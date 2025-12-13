USK točilo sestavu a opět nadělilo stovku, Žabiny vydřely výhru v Hradci

V první čtvrtině dokázaly Brňanky favoritovi vzdorovat, ale v poločase prohrávaly už o 21 bodů. „Měly jsme dobrý vstup do zápasu, chtěly jsme si vyzkoušet věci pro čtvrteční eurocupovou odvetu v Mechelenu. Od půlky druhé čtvrtiny nám to přestalo vycházet, soupeř přitvrdil a my ztrácely míče. Celkových 32 ztrát si nemůžeme dovolit,“ uvedl trenérka KP Marcela Krämer.
Basketbalistky USK navázaly na povedený středeční zápas s Galatasarayem, který připravily o neporazitelnost v tomto ročníku Euroligy. „Dostali jsme 69 bodů, umíme však bránit daleko líp. Máme po těžkém zápase v Eurolize a před sebou další těžký zápas, to máme v hlavách. I tak jsme mohli přistoupit k utkání o trošičku lépe a být koncentrovanější,“ řekl kouč Martin Bašta. „Sestavu jsme víc protočili, nikdo z hlavních hráček nešel více než dvacet minut. Přístup i od hráček z lavičky potřebujeme lepší, aby si ty minuty zasloužily,“ dodal.
Žabiny Brno se nadřely na výhru nad Hradcem Králové, na jehož palubovce zvítězily 64:59. Eliška Hamzová k tomu přispěla 15 body a 10 doskoky. „Je to pro nás důležitá a dost vydřená výhra. Jsem ráda, že jsme to i po čtvrtečním zápase zvládly ubojovat a teď se budeme soustředit na další Eurocup,“ uvedla reprezentační rozehrávačka, jejíž tým utrpěl ve čtvrtek v evropské soutěži debakl 51:92 s Lublinem.
Basketbalová Chance liga žen
11. kolo
KP Brno - USK Praha 69:100 (23:26, 33:54, 48:79)
Hradec Králové - Žabiny Brno 59:64 (15:21, 29:37, 45:48)
Tabulka
|1.
|USK Praha
|12
|12
|0
|1247:683
|24
|2.
|SBŠ Ostrava
|10
|9
|1
|805:720
|19
|3.
|Žabiny Brno
|10
|8
|2
|833:646
|18
|4.
|KP Brno
|10
|6
|4
|829:751
|16
|5.
|Brandýs nad Labem
|11
|5
|6
|812:903
|16
|6.
|Chomutov
|11
|4
|7
|747:829
|15
|7.
|Hradec Králové
|10
|4
|6
|688:724
|14
|8.
|Trutnov
|9
|3
|6
|639:737
|12
|9.
|Slovanka
|11
|1
|10
|717:994
|12
|10.
|Basket Ostrava
|10
|0
|10
|575:905
|10