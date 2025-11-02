USK po debaklu od Bourges řádilo v lize, SBŠ Ostrava se udržela v čele

Autor: ,
  19:50
Čtyři dny po euroligovém debaklu od Bourges (43:78) nezaváhaly basketbalistky USK Praha v domácí soutěži a zvítězily na palubovce nováčka Basketu Ostrava 109:51. V ŽBL nastřílely obhájkyně titulu v šestém utkání popáté za sebou přes sto bodů a se stoprocentní bilancí dál drží druhé místo v neúplné tabulce za SBŠ Ostrava, která odehrála o zápas víc a v neděli porazila Hradec Králové 71:62.
Emese Hofová z USK Praha přihrává v obklíčení hráček Basketu Ostrava.

Emese Hofová z USK Praha přihrává v obklíčení hráček Basketu Ostrava. | foto: Basket Ostrava

Sofie Kaducová z Basketu Ostrava během utkání s USK Praha.
Marie Staňková z Basketu Ostrava si kryje míč před Bridget Carletonovou z USK...
Bridget Carletonová z USK Praha využívá clony Emmy Čechové a najíždí do obrany...
Za Lucií Válkovou z SBŠ Ostrava vyráží Jindřiška Hrubá z Hradce Králově.
10 fotografií

Na „povinné“ výhře USK se 23 body podílela nizozemská pivotka Emese Hofová, v ostravském týmu zaznamenala nedávná americká podkošová posila Emma Merriweatherová double double za 14 bodů a 12 doskoků.

Žabiny jasně přehrály Slovanku, střelecky je táhla osmnáctiletá Kalná

SBŠ zatím v sezoně prohrála právě jen s USK a v duelu s Hradcem Králové Ostravanky nezlomilo ani desetibodové manko z první čtvrtiny. Znovu se mohly spolehnout na zahraniční opory – americká rozehrávačka Aleah Nelsonová byla s 16 body nejlepší střelkyní zápasu a double double přidaly kamerunská křídelnice Marina Ewodová s 14 body a 15 doskoky a chorvatská pivotka Iva Beloševičová s 10 body a 14 doskočeným míči.

Souboj účastníků Eurocupu FIBA mezi Chomutovem a KP Brno vyzněl pro královopolský tým v poměru 68:60. V domácím dresu zaznamenala Kateřina Rokošová 17 bodů a 10 doskoků, ale nakonec Levharticím nestačil ani desetibodový náskok na startu poslední čtvrtiny. Brňanky vyhrály potřetí za sebou a s bilancí 4:1 se drží čtvrté o skóre před Žabinami.

Basketbalová Chance liga žen

7. kolo

Chomutov - KP Brno 60:68 (19:19, 36:30, 50:42)
Nejvíce bodů: Brejchová a Rokošová po 17, Krejzová 10 - Galíčková 14, E. Žílová a Vondráčková po 13

SBŠ Ostrava - Hradec Králové 71:62 (15:19, 36:34, 52:48)
Nejvíce bodů: Nelsonová 16, Ewodová 14, Beloševičová 10 - Hálová 11, Hrubá 9, Brožová, Brabencová a Trehubová po 8

Basket Ostrava - USK Praha 51:109 (13:30, 27:61, 39:82)
Nejvíce bodů: Merriweatherová 14, Treadwellová 9, Kaducová 6 - Hofová 23, Malíková 17, Astierová a Timpsonová po 15

Tabulka

1.SBŠ Ostrava761565:50313
2.USK Praha660609:32812
3.Brandýs nad Labem743567:51911
4.KP Brno541436:3399
5.Žabiny Brno541430:3339
6.Hradec Králové624403:4368
7.Trutnov624439:4848
8.Chomutov624360:4578
9.Slovanka716468:6338
10.Basket Ostrava707403:6487
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

MLS zveřejnila platy. Nejvíc ze všech má Messi, kolik berou Bucha, Lingr či Olatunji?

Zajímá vás, kolik si za rok vydělají čeští a slovenští fotbalisté v americké MLS? A jak jsou na tom v porovnání s největšími hvězdami v čele s Lionelem Messim? Tamní hráči mají kontrakt přímo s ligou...

Sparta - Bohemians 2:1, tři góly neplatily, bláznivé derby rozhodla vlastní branka

Tři góly odvolané, dva pro domnělé fauly, třetí kvůli ofsajdu. Tři uznané. Z bláznivé dohrávky 13. kola fotbalové ligy vyšla vítězně domácí Sparta, která tak udržela první příčku o dva body před...

Nečas mezi boháči, předčil i Pastrňáka. Podívejte se, kdo v NHL bere víc než oni

Dočkal se. A jak se ukázalo, období plné všemožných dohadů, spekulací či zvěstí o případném odchodu se vyplatilo strpět. Martin Nečas podpisem nové smlouvy s Coloradem (na osm let za 92 milionů...

Za ty peníze to stálo. Kajakář zveřejnil svůj sex v letadle, svaz ho za video ztrestal

Britský vodní slalomář Kurts Adams Rozentals dostal od národního svazu dvouletý zákaz činnosti za zveřejnění explicitních záběrů ze svého soukromí na sociálních sítích. Předloňský vicemistr světa do...

Hokejová Jihlava má nového majitele, supermoderní halu. A teď chce do extraligy

Sobota 25. října 2025 vstoupí do historie jako den, kdy se do Jihlavy po více než třech letech vrátil hokej. Ve zbrusu nové Horácké areně, multifunkční hale za 2,2 miliardy korun, místní Dukla...

Skvělý obrat Komety, Pardubice zvládly šlágr v Třinci. Radují se i Sparta či Plzeň

Aktualizujeme

Hokejová extraliga nabídla další porci zápasů v rámci 21. kola. Kometa prohrávala s Českými Budějovicemi už o tři branky, nakonec ale slaví výhru 4:3 po prodloužení. Bitva mezi Třincem a Pardubicemi...

2. listopadu 2025  14:45,  aktualizováno  19:59

ONLINE: Teplice - Plzeň 1:1, domácí vedli, po hodině hry srovnává Adu

Sledujeme online

Zatím má stoprocentní bilanci. Kouč plzeňských fotbalistů Martin Hyský zvládl od svého příchodu všechna čtyři utkání. Ve čtrnáctém ligovém kole hraje Viktoria v Teplicích. Uspěje? Zápas sledujte v...

2. listopadu 2025  18:16,  aktualizováno  19:51

USK po debaklu od Bourges řádilo v lize, SBŠ Ostrava se udržela v čele

Čtyři dny po euroligovém debaklu od Bourges (43:78) nezaváhaly basketbalistky USK Praha v domácí soutěži a zvítězily na palubovce nováčka Basketu Ostrava 109:51. V ŽBL nastřílely obhájkyně titulu v...

2. listopadu 2025  19:50

Řepík oslavil jubileum gólem: Série výher byla potřeba, snad už půjdeme jen nahoru

Vydřela vítězství nad Litvínovem, tři body si přivezla z Vítkovic i z Olomouce. A před první pauzou v extraligovém programu natáhla hokejová Sparta šňůru bez porážky na čtyři zápasy. „Nálada se...

2. listopadu 2025  19:45

Sabalenková zahájila Turnaj mistryň vítězně, Sinner vládne Paříži i žebříčku

Světová jednička Běloruska Aryna Sabalenková vstoupila do tenisového Turnaje mistryň jasným vítězstvím, v úvodním utkání skupiny Steffi Grafové porazila 6:3 a 6:1 Jasmine Paoliniovou. Ital Jannik...

2. listopadu 2025  17:14,  aktualizováno  19:41

Souček gólem pečetil výhru West Hamu nad Newcastlem. Haaland pálil dvakrát

Aktualizujeme

Fotbalisté West Hamu v desátém kole anglické Premier League otočili vývoj zápasu s Newcastlem a zvítězili 3:1. Reprezentační kapitán Tomáš Souček se dostal do hry v 61. minutě a v nastaveném čase...

2. listopadu 2025  14:42,  aktualizováno  19:33

Tenisový Turnaj mistryň 2025: program, výsledky, kdy hraje Siniaková

Tradičním zakončením ženské tenisové sezony je Turnaj mistryň pro osm nejlepších singlistek a osm deblových párů roku. Letos už podruhé hostí akci Saúdská Arábie, v Rijádu se bude hrát od 1. do 8....

2. listopadu 2025  19:27

Priske: Proč venku hrajeme hůř než doma? Taky bych rád věděl. Výkon neakceptoval

Navenek zůstal trenér sparťanských fotbalistů Brian Priske klidný, ale určitě v něm všechno vřelo. Sotva hosté srovnali, záhy střelou z dobrých dvaceti metrů strhl vedení na stranu Karviné útočník...

2. listopadu 2025  19:21

Bohemians - Hr. Králové 1:2, hosté rychle otočili, Pražané v nastavení nedali penaltu

Ani na šestý pokus nedokázali fotbalisté Bohemians zlomit nepříjemnou sérii bez výhry, ve čtrnáctém ligovém kole padli s Hradcem Králové 1:2. Pražané sice vedli po trefě Okekeho, Východočeši ale góly...

2. listopadu 2025  14:59,  aktualizováno  18:30

Po 22 letech v New Yorku padl maratonský rekord. Překonaly ho hned tři Keňanky

Na Newyorském maratonu padl po 22 letech ženský traťový rekord. Postarala se o něj pětatřicetiletá Keňanka Helen Obiriová, jež zvítězila v čase 2:19:51 hodiny. Dosavadní majitelkou nejrychlejšího...

2. listopadu 2025  18:28

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Karviná - Sparta 2:1, další venkovní výbuch. Výhru domácím vystřelil Gning

Mohli se vrátit do čela tabulky s náskokem, místo toho klesají na druhé místo o skóre. Sparťanští fotbalisté znovu venku nevyhráli, ve čtrnáctém kole Chance Ligy podlehli 1:2 Karviné. Jediný gól...

2. listopadu 2025  17:27

Povstání otloukánka. Žambůrkův tým v nizozemské lize nastřílel osm branek

Nejslabší tým nizozemské fotbalové ligy Heracles Almelo nastřílel v předchozích deseti ligových zápasech sedm branek, ale v 11. kole senzačně svoji bilanci více než zdvojnásobil, když deklasoval...

2. listopadu 2025  16:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.