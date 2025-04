Boj o bronz začaly lépe basketbalistky KP Brno. Malíková nasázela dvacet bodů

Oba týmy v semifinále nestačily na jasné favority: TANY v derby prohrálo třikrát s Žabinami a Chomutov se suverénem domácí scény USK Praha. Sérii o třetí místo začaly Brňanky náporem a nakonec Levhartice potřetí v sezoně při čtvrtém vzájemném utkání zdolaly.

„Líbil se mi vstup do zápasu, hrály jsme rychle dopředu, opět jsem vytkla hráčkám příšerné trestné hody. Musí se na ně koncentrovat. A apelovala jsem na to, že Chomutov se nikdy nevzdává. Soupeř po přestávce postavil zónu, my do ní hrát umíme, i kdyby ne, tak profesionálky to musí umět a půjčovat si balón. Naštěstí jsme se potom včas chytly a mohla si zahrát lavička,“ řekla trenérka TANY Marcela Krämer.

Petra Malíková v dresu vítězek zaznamenala 20 bodů, osm doskoků a sedm asistencí.