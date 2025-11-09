Ostravské basketbalistky nezačaly dobře, ale KP Brno přeskákaly. Dařilo se cizinkám

Autor: ,
  19:51
Basketbalistky SBŠ Ostrava v posledním utkání před reprezentační pauzou porazily v 8. ligovém kole KP Brno 74:71. Svěřenkyně trenérky Ivety Raškové si připsaly sedmou výhru v sezoně a vedou tabulku o tři body před mistrovským USK, jenž je jako jediný dokázal v ročníku porazit. Pražanky mají dva zápasy k dobru.
Marina Ewodová z SBŠ Ostrava se tlačí kolem Kateřiny Galíčkové z KP Brno.

Marina Ewodová z SBŠ Ostrava se tlačí kolem Kateřiny Galíčkové z KP Brno. | foto: SBŠ Ostrava

Souboj jedniček. Jesika Hibalová z KP Brno hledá prostor na přihrávku kolem...
Lucie Svatoňová z KP Brno brání Marinu Ewodovou ze SBŠ Ostrava.
Oliana Squiresová z SBŠ Ostrava během utkání s KP Brno.
Iva Beloševičová z SBŠ Ostrava během utkání s KP Brno.
5 fotografií

V duelu týmů hrajících Eurocup měl dlouho navrch hostující tým trenérky Marcely Krämer. Brňanky se ujaly v první čtvrtině vedení a v úvodu druhého poločasu jejich náskok narostl až na 14 bodů.

Domácí hráčky nicméně ještě do konce třetí čtvrtiny skóre otočily a v koncovce závěrečné desetiminutovky, v níž se celky střídaly ve vedení, dosáhly na výhru. Ostravanky tak porazily KP i ve třetím duelu v tomto kalendářním roce.

Double double za 18 bodů a 10 doskoků si připsala tahounka ostravského celku Oliana Squiresová, Marina Ewodová dala 15 bodů, Iva Beloševičová se blýskla 9 body a 12 doskoky, v této disciplíně zvítězily domácí hráčky 50:37. V dresu poražených Brňanek měla 16 bodů Cameron Swartzová.

Basketbalová Chance liga žen

8. kolo:

SBŠ Ostrava - KP Brno 74:71 (14:24, 29:38, 50:51)
Nejvíce bodů: Squiresová 18, Ewodová 15, Beloševičová a Válková po 9 - Swartzová 16, Calvertová 14, Svatoňová 13

Tabulka Chance ŽBL
PořadíTýmZVPSkóreB
1.SBŠ Ostrava871639:57415
2.USK Praha660609:32812
3.Brandýs nad Labem743567:51911
4.KP Brno642507:41310
5.Žabiny Brno541430:3339
6.Hradec Králové624403:4368
7.Trutnov624439:4848
8.Chomutov624360:4578
9.Slovanka716468:6338
10.Basket Ostrava707403:6487
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nové Bazaly

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

Kradla jsem, nevím proč. Jak šampionka Simonová padala z trůnu do černé díry

Premium
Biatlonistka Julia Simonová u soudu.

Ano, kradla jsem. A lhala jsem. Jsem vinna. Byl to zkrat, jakási černá díra. Ale nesuďte mě, prosím, příliš tvrdě. Julii Simonové, suverénce tolika biatlonových závodů, se najednou zhroutil svět....

Slavia - Arsenal 0:3, hektický úvod, po gólu se hosté zklidnili a byli nad síly mistra

Slávistický kapitán Provod v hlavičkovém souboji s obránci Arsenalu.

Slávističtí fotbalisté proti Arsenalu nepropadli, i když ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů nevystřelili na bránu a inkasovali tři góly. Většinu času dobře bránili, snažili se zápas lídrovi...

Dowman, patnáctiletý zázrak, co musí mít vlastní kabinu. Slávisté žasli: Extrém!

Patnáctiletý Max Dowman nastoupil za Arsenal v Lize mistrů proti Slavii.

Skoro tři minuty čekal na svůj první kontakt s balonem. A když se k němu u lajny, přímo před slávistickou střídačkou, konečně dostal, futsalově si ho převalil silnější levačkou a soupeři ho ihned...

O něco blíž titulu. Norris vyhrál v Brazílii, Verstappen se z boxů vyšvihl na pódium

Aktualizujeme
Lando Norris slaví vítězství ve Velké ceně Brazílie.

Fanoušci formule 1 sledovali pozoruhodnou Velkou cenu Brazílie. Závod plný trestů i strategických rozhodnutí dovedl do vítězného konce Lando Norris a opět navýšil náskok na čele šampionátu. Druhý...

9. listopadu 2025  17:45,  aktualizováno  20:01

ONLINE: Plzeň - Slavia 1:4, hosté zvyšují náskok, po půli dává svůj druhý gól Chorý

Sledujeme online
Slávistický obránce Štěpán Chaloupek se raduje ze svého gólu proti Plzni.

Slávističtí fotbalisté se chtějí vrátit zpět do čela ligové tabulky. Na závěr 15. kola nastupují ve šlágru na hřišti plzeňské Viktorie. Zápas měl výkop v 18.30, záhy byl ale na zhruba deset minut...

9. listopadu 2025  17:36,  aktualizováno  19:56

Ostravské basketbalistky nezačaly dobře, ale KP Brno přeskákaly. Dařilo se cizinkám

Marina Ewodová z SBŠ Ostrava se tlačí kolem Kateřiny Galíčkové z KP Brno.

Basketbalistky SBŠ Ostrava v posledním utkání před reprezentační pauzou porazily v 8. ligovém kole KP Brno 74:71. Svěřenkyně trenérky Ivety Raškové si připsaly sedmou výhru v sezoně a vedou tabulku o...

9. listopadu 2025  19:51

ONLINE: Sparta - Liberec 3:2. Domácí vedou, skóre šťastnou trefou otáčí Hyka

Sledujeme online
Sparťanští hokejisté se radují z gólu Pavla Kousala.

Hokejová extraliga mimořádně nespí ani o reprezentační pauze. Netradiční předehrávkou 35. kola její nedělní program vyplňuje souboj Sparty s Libercem, kterým právě kvůli povinnostem v národních...

9. listopadu 2025  18:20,  aktualizováno  19:47

Priske po další ztrátě: Neviděl jsem touhu po vítězství, musíme zase zažehnout oheň

Sparťanský kouč Brian Priske.

Nepovedený zápas s Teplicemi (2:2) hodnotil v době, než v Plzni začal ligový šlágr mezi domácí Viktorií a Slavií. To byla Sparta ještě v tabulce první. „Naše pozice je pořád dobrá, i když mohla být...

9. listopadu 2025  19:36

Šlágr v režii City, Liverpool dostal tři góly. Villa nadělovala, oslabený Newcastle padl

Aktualizujeme
Fotbalisté Manchesteru City se radují z trefy Erlinga Haalanda.

Hlavní tahák 11. kola anglické ligy se proměnil v jednoznačnou záležitost. Manchester City porazil Liverpool 3:0 a poskočil na druhé místo v tabulce, o čtyři body za vedoucí Arsenal. Obhájce titulu...

9. listopadu 2025  14:50,  aktualizováno  19:28

Euro Hockey Tour 2025/26: program a termíny turnajů, výsledky, kde sledovat

Útočník Dominik Kubalík pálí v přesilové hře na finského brankáře Harriho...

Euro Hockey Tour (EHT) je série turnajů určená pro nejlepší evropské hokejové reprezentace. Dlouhá léta se jí účastnily týmy Švédska, Finska, Česka a Ruska. Po vyloučení Ruska v roce 2022 kvůli...

1. listopadu 2025,  aktualizováno  9. 11. 19:16

Triumf bez zaváhání. Švédové si na první akci Euro Hockey Tour poradili i s Finskem

Švédští hokejisté s trofejí pro vítěze Finských her.

Švédští hokejisté zvítězili na Finských hrách v Tampere nad domácí reprezentací 4:2 a ovládli turnaj bez ztráty bodu. Finové skončili třetí se stejným ziskem tří bodů jako druhé Česko a čtvrté...

9. listopadu 2025  19:07

Finské hokejové hry 2025: program a výsledky, jak hráli Češi

Jakub Flek v obležení švédských hráčů.

Je za námi první reprezentační akce olympijské sezony. Čeští hokejisté se od od 6. do 9. listopadu předvedli na Finských hrách. V prvním utkání nestačili na Švédsko, neuspěli ani v sobotu, kdy padli...

9. listopadu 2025  15:10,  aktualizováno  18:55

Druhá ztráta v sezoně. Real bere pouze bod, nevyzrál na defenzivu Vallecana

Vinicius padá po souboji v zápase Realu s Vallecanem.

Fotbalisté Realu Madrid ve 12. kole španělské ligy remizovali 0:0 na hřišti Vallecana a podruhé v sezoně ztratili body. Poprvé od 30. srpna se v nejvyšší soutěži neprosadil nejlepší střelec soutěže...

9. listopadu 2025  18:33

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Tenisový Turnaj mistrů 2025: program, výsledky, kde sledovat

Jannik Sinner se natahuje pro míček ve finále US Open.

Závěr tenisové sezony je tu. Poslední velké souboje v letošním roce hostí italský Turín. Turnaj mistrů pro osm nejlepších hráčů v singlu a osm nejlepších deblových dvojic začíná v neděli 9. listopadu...

9. listopadu 2025,  aktualizováno  18:28

Olomouc - Pardubice 2:0, Sigma rozhodla v závěru, rozhodčí rozdali hned tři červené

Olomoucký útočník Daniel Vašulín se raduje z gólu proti Pardubicím.

Dlouho to vypadalo, že oba týmy odejdou z 15. kola nejvyšší fotbalové soutěže smírně, nakonec však Olomouc v závěru udeřila. A to hned dvakrát, nejprve se trefil hlavou Vašulín, na něhož z penalty...

9. listopadu 2025,  aktualizováno  18:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.