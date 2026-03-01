Striplinová předvedla nejlepší střelecký výkon sezony ŽBL, Chomutov opět vyhrál

Autor: ,
  20:12
Chomutovská basketbalistka Karoline Striplinová se postarala 34 body o nejlepší střelecký výkon této ligové sezony a pomohla svému týmu k vítězství na hřišti Basketu Ostrava 101:82. Levhartice vyhrály i třetí zápas v nadstavbové skupině A2 a pojistily si první místo v tabulce.

Chomutovská Karoline Striplinová brání Anežku Hrubou. | foto: Basket Ostrava

Američanka Striplinová, která proměnila 10 ze 14 střel z pole, překonala o dva body ligové sezonní maximum spoluhráčky Elišky Brejchové z říjnového utkání na hřišti Slovanky.

Po čtyřech ligových porážkách uspěl Trutnov, který zdolal poslední tým skupiny A2 Slovanku 94:71. Pražanky prohrály popatnácté za sebou, na úspěch čekají od poloviny října.

Chance liga žen

2. kolo nadstavby

Skupina A1
SBŠ Ostrava - Brandýs nad Labem 101:79 (23:20, 44:30, 70:55)
Nejvíce bodů: Squiresová 23, Kubíčková 19, Beloševičová 12 - Petrénaitéová 27, Batesová 11, Ondroušková 10

Skupina A2
Trutnov - Slovanka 94:71 (27:16, 48:32, 68:50)
Nejvíce bodů: Bryantová 22, Boydová 21, Bulaneová 16 - Jitka Pilařová 20, Lukačková 11, Kovtunová 10

Basket Ostrava - Chomutov 82:101 (17:26, 41:50, 60:76)
Nejvíce bodů: Effangová 19, Merriweatherová 16, Staňková 14 - Striplinová 34, Krejzová 18, Brejchová 16

Tabulka A1:

1.USK Praha202002119:107940
2.Žabiny Brno211651691:134437
3.SBŠ Ostrava211561625:155736
4.KP Brno201461622:143734
5.Brandýs nad Labem209111421:165629

Tabulka A2:

1.Chomutov2110111476:156331
2.Trutnov208121470:156928
3.Hradec Králové196131337:141525
4.Basket Ostrava202181161:175222
5.Slovanka201191255:180521
