OBRAZEM: Jako v Americe. Basketbalové středoškoláky žhavila plná hala

Americké středoškolské týmy plné haly znají, tuzemské basketbalové talenty středoškolského věku ne. Až teď se o změnu pokusily severočeské kluby. Po Děčínu uspořádala zápas mládeže před školním publikem i ústecká Sluneta. Hostila právě děčínské Válečníky v utkání play out extraligy U19. Do ochozů poslali ředitelé škol víc než tisícovku dětí, oficiální návštěva byla 1 035 diváků. „Udělali jsme to po vzoru Děčína, nezůstali jsme pozadu, Sluneta byla plná, krásná propagace basketbalu,“ zjihl ústecký generální manažer Tomáš Hrubý.