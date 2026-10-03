Žabiny zahájily ligu basketbalistek drtivou výhrou. Brandýs porazily o 75 bodů

V dresu Žabin, které neuspěly v kvalifikaci Euroligy, se výrazně prosadily nové zahraniční posily. Španělské pivotky Lydia Giomiová a Paula Ginzová daly 20 respektive 17 bodů. Dvacetiletá Aneta Kytlicová přispěla k výhře 14 body.
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Po téměř roční pauze zaviněné zraněním kolena se v lize představila Simona Sklenářová a na vítězství Žabin se podílela sedmi body. Bývalá česká reprezentantka tak překonala hranici 1000 bodů v nejvyšší soutěži.
Brandýsu stále chyběla účastnice zářijového mistrovství světa Alena Hanušová. Nejlepší střelkyní týmu byla s 11 body Meghan Boydová.
Basketbalová Chance liga žen
2. kolo
Žabiny Brno - Brandýs nad Labem 114:39 (33:11, 62:20, 89:28)