosince....

13. prosince 2025  21:05

MS ve florbale žen 2025 v Brně a Ostravě: program, výsledky, kde sledovat

České florbalistky se radují z trefy proti Dánsku.

Velký florbalový svátek zamířil do Česka. V Brně a Ostravě se od 6. do 14. prosince koná mistrovství světa žen. Domácí reprezentace, která před dvěma lety v Singapuru slavila bronz, znovu touží po...

13. prosince 2025  21:01

Švýcarsko – Česko 3:5. Národní tým slaví další výhru, se Švédy se utká o první místo

Švýcarský brankář Leonardo Genoni likviduje šanci českého útočníka Daniela...

Čeští hokejisté porazili v Curychu domácí Švýcarsko 5:3 a v neděli se utkají na druhé akci seriálu Euro Hockey Tour s neporaženým Švédskem o vítězství na Švýcarských hrách. Hrdinou utkání byl útočník...

13. prosince 2025  17:45,  aktualizováno  20:49

