Ostravské basketbalistky nezačaly dobře, ale KP Brno přeskákaly. Dařilo se cizinkám

V duelu týmů hrajících Eurocup měl dlouho navrch hostující tým trenérky Marcely Krämer. Brňanky se ujaly v první čtvrtině vedení a v úvodu druhého poločasu jejich náskok narostl až na 14 bodů.
Domácí hráčky nicméně ještě do konce třetí čtvrtiny skóre otočily a v koncovce závěrečné desetiminutovky, v níž se celky střídaly ve vedení, dosáhly na výhru. Ostravanky tak porazily KP i ve třetím duelu v tomto kalendářním roce.
Double double za 18 bodů a 10 doskoků si připsala tahounka ostravského celku Oliana Squiresová, Marina Ewodová dala 15 bodů, Iva Beloševičová se blýskla 9 body a 12 doskoky, v této disciplíně zvítězily domácí hráčky 50:37. V dresu poražených Brňanek měla 16 bodů Cameron Swartzová.
Basketbalová Chance liga žen
8. kolo:
SBŠ Ostrava - KP Brno 74:71 (14:24, 29:38, 50:51)
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|P
|Skóre
|B
|1.
|SBŠ Ostrava
|8
|7
|1
|639:574
|15
|2.
|USK Praha
|6
|6
|0
|609:328
|12
|3.
|Brandýs nad Labem
|7
|4
|3
|567:519
|11
|4.
|KP Brno
|6
|4
|2
|507:413
|10
|5.
|Žabiny Brno
|5
|4
|1
|430:333
|9
|6.
|Hradec Králové
|6
|2
|4
|403:436
|8
|7.
|Trutnov
|6
|2
|4
|439:484
|8
|8.
|Chomutov
|6
|2
|4
|360:457
|8
|9.
|Slovanka
|7
|1
|6
|468:633
|8
|10.
|Basket Ostrava
|7
|0
|7
|403:648
|7