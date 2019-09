ZÁPISNÍK Z ČÍNY: Budíček v pět ráno. A pak už Čechy vítaly palmy a slunce

Čeští basketbalisté prožili bujarý večer a krátkou noc. Po vítězství nad Tureckem se rozloučili s Českým domem, oficiálně restaurací Bohemia. „Kvanta lidí! Byl tam takový blázinec, že jsme si dali večeři radši na hotelu, abychom nezatěžovali kuchyni ještě víc,“ líčil Vojtěch Hruban.

MS basketbalistů 2019 Vše o turnaji v Číně

Snídaně v pět ráno nezní jako ideální plán po oslavě, již asistent kouče Petr Czudek nazval „úměrnou úspěchu“. V šest odjezd z hotelu, v devět odlet, rovnou na jih.

Z Perly Orientu do čínského Silicon Valley, neboť i tak se říká Šen-čenu, kde jezdí taxíky na elektřinu a svým vzhledem připomíná trochu Singapur a hodně Hongkong, do nějž se dostanete metrem, stačí přestoupit na hranici.

Nebyl to den ryzí svěžesti, ale přesunu do příjemnějšího prostředí ano. Hruban tu s Patrikem Audou hráli v roce 2011 na univerziádě, a tak mohou srovnávat.

„Tehdy jsme se byli podívat na jedné z nejvyšších budov světa. Teď jsme si našli, že tu mají čtvrtou nejvyšší – jen už je to jiná,“ kroutí Hruban hlavou nejen nad tím, že v Šen-čenu vyrostlo 599 metrů vysoké Ping An Finance Centre. „A s ním přibylo spoustu dalších mrakodrapů a několik milionů obyvatel. Skoro jiné město.“

Kvůli tomu, že sem před lety zavítal, původně toužil po jiné čínské lokalitě. „Ale vyšlo to dobře. Jelikož je Šen-čen spojený s postupem, je to vítaná destinace.“

Pobyt zde bude každopádně bleskový. V pátek přílet a zvykání si na novou halu Bay Sports Centre, jejíž palubovka je nasvícená jako koncertní pódium, zatímco sedačky se ztrácejí v pološeru. V sobotu souboj s Brazilci (10.30), v neděli volno, v pondělí Řecko.

A pak? „Moje rodina ještě zůstává v Šanghaji, třeba se s nimi ještě potkám,“ říká Hruban – to by značilo český postup do čtvrtfinále. Návrat po vyzkoušené lince by zase přinesl brzký budíček, ale ani podruhé by nikomu nevadil.