Žádné obraty se nekonaly. V semifinále poháru jsou Pardubice, Opava i Ústí

Basketbalisté Pardubic, Opavy a Ústí nad Labem postoupili do semifinále Českého poháru. Všechny tři týmy vyhrály po prvních zápasech i středeční odvety - Pardubice doma nad Olomouckem 92:68, Opava v Děčíně 90:88 a Ústí nad Labem v Písku 96:85.

Opavský pivotman Šimon Puršl u míče | foto: BK Opava

O zbývajícím semifinalistovi rozhodne odveta mezi Nymburkem a Brnem. V další repríze loňského ligového finále bude mistrovský Nymburk v pátek ve své hale dotahovat desetibodovou ztrátu. V semifinále se znovu bude hrát ve formátu doma a venku, první jistou dvojici tvoří Pardubice s Ústím nad Labem.

BK Prasečín. Opava i Děčín odsoudily pamflet fanouška, ten se omluvil

Největší boj se čekal v Děčíně a Severočeši v průběhu utkání smazali osmibodové manko z prvního duelu. Ve druhé čtvrtině už vedli o 12 bodů a ve třetí ještě 61:50, ale Slezanům se povedl obrat. K vítězství si pomohli 12 tříbodovými koši, pět jich dal autor 19 bodů Wesley Person. Domácí Dashawn Davis dal ještě o bod víc. Opava vyhrála oba pohárové duely, zatímco v lize Děčínu dvakrát podlehla.

Pardubice naopak mají s Olomouckem stoprocentní bilanci, na postupové výhře druhého týmu ligové tabulky se 21 body podílel Robert Bonham. Také Ústí nad Labem porazilo Písek počtvrté v sezoně, proti oslabenému soupeři měli ve středu Severočeši hlavního lídra v Isaaku Davidsonovi, který nastřílel 27 bodů včetně pěti trojek.

Čtvrtfinále Českého poháru basketbalistů – odvety:

Pardubice - Olomoucko 92:68 (49:36), první zápas 83:64, postoupily Pardubice

Písek - Ústí nad Labem 85:96 (39:47), první zápas 69:117, postoupilo Ústí nad Labem

Děčín - Opava 88:90 (50:46), první zápas 72:80, postoupila Opava.

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?

Sparťanský stadion na Letné při utkání s ostravským Baníkem.

Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.

Fotbalista Ševčík se zasnoubil v Dubaji, o ruku požádal hvězdu z Love Islandu

Ševčík Maršálková

Radostné období prožívá český fotbalista Michal Ševčík. Záložník, který patří pražské Spartě a aktuálně hraje za Mladou Boleslav, se zasnoubil s partnerkou Sárou Maršálovou, známou například z...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

ONLINE: Frankfurt selhal v Ázerbájdžánu, ztratilo i Atlético. Do akce Chelsea i Bayern

Sledujeme online
Útočník Galatasaray Victor Osimhen se snaží zpracovat míč v utkání s Atlétikem.

Fotbalisté Atlética Madrid v 7. kole Ligy mistrů po třech výhrách v řadě hráli v Istanbulu s Galatasaray 1:1 a zkomplikovali si cestu do první osmičky, která postoupí přímo do osmifinále. Eintrachtu...

21. ledna 2026  18:40,  aktualizováno  20:55

Plzeň se chce proti Portu ukázat. Řeší ale trable se složením obrany

Plzeňský trenér Martin Hyský na tiskové konferenci před zápasem s Portem.

Nejprve vcelku neznámý tým Académica Coimbra, který momentálně válčí až ve třetí nejvyšší soutěži. Před osmi lety nesrovnatelně slavnější lisabonský Sporting, s nímž fotbalisté Plzně sehráli skvělou,...

21. ledna 2026  20:41

Velkolepý obrat. Pardubice rozmetaly Kometu, hosté dostali hned sedm gólů

Aktualizujeme
Pardubičtí hokejisté střílí gól Kometě.

Byť to tak po první třetině nevypadalo, dohrávka 22. kola hokejové extraligy přinesla jednoznačnou záležitost. Lídr tabulky z Pardubic rozprášil v repríze loňského finále brněnskou Kometu 7:1. Dvěma...

21. ledna 2026  17:50,  aktualizováno  20:35

Žádné obraty se nekonaly. V semifinále poháru jsou Pardubice, Opava i Ústí

Opavský pivotman Šimon Puršl u míče

Basketbalisté Pardubic, Opavy a Ústí nad Labem postoupili do semifinále Českého poháru. Všechny tři týmy vyhrály po prvních zápasech i středeční odvety - Pardubice doma nad Olomouckem 92:68, Opava v...

21. ledna 2026  20:20

ONLINE: Slavia - Barcelona, v útoku Chorý a Kušej, hosté i s Lewandowským

Sledujeme online
Jan Bořil a Youssoupha Sanyang na tréninku před zápasem proti Barceloně.

Ještě mají šanci. Proti slávistickým fotbalistům však tentokrát stojí skutečně světový gigant. V sedmém utkání základní fáze Ligy mistrů hostí španělskou Barcelonu. A pokud chtějí postoupit, musí ji...

21. ledna 2026  19:55

Pokrytecká WTA? Potřebujeme pomoc, shodují se pobouřené ukrajinské tenistky

Oleksandra Olijnikovová na Australian Open

Když ve středu ukrajinská tenistka Elina Svitolinová ve druhém kole Australian Open zdolala českou rodačku reprezentující Polsko Lindu Klimovičovou, kromě sportu už tradičně promluvila také o své...

21. ledna 2026  19:21

Olympiádu budu řešit až den předem, říká Hornig a věří: Máme na dobré výsledky

Vítězslav Hornig na střelnici během stíhacího závodu v Ruhpoldingu

Dva vrcholy aktuální sezony se českým biatlonistům sešly hned za sebou. Nejprve tento týden Světový pohár před domácí kulisou v Novém Městě na Moravě a za méně než tři týdny už olympijské boje v...

21. ledna 2026  18:54

Vejmelka odhalil olympijskou výstroj. Jsou na ní i prvky prezidentské standarty

Karel Vejmelka ukázal novou gólmanskou výstroj pro olympijské hry. Betony zdobí...

Český hokejový brankář Karel Vejmelka představil na sociálních sítích gólmanskou výstroj pro olympijské hry. Pozornost tentokrát poutají vyrážečka, lapačka a betony, které zdobí český lev a lem...

21. ledna 2026  18:51

Američanům vypadl z olympijské nominace vítěz Stanley Cupu. Nahradí ho mistr světa

Jackson LaCombe (vpravo) z USA a Eeli Tolvanen z Finska.

V nominaci hokejistů Spojených států amerických na únorové olympijské hry v Miláně nahradil zraněného obránce Setha Jonese z Floridy pětadvacetiletý Jackson LaCombe z Anaheimu. Ten dosud...

21. ledna 2026  18:38

Další úspěch žlutého zázraku. A Guardiola bědoval: Pokazilo se úplně všechno

Fotbalisté z Bodö/Glimt Jens Peter Hauge, Kasper Hogh a Ole Blomberg slaví gól...

Při čtení výsledků fotbalové Ligy mistrů už ta zpráva pomalu přestává být šokující. Vezměte si, kolik světových klubů si na tamní vyhlášené umělé trávě uřízlo ostudu. Ale porazit doma Manchester...

21. ledna 2026  14:59,  aktualizováno  17:42

Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce
Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce

Každý milník v životě vašeho dítěte je důvodem k oslavě. Po období kojení nebo pití z kojenecké láhve a po prvních příkrmech přichází další...

Maňasová začala halovou sezonu rekordem. Trenér: Třeba svůj čas ještě srazí

Zklamaná Karolína Maňasová po nepovedeném rozběhu na mistrovství světa.

Jako držitelka nového českého rekordu v běhu na 60 metrů Karolína Maňasová nastoupí v neděli na mítinku v polské Lodži. Dvaadvacetiletá sprinterka SSK Vítkovice vytvořila národní rekord už popáté....

21. ledna 2026  17:16

Mám psychické problémy, přiznal brankář Ottawy. Lhali o něm, že byl nevěrný

Brankář Ottawy Linus Ullmark inkasuje v utkání proti New York Rangers.

V posledních týdnech prožívá náročné okamžiky. Od vánočních svátků v NHL nechytá, vzal si osobní volno, během kterého odrážel i lživé spekulace o nevěře. Linus Ullmark, brankář hokejové Ottawy,...

21. ledna 2026  17:05

