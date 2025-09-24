Pro svěřenkyně trenéra Viktora Pruši byl středeční duel prvním soutěžním zápasem sezony, do níž český vicemistr vstoupil s čtyřmi novými zahraničními posilami. Utkání tým zvládl výtečně, v poločase vedl už o 32 bodů.
„Věřil jsem tomu týmu od prvního společného tréninku a holky to potvrdily na palubovce. Byl jsem na ně hrdý. Ani před prvním zápasem ani nyní před odvetou se nedívám na rozdíl ve skóre. Chceme vyhrát i odvetu a postoupit do Euroligy,“ řekl novinářům Pruša.
ONLINE: Casademont Zaragoza – Žabiny Brno
Utkání sledujeme od 20:00 v podrobné textové reportáži.
Žabiny se do Euroligy vrátily v uplynulé sezoně po deseti letech. Před rokem v kvalifikaci dvakrát porazily KSC Szekszárd, ve skupině za sebou nechaly Olympiakos Pireus a dostaly se do nadstavbové části. Kvůli nižšímu koeficientu ale musely letos znovu do kvalifikace, kde jim los přiřkl těžkého soupeře v podobě účastníka Final 8 minulého ročníku Euroligy.
„Mám pocit, že nás Zaragoza trochu podcenila a myslela si, že to půjde samo. Ale přepočítala se. My jsme byli na první zápas výborně připraveni a budeme i na odvetu. Závěr domácího zápasu, kdy Španělky náš náskok stáhly, je pro nás dobrou inspirací k tomu, čeho se vyvarovat,“ řekl Pruša na adresu týmu, v němž od nové sezony působí česká reprezentantka Veronika Voráčková. V Brně se ale neprosadila, nedala ani bod.
Kouč Žabin varoval před atmosférou, která bude v Zaragoze panovat. „Vím, že na modelovaný trénink přišlo do haly přes dva tisíce diváků, což svědčí o velké oblibě basketbalu v tomto městě. Očekávám, že v hale vypukne pravé španělské peklo. Ale náš tým je už dost ostřílený, aby se i s takovým prostředím vypořádal,“ řekl Pruša. Brněnský tým odletěl do Španělska už v pondělí, aby měl více času na přípravu.
Žabinám stačí k postupu i prohra o 20 bodů. Pokud české vicemistryně v součtu obou zápasů uspějí, v euroligové skupině D narazí na turecký Mersin, francouzský tým Landes a lepšího z dvojice Benátky – Crvena zvezda Bělehrad. V prvním duelu zvítězil italský celek 79:71.
V případě vyřazení budou Žabiny hrát Eurocup. Ve skupině A by se střetly s italským Campobassem, chorvatskou Trešnjevkou a Castors Braine, kterému v minulé sezoně česká pivotka Tereza Vitulová pomohla vyhrát belgickou ligu i pohár.