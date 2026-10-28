Žabiny zvítězily v Eurocupu i potřetí, další tři české týmy vysoko prohrály

Po trojkách Američanky Robbi Ryanové a Kateřiny Zeithammerové vedly Žabiny dvě minuty před koncem o devět bodů a náskok už udržely.
Zato další tři české týmy měly k úspěchu daleko. KP Brno prohrálo v Itálii s Campobassem 58:100 a má v tabulce dál jedno vítězství. SBŠ Ostrava, která v minulém kole překvapila výhrou na půdě německého mistra Kelternu, doma podlehla bulharské Montaně jednoznačně 49:79.
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Turecké emoce plály, Pražanky zůstaly klidné. USK je v Eurolize dál stoprocentní
Šanci neměl ani DSK Basketball Brandýs, jenž i podruhé v Nymburku prohrál s Maccabi Ašdod, tentokrát ještě vyšším rozdílem 27:61. Středočešky, které neproměnily ani jediný z 26 trojkových pokusů, mají bilanci 0-4.
FIBA Eurocup basketbalistek
3. kolo
Skupina A:
Skupina B:
Skupina G:
Skupina K:
Tabulka:
Skupina A:
|1.
|Žabiny Brno
|3
|3
|0
|278:197
|6
|2.
|Charnay
|3
|2
|1
|258:215
|5
|3.
|AEL Limassol
|3
|1
|2
|232:274
|4
|4.
|Helsinky
|3
|0
|3
|192:274
|3
Skupina B:
|1.
|Maccabi Ašdod
|2
|2
|0
|128:75
|4
|2.
|Villeneuve
|2
|2
|0
|168:124
|4
|3.
|DSK Basketball Brandýs
|4
|0
|4
|174:303
|4
|4.
|Besiktas
|2
|1
|1
|156:124
|3
Skupina G:
|1.
|Campobasso
|3
|3
|0
|252:170
|6
|2.
|Celje
|3
|1
|2
|202:200
|4
|3.
|Nyon
|3
|1
|2
|182:206
|4
|4.
|KP Brno
|3
|1
|2
|192:252
|4
Skupina K:
|1.
|BC Montana
|3
|2
|1
|221:188
|5
|2.
|SBŠ Ostrava
|3
|1
|2
|182:236
|4
|3.
|Girona
|2
|1
|1
|150:131
|3
|4.
|Keltern
|2
|1
|1
|146:144
|3