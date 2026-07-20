Belgický reprezentant Mortant do Děčína. Těší se na náročného trenéra Grepla

„Jsem opravdu šťastný, že se připojím k Děčínu. Vím, že na mě čeká rodinný klub s náročným trenérem, který rád vítězí,“ zmínila posila kouče Tomáše Grepla. „To byly hlavní důvody pro mé rozhodnutí jít do Děčína.“
Rodák z belgického Boussu nastupuje na pozici rozehrávače nebo křídla. Většinu dospělé kariéry strávil ve špičkovém klubu Mons-Hainaut, kde si zahrál FIBA Europe Cup a dvakrát zasáhl do kvalifikace o Ligu mistrů. V belgicko-nizozemské lize v ročníku 2024/25 dosahoval průměrů necelých 10 bodů a 4,5 asistence, v poslední sezoně se poprvé vydal do ciziny. A ve švédském Södertalje se vyšvihl na 14,3 bodu, čtyři asistence a 3,1 doskoku na zápas.
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Mortant, který měří 192 cm, patřil do mládežnických reprezentací Belgie a za áčko nastoupil v uplynulých třech oknech do čtyř utkání proti Francii a Maďarsku. Belgie nezískala ve světové kvalifikaci ani jednu výhru, takže musí do předkvalifikace o mistrovství Evropy 2029. Ve skupině narazí na Norsko a Česko, s nímž se utká 27. srpna.
„Hlavní, o co budu usilovat, je bojovat naplno a snažit se vyhrávat,“ vzkázal fanouškům Válečníků. „Cítím, že Děčín mi nabízí oboje, a tak se nemůžu dočkat, až to začne.“
Mortant je pro čtvrtfinalistu posledního ročníku NBL druhou posilou z ciziny, jako první přišel americký pivot s litevskými kořeny Marius Grazulis, který hrál i v Japonsku. Podkošovou sestavu doplnil mládežnický reprezentant Jakub Křišťan, klub si pro příští sezonu pojistil i další talent Marka Houšku a profesionální smlouvu nabídl odchovanci Martinu Kučírkovi.