Lvice se vzepjaly, bronz ale bere Brno. Rozhodl dominantní závěr

„Jsou to skvělé pocity. Jsem člověk, co všechno hodně prožívá. A proč to nedat najevo, než to v sobě dusit. To by se mnou fláklo, takže jsem to potřebovala ze sebe vystřelit,“ řekla v rozhovoru pro Nova Sport 1 trenérka Brna Marcela Krämer.

Domácím hráčkám vyšel vstup do zápasu a dlouho to vypadalo, že si pro medaile dojdou bez větších problémů. V poločase Brno vedlo o šest bodů a ještě v úvodu třetí čtvrtiny navýšilo náskok na deset bodů.

Hradec se ale nevzdal, skóre otočil a do závěrečného dějství vstupoval s tříbodovým náskokem. Jenže to bylo ze strany hostů všechno. Brňanky si vzaly vedení zpět a nakonec čtvrtou čtvrtinu ovládly jednoznačně 22:5.

„Řekly jsme si, že musíme hrát rychlý basket, který hodně týmům nevoní. Nemůžeme se s nima tahat pochodovým tempem, aby nám střílely trojky. Věděly jsme totiž, že Hradec nás může porazit z venku, ale ne z pod koše,“ uvedla Krämer.

Brno se ligových medailí dočkalo po čtyřech letech, třetí místo obsadilo celkově podesáté. Na kontě má také devět druhých míst. Hradec naopak stejně jako před rokem sérii o bronz nezvládl, loni podlehl Chomutovu.

„Je to kruté, chtěli jsme nějaký zápas vyhrát. Dnes to pro nás tři čtvrtiny vypadalo dobře, pak jsme zkolabovali v útočné činnosti. Ale jsem na naše mladé holky pyšný, zachránili jsme ligu a tohle byla už jen taková třešnička,“ uvedl trenér Miroslav Volejník.