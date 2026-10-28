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Žabiny zvítězily v Eurocupu i potřetí, další tři české týmy vysoko prohrály

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  23:23
Marina Ewodová (vlevo) z SBŠ Ostrava u míče v zápase s BC Montana 2003

Marina Ewodová (vlevo) z SBŠ Ostrava u míče v zápase s BC Montana 2003 | foto: FIBA

Dragana Domuzinová z SBŠ Ostrava zakončuje na koš bulharské Montany.
Iveta Rašková, trenérka SBŠ Ostrava, při time outu
Kiara Bellová z DSK Basketball Brandýs jde do koše Maccabi Ašdod.
Lucie Ceralová z DSK Basketball Brandýs zakončuje na koš Maccabi Ašdod.
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Basketbalistky Žabin Brno vyhrály v Eurocupu i třetí zápas a vedou tabulku skupiny A. České vicemistryně zvítězily ve Francii nad dosud rovněž neporaženým Charnay 81:74, jejich španělská opora Paula Ginzová kralovala statistikám se 17 body i devíti doskoky. Brněnský tým dlouho prohrával, ale závěr utkání zvládl bravurně.

Po trojkách Američanky Robbi Ryanové a Kateřiny Zeithammerové vedly Žabiny dvě minuty před koncem o devět bodů a náskok už udržely.

Zato další tři české týmy měly k úspěchu daleko. KP Brno prohrálo v Itálii s Campobassem 58:100 a má v tabulce dál jedno vítězství. SBŠ Ostrava, která v minulém kole překvapila výhrou na půdě německého mistra Kelternu, doma podlehla bulharské Montaně jednoznačně 49:79.

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Šanci neměl ani DSK Basketball Brandýs, jenž i podruhé v Nymburku prohrál s Maccabi Ašdod, tentokrát ještě vyšším rozdílem 27:61. Středočešky, které neproměnily ani jediný z 26 trojkových pokusů, mají bilanci 0-4.

FIBA Eurocup basketbalistek

3. kolo

Skupina A:
Charnay - Žabiny Brno 74:81,
AEL Limassol - Helsinky 88:79.

Skupina B:
DSK Basketball Brandýs - Maccabi Ašdod 27:61,
Besiktas - Villeneuve 73:76.

Skupina G:
Campobasso - KP Brno 100:58,
Nyon - Celje 63:57.

Skupina K:
SBŠ Ostrava - BC Montana 49:79.

Tabulka:
Skupina A:

1.Žabiny Brno330278:1976
2.Charnay321258:2155
3.AEL Limassol312232:2744
4.Helsinky303192:2743

Skupina B:

1.Maccabi Ašdod220128:754
2.Villeneuve220168:1244
3.DSK Basketball Brandýs 404174:3034
4.Besiktas211156:1243

Skupina G:

1.Campobasso330252:1706
2.Celje312202:2004
3.Nyon312182:2064
4.KP Brno312192:2524

Skupina K:

1.BC Montana321221:1885
2.SBŠ Ostrava312182:2364
3.Girona211150:1313
4.Keltern211146:1443
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