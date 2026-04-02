Veselý znovu v roli střelce, ale Barceloně se euroligové čtvrtfinále vzdálilo

Ve španělském týmu byl lepším střelcem jen křídelník Kevin Punter, autor 16 bodů. Druhý český reprezentant ve službách Barcelony Tomáš Satoranský zaznamenal pět bodů a čtyři asistence.
Barcelona prohrála v Eurolize po třech výhrách a pohoršila si s vyhlídkami na přímý postup do čtvrtfinále play off. S bilancí 20-15 patří katalánskému velkoklubu v neúplné tabulce osmé místo se ztrátou jedné výhry na klíčovou šestou příčku, kterou drží právě jejich litevský přemožitel.
Euroliga basketbalistů
35. kolo
Žalgiris Kaunas - FC Barcelona 83:71 (za hosty Veselý 14 bodů, 3 doskoky, 1 asistence, Satoranský 5 bodů, 4 asistence, 3 doskoky)
Tabulka:
|1.
|Fenerbahce Istanbul
|35
|23
|12
|65,7
|2.
|Olympiakos Pireus
|34
|22
|12
|64,7
|3.
|Real Madrid
|34
|22
|12
|64,7
|4.
|Valencie BC
|34
|21
|13
|61,8
|5.
|Hapoel Tel Aviv
|34
|21
|13
|61,8
|6.
|Žalgiris Kaunas
|35
|21
|14
|60,0
|7.
|Panathinaikos Atény
|35
|20
|15
|57,1
|8.
|FC Barcelona
|35
|20
|15
|57,1
|9.
|AS Monako
|35
|19
|16
|54,3
|10.
|Crvena zvezda Bělehrad
|35
|19
|16
|54,3
|11.
|Maccabi Tel Aviv
|34
|18
|16
|52,9
|12.
|Dubaj BC
|35
|18
|17
|51,4
|13.
|Olimpia Milán
|35
|17
|18
|48,6
|14.
|Bayern Mnichov
|35
|15
|20
|42,9
|15.
|Partizan Bělehrad
|35
|15
|20
|42,9
|16.
|Paris Basketball
|35
|14
|21
|40,0
|17.
|Virtus Boloňa
|34
|13
|21
|38,2
|18.
|Baskonia
|34
|10
|24
|29,4
|19.
|Anadolu Efes Istanbul
|35
|10
|25
|28,6
|20.
|ASVEL Lyon-Villeurbanne
|34
|8
|26
|23,5