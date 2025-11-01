České vicemistryně potvrdily roli favoritek týden po nečekané porážce s SBŠ Ostrava a následném nezdaru s Castors Braine v Eurocupu.
„Dnešní zápas byl pro nás menší zkouškou, zvlášť po posledních ne úplně vydařených zápasech. Věděly jsme, proti jakému týmu nastupujeme, a byla to i velká šance pro mladé hráčky. Dokázaly jsme dodržovat nastavená pravidla a jsem ráda, že jsme zápas takhle zvládly,“ uvedla Kalná, která si zahrála po více než dvou týdnech a na palubovce strávila přes 21 minut.
„Teď už se musíme soustředit na zápas v Eurocupu, který je pro nás klíčový,“ řekla ke středečnímu utkání s Trešnjevkou, která zatím ve skupině A prohrála všechny čtyři zápasy.
Basketbalová Chance liga žen
7. kolo
Slovanka - Žabiny Brno 67:104 (19:31, 38:51, 55:74)