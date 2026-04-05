Basketbalistky SBŠ Ostrava smazaly druhý mečbol, sérii s Chomutovem vrací domů

Ostravankám se dva dny po prvním vítězství v sérii (doma 77:71) povedl v Chomutově rozhodující trhák ve druhé čtvrtině, kdy od stavu 32:34 předvedly šňůru 14 bodů a převzaly otěže zápasu.
Dvěma trojkami a dohromady osmi body ze svých celkových 18 se v této pasáži blýskla Lucie Válková. Pětkrát zpoza oblouku se trefila autorka 19 bodů Aleah Nelsonová, double double předvedla s 12 body a 10 doskoky Marina Ewodová.
V domácím týmu se do střeleckých statistik zapsalo jen pět basketbalistek. Eliška Brejchová byla s 23 body a 9 doskoky nejužitečnější hráčkou zápasu.
Chance Ženská basketbalová liga
Čtvrtfinále play off – 4. zápas
Levhartice Chomutov - SBŠ Ostrava 74:90 (16:18, 43:49, 60:66)