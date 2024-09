Jedna liga, dva Chomutovy, školáci při derby. Roztomilé publikum, zářila opora

„Nechceme prohrávat o sto bodů a říkat si, že o výsledek nejde, ale priorita to v tuhle chvíli není,“ ozřejmil Petr Treml mladší, trenér olympijského výběru. „Projekt je šancí pro mladé hráčky získat zkušenosti v nejvyšší soutěži, které pak zužitkují na mezinárodní scéně.“

Družstvo LOH 2028 v soutěži nahradilo pražskou Slavii, která se dostala do existenčních potíží po zadržení svého faktického šéfa a tehdejšího předsedy Českého tenisového svazu Iva Kaderky. Mise bude zatím roční, pak se vyhodnotí. Talenty z Chomutova doplnily mládežnické reprezentantky z Česka. Cílem je připravit je na příští rok, kdy se v Brně uskuteční mistrovství světa U19. Oběma chomutovským klubům šéfuje Petr Drobný.

Do hlediště usedly stovky dětí z chomutovských škol, které vytvořily hlučnou kulisu. „Děti byly hodně slyšet, cítily jsme podporu, fandily všem. Je to jiné publikum, křičely úplně pořád. Skvělé!“ zářila Adéla Mezihoráková, kapitánka týmu LOH 2028.

A nadšená byla i Levhartice Jesika Hibalová: „Školní utkání jsme hrály potřetí, je jiné, plné energie, děti fandí všemu, i když tomu nerozumí. Roztomilé. Atmosféra byla super.“

Zápas, který zahájila minuta ticha za zesnulou českou basketbalistku století Milenu Jindrovou, se odvíjel podle očekávaného scénáře. Náskok Levhartic, které byly v roli hostů, utěšeně narůstal.

„Není snadné hrát proti eurocupovému týmu. Zvlášť s naším mladým výběrem,“ utřela si čelo Mezihoráková. „Na porážky si musíme zvyknout a zkusit držet pozitivní myšlení celou sezonu, i když to bude těžké. Řekly jsme si před začátkem sezony, že tohle nebudeme vůbec řešit.“

Pikantnost derby zvýšil fakt, že oba týmy spolu občas trénují. Šatny však mají oddělené. „Holky jsou kámošky, ale kamarádství si na hřiště nebereme, bylo to tvrdé,“ cítila Mezihoráková. I pro Hibalovou byl zápas zvláštní. „Hodně dobře se známe, víme, co dělají. Bylo to specifické, neobvyklé. Sice spolu trénujeme, ale spíš obecné a základní věci. Podobnou ovšem máme obranu.“

Ženská basketbalová liga vstoupila do 33. ročníku, titul obhajují hráčky ZVVZ USK Praha, které zaútočí už na devatenácté zlato. Levhartice chtějí bojovat o medaili, LOH 2028 o zkušenosti.