USK po debaklu od Bourges řádilo v lize, SBŠ Ostrava se udržela v čele

Na „povinné“ výhře USK se 23 body podílela nizozemská pivotka Emese Hofová, v ostravském týmu zaznamenala nedávná americká podkošová posila Emma Merriweatherová double double za 14 bodů a 12 doskoků.
|
Žabiny jasně přehrály Slovanku, střelecky je táhla osmnáctiletá Kalná
SBŠ zatím v sezoně prohrála právě jen s USK a v duelu s Hradcem Králové Ostravanky nezlomilo ani desetibodové manko z první čtvrtiny. Znovu se mohly spolehnout na zahraniční opory – americká rozehrávačka Aleah Nelsonová byla s 16 body nejlepší střelkyní zápasu a double double přidaly kamerunská křídelnice Marina Ewodová s 14 body a 15 doskoky a chorvatská pivotka Iva Beloševičová s 10 body a 14 doskočeným míči.
Souboj účastníků Eurocupu FIBA mezi Chomutovem a KP Brno vyzněl pro královopolský tým v poměru 68:60. V domácím dresu zaznamenala Kateřina Rokošová 17 bodů a 10 doskoků, ale nakonec Levharticím nestačil ani desetibodový náskok na startu poslední čtvrtiny. Brňanky vyhrály potřetí za sebou a s bilancí 4:1 se drží čtvrté o skóre před Žabinami.
Basketbalová Chance liga žen
7. kolo
Chomutov - KP Brno 60:68 (19:19, 36:30, 50:42)
SBŠ Ostrava - Hradec Králové 71:62 (15:19, 36:34, 52:48)
Basket Ostrava - USK Praha 51:109 (13:30, 27:61, 39:82)
Tabulka
|1.
|SBŠ Ostrava
|7
|6
|1
|565:503
|13
|2.
|USK Praha
|6
|6
|0
|609:328
|12
|3.
|Brandýs nad Labem
|7
|4
|3
|567:519
|11
|4.
|KP Brno
|5
|4
|1
|436:339
|9
|5.
|Žabiny Brno
|5
|4
|1
|430:333
|9
|6.
|Hradec Králové
|6
|2
|4
|403:436
|8
|7.
|Trutnov
|6
|2
|4
|439:484
|8
|8.
|Chomutov
|6
|2
|4
|360:457
|8
|9.
|Slovanka
|7
|1
|6
|468:633
|8
|10.
|Basket Ostrava
|7
|0
|7
|403:648
|7