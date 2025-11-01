Žabiny jasně přehrály Slovanku, střelecky je táhla osmnáctiletá Kalná

Žabiny Brno vyhrály v sedmém kole ligy basketbalistek na palubovce Slovanky 104:67 a poprvé v sezoně překonaly stobodovou hranici. Nejlepší střelkyní zápasu byla osmnáctiletá Kateřina Kalná, která si 20 body vylepšila osobní rekord v nejvyšší soutěži.

Kateřina Kalná ze Žabin Brno se chystá na zápas. | foto: FIBA

České vicemistryně potvrdily roli favoritek týden po nečekané porážce s SBŠ Ostrava a následném nezdaru s Castors Braine v Eurocupu.

„Dnešní zápas byl pro nás menší zkouškou, zvlášť po posledních ne úplně vydařených zápasech. Věděly jsme, proti jakému týmu nastupujeme, a byla to i velká šance pro mladé hráčky. Dokázaly jsme dodržovat nastavená pravidla a jsem ráda, že jsme zápas takhle zvládly,“ uvedla Kalná, která si zahrála po více než dvou týdnech a na palubovce strávila přes 21 minut.

„Teď už se musíme soustředit na zápas v Eurocupu, který je pro nás klíčový,“ řekla ke středečnímu utkání s Trešnjevkou, která zatím ve skupině A prohrála všechny čtyři zápasy.

Slovanka - Žabiny Brno 67:104 (19:31, 38:51, 55:74)
Nejvíce bodů: Jitka Pilařová 14, Zítková 12, Levínská 10 - Kalná 20, Zeithammerová 19, Wadouxová 13

