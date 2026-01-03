ŽBL zažila velké návraty. K výhrám pomohly Jonesová i Stoupalová

Autor: ,
  20:22
Basketbalistky USK Praha při premiérovém startu hvězdy Brionny Jonesové v sezoně zvítězily v lize jednoznačně v Chomutově 109:42. Americká pivotka a úřadující mistryně světa vynechala první část české sezony a v prvním startu pár dní po příletu patřila k ústředním postavám mistra. Na vítězství se nejlepší střelkyně minulé sezony ŽBL podílela 23 body a 9 doskoky.
Fotogalerie2

Hvězdná Brionna Jonesová blokuje Anastasii Kovtunovou. | foto: Levhartice Chomutov

Spoluhráčka Janelle Salaünová, jež vede pořadí střelkyň v tomto ročníku, sekundovala Jonesové s 16 body, 6 doskoky a 5 asistencemi, Pauline Astierová měla až na jeden doskok stejnou bilanci. Další tři hráčky pražského týmu skórovaly dvouciferně, USK vyhrál i 13. zápas v sezoně a pojedenácté dosáhl na stobodovou hranici.

Ve 13. kole uspěly i oba brněnské celky. Vicemistrovské Žabiny vyhrály v Trutnově 90:58 i zásluhou Natálie Stoupalové, jež se do ligy vrátila po roce a půl v zahraničí. Reprezentační pivotka zaznamenala 16 bodů a 9 doskoků a pomohla týmu o skóre na druhé místo tabulky před SBŠ Ostrava, kterou čeká v neděli městské derby s nejslabším týmem ligy.

KP Brno porazilo doma 77:57 Hradec Králové a je o bod zpět čtvrté. Východočešky prohrály počtvrté za sebou.

Basketbalová Chance liga žen

13. kolo

KP Brno - Hradec Králové 77:57 (13:10, 37:30, 58:45)
Nejvíce bodů: Galíčková 24, Swartzová 16, Žílová 11 - Martišková 18, Hrubá 13, Hálová 9

Chomutov - USK Praha 42:109 (14:34, 18:63, 29:90)
Nejvíce bodů: Fučíková 11, Krejzová 10, Rokošová 8 - B. Jonesová 23, Salaünová a Astierová po 18

Trutnov - Žabiny Brno 58:90 (13:28, 26:49, 39:71)
Nejvíce bodů: Chandlerová 18, Bellová 13, Bryantová 10 - Stoupalová 16, Brownová 12, Záplatová a Zeithammerová po 11

Tabulka

1.USK Praha131301356:72526
2.Žabiny Brno12931012:79821
3.SBŠ Ostrava11101890:77821
4.KP Brno12841000:89720
5.Brandýs nad Labem1266893:98018
6.Chomutov1358868:98818
7.Hradec Králové1248822:88216
8.Trutnov1147792:87415
9.Slovanka12111775:107913
10.Basket Ostrava12012672:107912
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

Česko - Švýcarsko 6:2. Nejistý start, pak si junioři zastříleli. V semifinále čeká Kanada

Čeští junioři se radují z gólu na 4:2 ve čtvrtfinále MS proti Švýcarsku.

Čeští hokejisté do 20 let si popáté za sebou zahrají o medaile. Ve čtvrtfinále juniorského šampionátu proti Švýcarsku nejdříve bojovali s obranným valem soupeře, nakonec však čtyřgólovou druhou...

Česko - Finsko 2:1P. Junioři zvládli klíčový duel, prodloužení rozhodl parádně Jiříček

Čeští junioři slaví výhru proti Finsku.

Klíčový duel ve skupině česká dvacítka zvládla. Junioři v utkání hokejového mistrovství světa do 20 let proti Finsku zvítězili 2:1 po prodloužení, když po brzké trefě Matěje Kubiesy vystřelil bod...

Kincl zničil Pukače, Dvořák padl. Obr Fleury obhájil titul a přijal novou výzvu

Patrik Kincl na Oktagonu 81 porazil Roba Pukače na body.

Nabitá O2 arena, jedenáct zápasů včetně dvou titulových a osm českých bojovníků. Turnaj Oktagon 81 nabídl velkolepou podívanou i hodně krve. Will Fleury obhájil titul v těžké váze, Žalgas Žumagulov...

Vémola se ozval z vazby, Novotný ho hájí. Stihne Oktagon v O2 areně?

Loučení s Jiřím Krampolem. Na snímku MMA zápasník Karlos Vémola (8. srpna 2025).

V neděli měl sedět u klece v pražské O2 areně a komentovat turnaj Oktagonu. Jenže všechno je jinak. Karlos Vémola je od úterka ve vazbě. Čelí obvinění ze závažné organizované drogové činnosti. Nyní...

Krejčí si oddychl, Wolverhampton poprvé zvítězil. Arsenal otáčel, slaví i Aston Villa

Aktualizujeme
Brankář Djordje Petrovič z Bournemouthu vyráží centr po standardní situaci...

Čtyři zápasy nabídl sobotní program 20. kola anglické fotbalové ligy. Wolverhampton i s Ladislavem Krejčím poprvé v sezoně zvítězil, s West Hamem si poradil 3:0. Arsenal musel otáčet s Bournemouthem,...

3. ledna 2026  13:20,  aktualizováno  20:29

ŽBL zažila velké návraty. K výhrám pomohly Jonesová i Stoupalová

Hvězdná Brionna Jonesová blokuje Anastasii Kovtunovou.

Basketbalistky USK Praha při premiérovém startu hvězdy Brionny Jonesové v sezoně zvítězily v lize jednoznačně v Chomutově 109:42. Americká pivotka a úřadující mistryně světa vynechala první část...

3. ledna 2026  20:22

Šulc předvedl další skvělý výkon. Lyon dotáhl dvěma góly k výhře v Monaku

Pavel Šulc se raduje z branky ve francouzském poháru.

Záložník Pavel Šulc ve francouzské fotbalové lize dvěma góly rozhodl o vítězství Lyonu 3:1 na hřišti Monaka. Český reprezentant skóroval ve čtvrtém soutěžním utkání po sobě a zopakoval dvoubrankový...

3. ledna 2026  19:53

Jurečka? Český fotbal zná nazpaměť, říká Galásek. O svátcích kouč stres necítil

Tomáš Galásek zůstává trenérem fotbalistů Baníku Ostrava i pro jarní část první...

Náročný závěr minulého roku prožíval Tomáš Galásek, trenér fotbalistů Baníku Ostrava. Jeho tým je po podzimu mezi třemi nejhoršími mužstvy první ligy a ke všemu média i fanoušci spekulovali o jeho...

3. ledna 2026  19:40

Chceme, aby hráči, kteří přijdou, chtěli za Viktorku umřít, říká plzeňský kouč Hyský

Plzeňský trenér Martin Hyský na tiskové konferenci před startem zimní přípravy...

Sám přiznává, že to rozhodnutí se mu nedělalo lehce. „Bylo to těžké a složité. Martin Jedlička je hráč, který byl pro Plzeň hodně důležitý, odchytal tady spoustu skvělých zápasů,“ vypočítával trenér...

3. ledna 2026  18:15

Prolog Dakaru zajel mezi českými kamiony nejlépe Šoltys, Michek byl na úvod desátý

Martin Michek na trase prologu Rallye Dakar

Motocyklový jezdec Martin Michek vstoupil do Rallye Dakar 10. místem, mezi automobily byl Martin Prokop v prologu třináctý. Z početné skupiny Čechů v kategorii kamionů byl nejvýše čtvrtý Martin...

3. ledna 2026  13:27,  aktualizováno  17:09

Koudelka zaskočil skvělou kvalifikací, Turné v Innsbrucku začal devátým místem

Roman Koudelka během kvalifikace na Turné čtyř můstků v Innsbrucku

Roman Koudelka se blýskl děleným devátým místem v kvalifikaci na třetí závod Turné čtyř můstků v Innsbrucku. Šestatřicetiletý český skokan na lyžích na oblíbeném Bergiselu dolétl do vzdálenosti 124,5...

3. ledna 2026  16:51

Co bude s Čvančarou? Každý si zaslouží druhou šanci, říká kouč Gladbachu

Český útočník Tomáš Čvančara (vlevo) na tréninku Borussie Mönchengladbach.

Když loni v létě odcházel hostovat do Turecka, jeho vztahy s klubem ani se spoluhráči nebyly optimální. V pátek se však český útočník Tomáš Čvančara hlásil na začátku zimní přípravy fotbalistů...

3. ledna 2026  16:40

Ani sebevědomí nepomohlo. Kanaďané si po debaklu Slováků libují: Umlčeli jsme je

Kanadský útočník Caleb Desnoyers (25) bere do kravaty slovenského forvarda...

Slovenští junioři opouští hokejové mistrovství světa s hodně rozporuplnými pocity. Ve skupině ukázali potenciál, byť prohrávali, drželi krok se silnými Švédy (2:3) i s USA (5:6). „Teď jsme si bohužel...

3. ledna 2026  16:09

Rastová si dojela pro první triumf v obřím slalomu, Jelínková nepostoupila

Camille Rastová, vítězka obřího slalomu v Kranjské Goře

Švýcarská lyžařka Camille Rastová vyhrála obří slalom Světového poháru v Kranjské Goře a slaví první vítězství v této disciplíně v kariéře. Ve slovinském středisku vedla už po prvním kole a...

3. ledna 2026  12:37,  aktualizováno  15:19

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®

O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...

Terč vidí rozmazaně, na MS i tak exceloval. Šipkařský svéráz vybírá peníze i pro dceru

Ryan Searle před semifinále mistrovství světa v šipkách.

Luke Littler ho nešetřil. Z pódia odcházel smutný, ale zklamání brzy setřese. Vždyť má za sebou fantastické vystoupení na mistrovství světa! Ryan Searle poprvé postoupil do semifinále, v novém vydání...

3. ledna 2026  15:06

Nejvyšší domácí zkáza za 22 let, Litvínov se omlouval: Třeba nám sprcha pomůže

Matej Tomek inkasuje gól.

Jako když idylická vyjížďka skončí tvrdým nárazem do zdi. Hokejový Litvínov se sbírá z nejtěžšího domácího direktu od října 2003. Páteční domácí výprask 1:8 od Plzně ukončil báječnou jízdu chemiků,...

3. ledna 2026  14:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.