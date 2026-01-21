Žádné obraty se nekonaly. V semifinále poháru jsou Pardubice, Opava i Ústí

O zbývajícím semifinalistovi rozhodne odveta mezi Nymburkem a Brnem. V další repríze loňského ligového finále bude mistrovský Nymburk v pátek ve své hale dotahovat desetibodovou ztrátu. V semifinále se znovu bude hrát ve formátu doma a venku, první jistou dvojici tvoří Pardubice s Ústím nad Labem.
Největší boj se čekal v Děčíně a Severočeši v průběhu utkání smazali osmibodové manko z prvního duelu. Ve druhé čtvrtině už vedli o 12 bodů a ve třetí ještě 61:50, ale Slezanům se povedl obrat. K vítězství si pomohli 12 tříbodovými koši, pět jich dal autor 19 bodů Wesley Person. Domácí Dashawn Davis dal ještě o bod víc. Opava vyhrála oba pohárové duely, zatímco v lize Děčínu dvakrát podlehla.
Pardubice naopak mají s Olomouckem stoprocentní bilanci, na postupové výhře druhého týmu ligové tabulky se 21 body podílel Robert Bonham. Také Ústí nad Labem porazilo Písek počtvrté v sezoně, proti oslabenému soupeři měli ve středu Severočeši hlavního lídra v Isaaku Davidsonovi, který nastřílel 27 bodů včetně pěti trojek.
Čtvrtfinále Českého poháru basketbalistů – odvety:
Pardubice - Olomoucko 92:68 (49:36), první zápas 83:64, postoupily Pardubice
Písek - Ústí nad Labem 85:96 (39:47), první zápas 69:117, postoupilo Ústí nad Labem
Děčín - Opava 88:90 (50:46), první zápas 72:80, postoupila Opava.