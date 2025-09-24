Basket ONLINE: Žabiny bojují o Euroligu. Navážou v Zaragoze na skvělý výkon?

Basketbalistky Žabin hrají odvetný duel kvalifikace o Euroligu proti Casademontu Zaragoza. Po domácí výhře 81:60 mají nadějný náskok a v hale španělského vicemistra chtějí stvrdit postup mezi 16 nejlepších klubů Evropy. Utkání sledujeme od 20:00 v podrobné online reportáži.
Eliška Hamzová (vlevo) ze Žabin a Veronika Voráčková ze Zaragozy.

Eliška Hamzová (vlevo) ze Žabin a Veronika Voráčková ze Zaragozy. | foto: ČTK

ŽABINY, DO TOHO. Brněnští fanoušci si užívají zápas.
Laura Juškaiteová a Shante Evansová naslouchají, co jim povídá kouč Viktor...
Eliška Hamzová (vlevo) z Brna a Stephanie Mawuliová ze Zaragozy.
Amanda Zahuiová ze Žabin se raduje.
Pro svěřenkyně trenéra Viktora Pruši byl středeční duel prvním soutěžním zápasem sezony, do níž český vicemistr vstoupil s čtyřmi novými zahraničními posilami. Utkání tým zvládl výtečně, v poločase vedl už o 32 bodů.

„Věřil jsem tomu týmu od prvního společného tréninku a holky to potvrdily na palubovce. Byl jsem na ně hrdý. Ani před prvním zápasem ani nyní před odvetou se nedívám na rozdíl ve skóre. Chceme vyhrát i odvetu a postoupit do Euroligy,“ řekl novinářům Pruša.

ONLINE: Casademont Zaragoza – Žabiny Brno

Utkání sledujeme od 20:00 v podrobné textové reportáži.

Žabiny se do Euroligy vrátily v uplynulé sezoně po deseti letech. Před rokem v kvalifikaci dvakrát porazily KSC Szekszárd, ve skupině za sebou nechaly Olympiakos Pireus a dostaly se do nadstavbové části. Kvůli nižšímu koeficientu ale musely letos znovu do kvalifikace, kde jim los přiřkl těžkého soupeře v podobě účastníka Final 8 minulého ročníku Euroligy.

„Mám pocit, že nás Zaragoza trochu podcenila a myslela si, že to půjde samo. Ale přepočítala se. My jsme byli na první zápas výborně připraveni a budeme i na odvetu. Závěr domácího zápasu, kdy Španělky náš náskok stáhly, je pro nás dobrou inspirací k tomu, čeho se vyvarovat,“ řekl Pruša na adresu týmu, v němž od nové sezony působí česká reprezentantka Veronika Voráčková. V Brně se ale neprosadila, nedala ani bod.

Kouč Žabin varoval před atmosférou, která bude v Zaragoze panovat. „Vím, že na modelovaný trénink přišlo do haly přes dva tisíce diváků, což svědčí o velké oblibě basketbalu v tomto městě. Očekávám, že v hale vypukne pravé španělské peklo. Ale náš tým je už dost ostřílený, aby se i s takovým prostředím vypořádal,“ řekl Pruša. Brněnský tým odletěl do Španělska už v pondělí, aby měl více času na přípravu.

Výborné Žabiny spláchly španělskou Zaragozu a vykročily směrem k Eurolize

Žabinám stačí k postupu i prohra o 20 bodů. Pokud české vicemistryně v součtu obou zápasů uspějí, v euroligové skupině D narazí na turecký Mersin, francouzský tým Landes a lepšího z dvojice Benátky – Crvena zvezda Bělehrad. V prvním duelu zvítězil italský celek 79:71.

V případě vyřazení budou Žabiny hrát Eurocup. Ve skupině A by se střetly s italským Campobassem, chorvatskou Trešnjevkou a Castors Braine, kterému v minulé sezoně česká pivotka Tereza Vitulová pomohla vyhrát belgickou ligu i pohár.

24. září 2025  19:50

