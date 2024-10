Levhartice ztrácely, ale proti Hradci Králové předvedly další obrat

Trojkou se sirénou z poloviny hřiště zajistila Eliška Žílová poločasový náskok Hradce 42:35, který po pauze narostl až na 13 bodů. Domácí hráčky pak přitvrdily v obraně a v koncovce vybojovaly vítězství, když od stavu 59:59 v závěrečných čtyřech minutách daly posledních šest bodů zápasu.

„Jsme hodně zklamané. Ukázalo se, že jsme ještě mladý tým na to, abychom dokázaly odehrát kvalitně celé utkání. Pak stačilo, že na nás Chomutov přitlačil. Mrzí mě hloupé ztráty, bylo jich hrozně moc,“ řekla trenérka Hradce a české reprezentace Romana Ptáčková televizní stanici Nova Sport.

Chomutov uspěl po obratu podobně jako v předchozím domácím duelu s KP Tany Brno a také v Eurocupu s Gorzówem. „Byl bych hrozně rád, kdybychom nepředváděli drama pořád. Kdybychom si uvědomili, že umíme hrát basket, a když to budeme předvádět od první minuty, tak může ten zápas vypadat úplně jinak. Ale jsem rád, že to holky pochopily, makaly do konce a vydřely si to,“ uvedl domácí kouč Pavel Staněk.

Basketbalová Chance liga žen 4. kolo: Chomutov - Hradec Králové 65:59 (13:18, 35:42, 48:51)

Nejvíce bodů: Fučíková a Velichová po 13, Rokošová 9 - Hálová 13, Brožová 12, Hrubá 10. 16:00 Slovanka - LOH 2028 Chomutov