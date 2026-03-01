Striplinová předvedla nejlepší střelecký výkon sezony ŽBL, Chomutov opět vyhrál

Američanka Striplinová, která proměnila 10 ze 14 střel z pole, překonala o dva body ligové sezonní maximum spoluhráčky Elišky Brejchové z říjnového utkání na hřišti Slovanky.
Po čtyřech ligových porážkách uspěl Trutnov, který zdolal poslední tým skupiny A2 Slovanku 94:71. Pražanky prohrály popatnácté za sebou, na úspěch čekají od poloviny října.
Chance liga žen
2. kolo nadstavby
Skupina A1
Skupina A2
Basket Ostrava - Chomutov 82:101 (17:26, 41:50, 60:76)
Tabulka A1:
|1.
|USK Praha
|20
|20
|0
|2119:1079
|40
|2.
|Žabiny Brno
|21
|16
|5
|1691:1344
|37
|3.
|SBŠ Ostrava
|21
|15
|6
|1625:1557
|36
|4.
|KP Brno
|20
|14
|6
|1622:1437
|34
|5.
|Brandýs nad Labem
|20
|9
|11
|1421:1656
|29
Tabulka A2:
|1.
|Chomutov
|21
|10
|11
|1476:1563
|31
|2.
|Trutnov
|20
|8
|12
|1470:1569
|28
|3.
|Hradec Králové
|19
|6
|13
|1337:1415
|25
|4.
|Basket Ostrava
|20
|2
|18
|1161:1752
|22
|5.
|Slovanka
|20
|1
|19
|1255:1805
|21