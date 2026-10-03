Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Žabiny zahájily ligu basketbalistek drtivou výhrou. Brandýs porazily o 75 bodů

Autor: ,
  19:24

Paula Ginzová v dresu Žabin Brno | foto: FIBA

I bez reprezentační opory Elišky Joklové vstoupily Žabiny Brno do ligy basketbalistek drtivým vítězstvím nad Brandýsem nad Labem. Úřadující vicemistryně vyhrály souboj dvou účastníků EuroCupu 114:39.

V dresu Žabin, které neuspěly v kvalifikaci Euroligy, se výrazně prosadily nové zahraniční posily. Španělské pivotky Lydia Giomiová a Paula Ginzová daly 20 respektive 17 bodů. Dvacetiletá Aneta Kytlicová přispěla k výhře 14 body.

Kadlecová nalákala Američanky do Chomutova na druhou mámu. Chce medaili

Po téměř roční pauze zaviněné zraněním kolena se v lize představila Simona Sklenářová a na vítězství Žabin se podílela sedmi body. Bývalá česká reprezentantka tak překonala hranici 1000 bodů v nejvyšší soutěži.

Brandýsu stále chyběla účastnice zářijového mistrovství světa Alena Hanušová. Nejlepší střelkyní týmu byla s 11 body Meghan Boydová.

Basketbalová Chance liga žen

2. kolo

Žabiny Brno - Brandýs nad Labem 114:39 (33:11, 62:20, 89:28)
Nejvíce bodů: Giomiová 20, Ginzová 17, Kytlicová 14 - Boydová 11, Bellová 9, Pavičová a Burgarová po 4.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte 50 známých českých sportovců podle fotky?

Oslavy zisku titulu mistrů světa v ledním hokeji na Staroměstském náměstí v...

Česká republika se může chlubit obrovským množstvím úspěšných sportovců a sportovkyň. Vybrali jsme padesát z nich, které znají mladší i starší fanoušci. Uhodnete je všechny pouze na základě...

Česko - Anglie 0:2, statečný boj fotbalistů v deseti, jenže zase zaspali úvod druhé půle

Adam Hložek v souboji s anglickým obráncem Hallem.

Čeští fotbalisté jsou po dvou domácích zápasech v elitní úrovní Ligy národů bez bodu. Proti Anglii se příkladně rvali, od 25. minuty bojovali v deseti bez vyloučeného Šulce, ale chyba po minutě od...

Odteď jsem Mrs. Choupenitch. Mistryně Evropy Seemanová si vzala mistra světa

Barbora Seemanová po svém výkonu v semifinále dvoustovky volným způsobem.

Nejlepší česká plavkyně Barbora Seemanová se provdala za mistra světa v šermu Alexandera Choupenitche. Čtyřnásobná mistryně Evropy to oznámila na instagramu.

Česko - Chorvatsko 1:2, prohra při debutu kouče Denii, k remíze chyběly centimetry

Fotbalisté Chorvatska se radují z gólu Marka Pašaliče.

Čeští fotbalisté při premiéře španělského trenéra Santiho Denii prohráli. Ve svém úvodním utkání v elitní úrovni Ligy národů byli dlouho zaražení, ale krátce po půli po inkasované brance procitli,...

Po osmi letech zpátky na trůnu! Češky díky Noskové a Muchové vyhrály BJK Cup

České tenistky v sestavě (zleva) Kateřina Siniaková, Sára Bejlek, Marie...

České tenistky znovu vládnou světu! Ve finále Billie Jean King Cupu v Šen-čenu porazily Ukrajinu 2:0 a v týmové soutěži získaly celkově dvanáctý titul a první od roku 2018. Nejprve Karolína Muchová...

Debakl! Chorvati v Lize národů padli s Anglií vysoko 0:7, dva góly dali Kane i Saka

Aktualizujeme
Fotbalisté Anglie se radují z gólu Anthonyho Gordona (vpravo).

Angličtí fotbalisté v Lize národů v Rijece rozdrtili Chorvatsko 7:0 a před úterním utkáním s Českem ve Wembley si připsali velmi přesvědčivou výhru. Dvěma góly se na ní podíleli Harry Kane a Bukayo...

3. října 2026  19:58,  aktualizováno  20:11

Souček je zpět. Zahrál si po třech měsících, za West Ham v přípravě i skóroval

Český záložník Tomáš Souček (uprostřed) v dresu West Hamu po víc než tříměsíční...

Po víc než tříměsíční pauze je zpět. Český fotbalista Tomáš Souček odehrál první zápas po zranění kotníku z letního mistrovství světa. V páteční přípravě West Hamu skóroval proti třetiligovému...

3. října 2026  19:35

ONLINE: Španělsko - Česko, hosté se šesti změnami, chytá Kinský, hraje Sáček

Sledujeme online
Český kapitán Krejčí diriguje obranu v zápase s Anglií.

Čeští fotbalisté proti čerstvým mistrům světa. A trenér Santi Denia proti „svým“. Poprvé v rámci elitní skupiny Ligy národů hraje národní tým venku, ve španělském Oviedu čelí zatím největší zkoušce....

3. října 2026  19:32

Konečně skórovaly, vedly... České hokejistky ale v Lahti podlehly i Švýcarkám

České hokejistky slaví gól proti Finsku, střelkyní je Daniela Pejšová.

České hokejistky na závěr turnaje Euro Hockey Tour ve finském Lahti proti Švýcarkám ztratily dvougólové vedení, prohrály 2:3 po nájezdech a stejně jako v srpnu v Klotenu skončily poslední. O první...

3. října 2026  16:30,  aktualizováno  19:26

Žabiny zahájily ligu basketbalistek drtivou výhrou. Brandýs porazily o 75 bodů

Paula Ginzová v dresu Žabin Brno

I bez reprezentační opory Elišky Joklové vstoupily Žabiny Brno do ligy basketbalistek drtivým vítězstvím nad Brandýsem nad Labem. Úřadující vicemistryně vyhrály souboj dvou účastníků EuroCupu 114:39.

3. října 2026  19:24

Napřed světovou šampionkou, teď i evropskou. Volleringová dotáhla double

Nizozemka Demi Volleringová slaví titul mistryně světa v kanadském Montrealu.

Nizozemka Demi Volleringová potvrdila roli hlavní favoritky závodu s hromadným startem na mistrovství Evropy v silniční cyklistice v Lublani a obhájila loňský titul. Úspěšně tak navázala na...

3. října 2026  18:08,  aktualizováno  18:34

Jste rasisti! To vy pácháte genocidu! Irové po dotazech Izraelců ukončili tiskovku

Trenér irského národního týmu Heimir Hallgrímsson před utkáním s Izraelem.

Spor se táhne už od rozlosování skupin fotbalové Ligy národů. Irsko proti Izraeli? Politická rozbuška. I proto UEFA rozhodla, že se obě vzájemná utkání odehrají na neutrálním hřišti. Jenže k rozepřím...

3. října 2026  18:32

ME v silniční cyklistice 2026 Lublaň: Program závodů, trasa, Češi a kde sledovat

Primož Roglič v úniku v 19. etapě Tour.

Letošní ME v silniční cyklistice 2026 hostí slovinská Lublaň a Šenčur. Evropský šampionát probíhá od 2. do 7. října a představí se na něm 900 závodníků ze 43 zemí. V článku najdete kompletní rozpis...

3. října 2026  18:24

ATP Tokio 2026: Program, Jiří Lehečka a kde sledovat živě

Jiří Lehečka hraje bekhend ve třetím kole US Open.

V areálu Ariake Coliseum se od 30. září do 6. října 2026 odehraje prestižní turnaj ATP v Tokiu. Na tvrdém povrchu v japonské metropoli se představí i světová špička v čele s obhájcem titulu Carlosem...

3. října 2026  18:09

ATP Peking 2026: Program, pavouk, Jakub Menšík a kde sledovat živě

Jakub Menšík odvrací úder Brandona Nakashimy v Laver Cupu.

Tenisový turnaj ATP v Pekingu patří k nejvýznamnějším asijským podnikům podzimní části sezony. V roce 2026 se koná už 25. ročník. V areálu National Tennis Center se od 30. září do 6. října 2026...

3. října 2026  18:07

Pronájem loftového bytu 1+KK 46 m2
Pronájem loftového bytu 1+KK 46 m2

Hemy, Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou, okres Vsetín
13 000 Kč/měsíc

Více z nabídky 111 451 nemovitostí

Siniaková v Pekingu promarnila vedení a vypadla, Menšík nestačil na Cerúndola

Kateřina Siniaková se natahuje po míčku v zápase s Elinou Svitolinovou.

Tenistka Marie Bouzková postoupila v Pekingu po výhře dvakrát 6:4 nad Kimberly Birrellovou z Austrálie do třetího kola. Vypadla naopak Kateřina Siniaková, která podlehla 6:1, 4:6 a 2:6 světové...

3. října 2026  10:41,  aktualizováno  17:50

James si přetrhl achillovku. Nejlepší střelec Euroligy zmešká zbytek ročníku

Mike James z AS Monako atakuje koš Olympiakosu přes Shaquiella McKissice.

Nejlepší střelec v historii Euroligy basketbalistů Mike James si přetrhl Achillovu šlachu, je po operaci a sezona pro něj hned v úvodu skončila. Americký rozehrávač Anadolu Efes Istanbul se vážně...

3. října 2026  17:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.