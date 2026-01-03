ŽBL zažila velké návraty. K výhrám pomohly Jonesová i Stoupalová

Spoluhráčka Janelle Salaünová, jež vede pořadí střelkyň v tomto ročníku, sekundovala Jonesové s 16 body, 6 doskoky a 5 asistencemi, Pauline Astierová měla až na jeden doskok stejnou bilanci. Další tři hráčky pražského týmu skórovaly dvouciferně, USK vyhrál i 13. zápas v sezoně a pojedenácté dosáhl na stobodovou hranici.
Ve 13. kole uspěly i oba brněnské celky. Vicemistrovské Žabiny vyhrály v Trutnově 90:58 i zásluhou Natálie Stoupalové, jež se do ligy vrátila po roce a půl v zahraničí. Reprezentační pivotka zaznamenala 16 bodů a 9 doskoků a pomohla týmu o skóre na druhé místo tabulky před SBŠ Ostrava, kterou čeká v neděli městské derby s nejslabším týmem ligy.
KP Brno porazilo doma 77:57 Hradec Králové a je o bod zpět čtvrté. Východočešky prohrály počtvrté za sebou.
Basketbalová Chance liga žen
13. kolo
KP Brno - Hradec Králové 77:57 (13:10, 37:30, 58:45)
Chomutov - USK Praha 42:109 (14:34, 18:63, 29:90)
Trutnov - Žabiny Brno 58:90 (13:28, 26:49, 39:71)
Tabulka
|1.
|USK Praha
|13
|13
|0
|1356:725
|26
|2.
|Žabiny Brno
|12
|9
|3
|1012:798
|21
|3.
|SBŠ Ostrava
|11
|10
|1
|890:778
|21
|4.
|KP Brno
|12
|8
|4
|1000:897
|20
|5.
|Brandýs nad Labem
|12
|6
|6
|893:980
|18
|6.
|Chomutov
|13
|5
|8
|868:988
|18
|7.
|Hradec Králové
|12
|4
|8
|822:882
|16
|8.
|Trutnov
|11
|4
|7
|792:874
|15
|9.
|Slovanka
|12
|1
|11
|775:1079
|13
|10.
|Basket Ostrava
|12
|0
|12
|672:1079
|12